Carnaval do Recife Concurso de Agremiações distribuirá mais de R$ 1,3 milhão em premiações; confira a programação Este é o primeiro Carnaval após o anúncio do Plano Recife MCP - Matriz da Cultura Popular

O Concurso de Agremiações vai promover o desfile de grupos tradicionais da cultura popular, no domingo, segunda e terça de carnaval (19, 20 e 21 de fevereiro, respectivamente, na Avenida do Forte, Cordeiro, e Rua João Lira, Santo Amaro. Este será o primeiro evento após o anúncio do Plano Recife MCP - Matriz da Cultura Popular, que inaugurou diversas estratégias de valorização das agremiações e tradições culturais ancestrais, com reajustes entre 40% e 50% nos valores de cachês e premiações de concursos assegurados pelo poder público municipal. Serão distribuídos mais de mais de R$1,3 milhão entre as agremiações.

Ao todo, serão 206 agremiações, entre troças e blocos, grupos de frevo e maracatu de baque solto, de baque virado, tribos de índios e caboclinhos, bois, ursos e escolas de samba. Os grupos de acesso, 01 e 02 se apresentam no domingo (19) a partir das 14h, seguindo até a faixa das 3h da manhã do dia seguinte. Na segunda (20), o início está marcado para as 9h, estendendo-se até as 3h da manhã seguinte. Na terça, vai das 9h às 2h55, mais ou menos, da manhã de quarta-feira. Todos esses dias, na Avenida do Forte, no Cordeiro.

Já na Rua João Lyra, em Santo Amaro, os grupos especiais se apresentam, no domingo (19), a partir das 14h, seguindo até a faixa das 2h55 do dia seguinte. Na segunda (20), vai das 14h até as 4h05 da terça (21) que tem programação marcada para início às 9h, indo até às 1h25 da quarta (22).

Serão seis comissões julgadoras. Três na Avenida do Forte e três na Rua João Lyra. O critério para a escolha dos jurados considerou a afinidade de cada uma com as modalidades disponíveis. Estarão presentes artistas plásticos, designers, coreógrafos, bailarinos, atores de teatro, arte-educadores, escritores, dramaturgos e carnavalescos. A apuração acontece na quinta-feira (23), logo após o carnaval, na Casa Oito, no Pátio de São Pedro, das 10h às 15h.

As agremiações, inclusive, desfilarão as suas cores e enredos vencedores nas tardes do Recife Antigo, com apoteose no palco do Marco Zero, confirmando uma tradição de muitos carnavais. Também não vai faltar cultura popular nos polos de bairro montados por toda a cidade, em apresentações de chão e no palco, convidando o Recife todo a celebrar suas raízes culturais mais profundas.

E ainda tem mais. Além do protagonismo diário no palco do Marco Zero, a população ganhará o desfile De Pátio a Pátio, que reunirá, entre os dias 19, 20 e 21 de fevereiro (domingo, segunda e terça de Carnaval), das 16h às 19h, agremiações da cultura popular. Entre elas, estarão presentes as vencedoras dos concursos carnavalescos de 2020, para inaugurar mais um circuito dedicado a abrir alas para a cultura popular no meio da folia, que se estenderá entre o Pátio do Livramento, Rua 1º de Março, Praça da Independência, Avenida Dantas Barreto e Pátio de São Pedro.

Toda a programação do Carnaval do Recife 2023 pode ser conferida em carnavaldorecife.com. Caso queira acessar o banco de fotografias, o link é: flickr.com/photos/prefeituradorecife. Para o acervo de vídeos das últimas edições, o caminho é a TV Conecta Recife, em bit.ly/tvconectarecife.

