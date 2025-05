A- A+

STREAMING "Conclave": Filme acompanha disputa entre cardeais após morte de um Papa; saiba onde assistir Longa dirigido pelo suíço Edward Berger é inspirado no romance do britânico Robert Harris

“Conclave”, indicado a oito Oscars, ganhou interesse ainda maior entre o público no início do ano, quando o Papa Francisco começou a enfrentar problemas de saúde. O líder da Igreja Católica, que morreu no dia 21 de abril, aos 88 anos, foi internado em fevereiro com pneumonia bilateral, quando ambos os pulmões são prejudicados.

“Conclave” é inspirado no romance do britânico Robert Harris. Na trama inventada, um Papa reformista morre e, no conclave para eleger seu sucessor, ficam expostas as divisões da Igreja: há candidatos progressistas e conservadores, uns querem ampliar o papel das mulheres enquanto outros preferem ressuscitar tradições do passado. E alguns deles escondem segredos capazes de abalar o poder e prestígio da Igreja.



Dirigido pelo suíço Edward Berger, a adaptação cinematográfica do romance rendeu um Oscar e um Globo de Ouro de melhor roteiro adaptado. O longa-metragem ainda foi indicado ao Oscar de melhor filme, melhor ator (Ralph Fiennes), melhor atriz coadjuvante (Isabella Rossellini), melhor figurino, melhor trilha sonora e melhor montagem.

Veja o trailer:



Onde assistir a 'Conclave'

O filme está disponível em vários serviços de streaming, como Amazon Prime Video, YouTube e Apple +.

