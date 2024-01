Concorrendo ao Oscar de melhor filme, "Vidas Passadas" estreia nos cinemas nesta quinta (25)

A- A+

Baseado na vida da própria diretora Celine Song, o filme que marca a sua estreia no cinema, "Vidas Passadas", retrata a história entre dois amigos de infância, Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), que são separados quando a família da menina se muda da Coreia do Sul para os Estados Unidos, mas se reencontram duas décadas depois, ressurgindo a antiga conexão entre eles.



Romance à distância

Nora e Hae Sung mantiveram o contato através de videochamada durante um período da juventude, mas a falta de possibilidade de um reencontro, aumentou a frustração dos dois que tiveram de cortar os laços novamente.



O reencontro acontece em Nova York com os personagens já adultos em um momento em que ambos têm suas vidas e carreiras estabelecidas bem distantes um do outro.



Nora está adaptada ao continente norte-americano, enquanto Hae Sung não se vê longe do país sul-coreano, mas apesar das diferenças culturais em que cresceram, a profunda relação entre os dois parece ter se intensificado com o tempo, como se nunca tivessem sido separados.



A palavra em coreano "In-Yun", é uma das bases do filme, seu significado varia entre "providência" e "destino", intrínseco aos relacionamentos pessoais. No ditado, se duas pessoas estranhas se encontram acidentalmente é porque deve ter havido algo entre elas em suas vidas passadas.



Depois de 20 anos distantes, os dois têm a oportunidade de conversar sobre o destino, amor e as decisões que levaram eles até esse momento, inclusive, fazendo com que Nora duvide de seu casamento com o norte-americano Arthur (John Magaro), na medida que pensa na união com Hae Sung, pelo menos nesta vida.



A atriz Greta Lee, que interpreta a protagonista do filme, revelou ao The Guardian, sua gratidão pela participação em "Vidas Passadas".



"Restaurou minha fé [na indústria] em termos do que é possível agora. Tentar pensar no que fazer, como continuar abrindo espaço para pessoas de cor, mulheres de cor [...] é difícil. É complicado.’’, desabafou ela.



Estreia na direção

Nascida na Coreia do Sul, Celine Song, fez sua estreia na direção com "Vidas Passadas", o que deu a ela o prêmio de melhor direção estreante internacional no Festival de Jerusalém.



Ela assina também o roteiro do filme que, apesar de ser baseado nas próprias vivências da diretora sobre um antigo namorado da Coreia do Sul, não é considerado autobiográfico. Como escritora, ela é conhecida por ter escrito oito episódios da série "A Roda do Tempo", da Amazon Prime Video.



Premiações

Produzido pela popular A24, o longa tem o lugar garantido na principal premiação do cinema mundial, o Oscar 2024, tendo sido indicado para melhor filme e melhor roteiro original (ambos para Celine Song).



A temporada de premiações foi agitada para o filme, mesmo fora do circuito de Hollywood, sendo destaque no Independent Spirit Awards com cinco indicações e também fazendo sua estreia no Festival de Sundance e depois esteve na mostra competitiva do Festival de Berlim.



Além disso, "Vidas Passadas" venceu a categoria de melhor filme independente em duas oportunidades: no Gotham Awards, premiação promovida pelos produtores independentes norte-americanos e para a Associação de Críticos de Cinema de Nova York.



“É tão incrível. É uma grande honra e, no primeiro filme, acho que isso é realmente a coisa mais legal [...] eu realmente estou muito grata por cada pessoa que fez parte deste filme e qualquer pessoa que tenha falado comigo sobre ele”, disse a cineasta Song.