Confira a programação completa:



[AVENIDA DO FORTE (CORDEIRO) – 19/02, DOMINGO, A PARTIR DAS 14H]



Grupos de Acesso, Grupos 01 e 02

Troças Carnavalescas Mistas/Clubes Carnavalescos Mistos/Maracatus de Baque Virado

Troças Carnavalescas Mistas - Grupo de Acesso (15’)

– TCM VALE OURO

– TCM BOLACHÃO DE BEBERIBE

– TCM SUELI NO FREVO

– TCM ACORDA BEBERIBE



Troças Carnavalescas Mistas - Grupo 02 (15’)

– TCM FORMIGA SABE QUE ROÇA COME

– TCM O BAGAÇO É MEU

– TCM DESTEMIDO DE CAMPO GRANDE

Troças Carnavalescas Mistas - Grupo 01 (20’)

– TCM BACALHAU EM FOLIA

– TCM BACALHAU DO BECO

– TCM ESTRELA DA TARDE

– TCM TEIMOSO EM FOLIA

Clubes Carnavalescos Mistos - Grupo de Acesso (15’)

– CCM LENHADORES

– CCM LAVADEIRAS DE AREIAS



Clubes Carnavalescos Mistos - Grupo 02 (15’)

– CCM PRATO MISTERIOSO

– CCM PÃO DURO

– CCM GIRAFA EM FOLIA

– CCM LINGUA DE PRATA

Maracatus de Baque Virado - Acesso (20’)

– MBV NAÇÃO TIGRE

– MBV NAÇÃO DE LUANDA

– MBV NAÇÃO SOL BRILHANTE

– MBV NAÇÃO ENCANTO DO DENDÊ

Maracatus de Baque Virado - Grupo 02 (20’)

– MBV ARCOVERDE

– MBV CAMBINDA AFRICANO

– MBV RAÍZES DE ÁFRICA

– MBV LINDA FLOR

– MBV TUPINAMBÁ

Maracatus de Baque Virado - Grupo 01 (30’)

– MBV BAQUE FORTE

– MBV ESTRELA DALVA

– MBV OXUM MIRIM

– MBV XANGÔ ALAFIN

– MBV GATO PRETO

[AVENIDA DO FORTE (CORDEIRO) – 20/02, SEGUNDA, A PARTIR DAS 9H]

Maracatus de Baque Solto - Grupo de Acesso (15’)

– MBS LEÃOZINHO DAS FLORES DE ITAMBÉM

– MBS LEÃO VENCEDOR DAS FLORES DE BUENOS AIRES

– MBS LEÃO CHARMOSO DE LAGOA DO CARRO

– MBS CAMBINDA NOVA DE NAZARÉ

– MBS ONÇA DOURADA DE ALIANÇA

– MBS LEÃO DA FLORESTA DE LAGOA DE ITAENGA

– MBS ÁGUIA DOURADA DE CARPINA

– MBS GAVIÃO DE OURO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

– MBS LEÃO AFRICANO DE NAZARÉ

– MBS LEÃO DA SERRA DE CARPINA

– MBS LEÃO DAS CORDILHEIRAS DE ALIANÇA

– MBS GALO DOURADO DE LAGOA DE ITAENGA

– MBS BEIJA FLOR DE ALIANÇA

– MBS LEÃO FACEIRO DE ARAÇOIABA

– MBS LEÃOZINHO DE UPATININGA

– MBS ESTRELA DA TARDE DE NAZARÉ

– MBS LEÃO DAS CORDILHEIRAS DE GLÓRIA DO GOITÁ

– MBS LEÃO DE OURO DE NAZARÉ

– MBS ESTRELA DA TARDE DO BARRO PRETO

– MBS LEÃO DORADO DE LAGOA DO CARRO

AVENIDA DO FORTE (CORDEIRO) – 20/02, SEGUNDA, A PARTIR DAS 16H

Grupos: acesso, 01 e 02

Bois de Carnaval/Tribos de Índios/Clubes de Boneco

Bois de Carnaval – Grupo de Acesso (15’)

– BOI CHIFRE DE OURO

– BOI ESTRELA DOURADA

– ESTRELA DE LIMOEIRO



Bois de Carnaval - Grupo 02 (15’)

– BOI ARCOVERDE

– BOI SORRIZO

– BOI LEÃO

– BOI CRIANÇA

– BOI CHARUTO



Bois de Carnaval - Grupo 01 (20’)

– BOI DE MAINHA

– BOI MISTERIOSO DE LIMOEIRO

– BOI TRELOSO

– BOI MALABÁ

– BOI PAVÃO

Tribos de Índios – Grupo 02 (15’)

– TRIBO INDÍGENA TUPINAMBÁ

Tribos de Índios - Grupo 01 (20’)

– TRIBO INDÍGENA ONÇA NEGRA

– TRIBO INDÍGENA TUPY GUARANY

– TRIBO INDÍGENA TUPINIQUINS



Clubes de Boneco – Grupo de Acesso (15’)

– CB O HOME DO BURITY

– CB BIEL NO FREVO

– CB COSTUREIRA NO FREVO



Clubes de Boneco - Grupo 02 (15’)

– CB O FILHO DO HOMEM DA MEIA NOITE

– CB O SAPATEIRO

– CB O HOMEM DE AMARAJI

– CB BOCHECHUDO DE AREIAS

– CB TÔ AFIM

Clubes de Boneco - Grupo 01 (20’)

– CB O FILHO DO BOCHECHUDO

– CB MECA NO FREVO

– CB DONA XOXÓ

– CB LINGUARUDO DE OURO PRETO

– CB O MENINO DA GRÁFICA

AVENIDA DO FORTE (CORDEIRO) – 21/02, TERÇA, A PARTIR DAS 9H]

Maracatus de Baque Solto - Grupo 02 (15’)

– MBS LEÃO DA FLORESTA DE VICÊNCIA

– MBS ESTRELA DE OURO DE CONDADO

– MBS LEÃO TEIMOSO DE LAGOA DE ITAENGA

– MBS CAMELO MANSO DO ENGENHO TOMÉ

– MBS CAMBINDINHA DA LAGOA DE LAGOA DE ITAENGA

– MBS ESTRELA BRILHANTE DE CARPINA

– MBS LEÃO DA SERRA DE LAGOA DE ITAENGA

– MBS LEÃO VENCEDOR DE BUENOS AIRES

– MBS LEÃO FORMOSO DE NAZARÉ

– MBS LEÃO MISTERIOSO DE TRACUNHAÉM

– MBS ESTRELA DA SERRA DE TRACUNHAÉM

– MBS CARNEIRO DA SERRA DE GLÓRIA DO GOITÁ

– MBS LEÃO COROADA DE BUENOS AIRES

– MBS CAMBINDA ESTRELA DE ITAQUITINGA

– MBS LEÃO DO NORTE DE GLÓRIA DO GOITA

– MBS ÁGUIA DOURADA DE GLÓRIA DO GOITÁ

– MBS BEIJA FLOR DE NAZARÉ

– MBS ÁGUIA DE OURO DE NAZARÉ

– MBS PAVÃO DOURADO DE CHÃ DE ALEGRIA

– MBS DRAGÃO DEVORADOR DE IGARASSU

AVENIDA DO FORTE (CORDEIRO) – 21/02, TERÇA, A PARTIR DAS 16H

Grupos: Acesso, 01 e 02

Ursos (La Ursa)/Caboclinhos/Tribos de Índios

Ursos – Grupo de Acesso (15’)

– URSO POLAR DE AREIAS

– URSO BRANCO DO JORDÃO

– URSO MANHOSO DO ENGENHO DO MEIO

– URSO MIMOSO DE ARCOVERDE

– URSO VELHO DE ANGOLA

Ursos - Grupo 02 (15’)

– URSO TEXACO

– URSO SÃO CRISTÓVÃO



Ursos - Grupo 01 (20’)

– URSO PÉ DE LÃ DO RECIFE

– URSO DO OVÃO

– URSO MILINDROZO DA JOANA BEZERRA

– URSO A LA URSA ROSINHA

Caboclinhos – Grupo de Acesso (15’)

– CABOCLINHOS CARIPÓS MIRIM

– CABOCLINHOS PARANAGUASES

– CABOCLINHOS ÍNDIO BRASILEIRO

– CABOCINHOS FLEXA DOURADA



Caboclinhos - Grupo 02 (15’)

– CABOCLINHOS TUPINAMBÁ DE GOIANA

– CABOCLINHOS TUPI GUARANI DE CAMARGIBE

– CABOCLINHOS 7 FLEXAS

– CABOCLINHOS TAIGUARA

– CABOCLINHOS ÍNDIO TUPI GUARANI

– CABOCLINHOS CAETÉS

Caboclinhos - Grupo 01 (20’)

– CABOCLINHOS OS CARIJÓS DE GOIANA

– CABOCLINHOS CANDIDÉ DE CAVALEIRO

– CABOCLINHOS PENA BRANCA DE GOIANA

– CABOCLINHOS CAETÉS DE GOIANA

– CABOCLINHOS FLEXA NEGRA DA TRIBO TRUKÁ

– CABOCLINHOS POTIGUARES

– CABOCLINHOS CANDIDÉ DE GOIANA

– CABOCLINHOS TAQUARACI

RUA JOÃO LYRA (SANTO AMARO) – 19/02, DOMINGO, A PARTIR DAS 14H]

Grupo Especial

Troças Carnavalescas Mistas/Clubes Carnavalescos Mistos/Blocos de Pau e Corda/Maracatus de Baque Virado

Grupo 01

Blocos de Pau e Cordas

Troças Carnavalescas - Grupo Especial (25')

– TCM TÔ CHEGANDO AGORA

– TCM AZULÃO EM FOLIA

– TCM ABANADORES DO ARRUDA

– TCM BATUTAS DE ÁGUA FRIA

– TCM BEIJA FLOR EM FOLIA

Blocos Carnavalescos Mistos – Grupo 02 (25’)

– BCM BATUTAS DE S. JOSÉ

Blocos Carnavalescos Mistos - Grupo Especial (25’)

– BCM COM AMOR A VOCÊ

– BCM MADEIRA DO ROSARINHO

– BCM AMANTE DAS FLORES

– BCM FLOR DA LIRA

Clubes Carnavalescos Mistos - Grupo Especial (25’)

– CCM TRANSPORTE EM FOLIA

– CCM VASSOURINHAS

– CCM DAS PÁS

– CCM GIRASSOL DA BOA VISTA

Maracatus de B. Virado – Grupo Especial (40)

– MBV ALMIRANTE DO FORTE

– MBV AURORA AFRICANA

– MBV ENCANTO DO PINA

– MBV CAMBINDA ESTRELA

– MBV LEÃO DA CAMPINA

– MBV ESTRELA BRILHANTE DO RECIFE

– MBV ENCANTO DA ALEGRIA

– MBV PORTO RICO

RUA JOÃO LYRA (SANTO AMARO) – 20/02, SEGUNDA, A PARTIR DAS 14H

Grupos Especial

Bois de Carnaval/Tribos de Índios/Clubes de Boneco/Escolas de Samba

Grupo 01

Clubes Carnavalescos Mistos/Escolas de Samba



Bois de Carnaval - Grupo Especial (25')

– BOI DOURADO DE LIMOEIRO

– BOI TA TA TA

– BOI FANTÁSTICO

– BOI CARA BRANCA DE LIMOEIRO

– BOI MIMOSO DA BOMBA DO HEMETÉRIO

– BOI MARACATU

– BOI DIAMANTE DE ARCOVERDE

Tribos de Índios – Grupo Especial (25')

– TRIBO DE ÍNDIOS TABAJARA

– TRIBO DE ÍNDIOS CANINDÉ BRASILEIRO DE ITAQUITINGA

– TRIBO DE ÍNDIOS ORUBÁ

– TRIBO DE ÍNDIOS UBIRAJARA

Clubes Carnavalescos Mistos - Grupo 01 (20’)

– CCM ARRASTA TUDO

– CCM COQUEIRINHO DE BEBERIBE

– CCM BOLA DE OURO

– CCM REIZADO IMPERIAL

– CCM GUAIAMUM NA VARA

– CCM AMANTE DAS FLORES

Clubes de Boneco – Grupo Especial (25)

– CB O GAROTO DA ILHA DO MARUIM

– CB RAISSA NO FREVO

– CB O MENINO DO PÁTIO DE SÃO PEDRO

– CB SEU MALAQUIAS

– CB GAROTA DA ILHA DO MARUIM

Escolas de Samba - Grupo 01 (40’)

– GRES ESTUDANTES DE SÃO JOSÉ

– GRES LIMONIL

Escola de Samba - Grupo Especial (1 hora)

– GRES GIGANTE DO SAMBA

– GRES GALERIA DO RITMO



RUA JOÃO LYRA (SANTO AMARO) – 21/02, TERÇA, A PARTIR DAS 9H

Grupo Especial

Ursos (La Ursa)/Maracatus de Baque Solto/Caboclinhos

Grupo 01

Maracatus de Baque Solto

Maracatus de Baque Solto - Grupo 01 (20’)

– MBS ESTRELA DE OURO DE ALIANÇA

– MBS CARNEIRO MANSO DE GLÓRIA DO GOITÁ

– MBS LEÃO FORMOSO DE TRACUNHAÉM

– MBS LEÃO COROADO DE LAGOA DE ITAENGA

– MBS CRUZEIRO DO FORTE DO RECIFE

– MBS ESTRELA DE TRACUNHAÉM

– MBS ÁGUIA FORMOSA DE TRACUNHAÉM

– MBS LEÃO FACEIRO DE NAZARÉ

– MBS ESTRELA BRILHANTE DE NAZARÉ

– MBS LEÃO VENCEDDOR DE CHÃ DE ALEGRIA

– MBS ÁGUIA DOURADA DE NAZARÉ

– MBS LEÃOZINHO DE ALIANÇA

– MBS LEÃO MIMOSO DE UPATININGA

– MBS LEÃO VENCEDOR DE CARPINA

– MBS CAMBINDINHA DE ARAÇOIABA

– LEÃO TEIMOSO DE PAUDALHO

Ursos – Grupo Especial (20')

– URSO BRANCO DO CANGAÇÁ

– URSO TEIMOSO DA TORRE

– URSO PÉ DE LÃ DE ARCOVERDE

– URSO DA TUA MÃE

– URSO CANGAÇÁ DE ÁGUA FRIA

MBS – Grupo Especial (25')

– MBS PAVÃO MISTERIOSO DE UPATININGA

– MBS PANTERA NOVA DE ARAÇOIABA

– MBS LEÃO MISTERIOSO DE NAZARÉ

– MBS LEÃO DE OURO DE CONDADO

– MBS ESTRELA DOURADA DE BUENOS AIRES

– MBS ÁGUIA MISTERIOSA DE NAZARÉ

– MBS CAMBINDA BRASILEIRA DE NAZARÉ

– MBS PAVÃO DOURADO DE TRACUNHAÉM

– MBS GAVIÃO DA MATA DE GLÓRIA DO GOITÁ

Caboclinhos – Grupo Especial (25')

– CABOCLINHOS TAPUIA CANINDÉ

– CABOCLINHOS TAPIRAPÉ

– CABOCLINHOS KAPIAWÁ

– CABOCLINHOS CARIJÓS DO RECIFE

– CABOCLINHOS TUPI

