SÓSIAS Concurso de sósias de Pedro Pascal reúne centenas em Nova York; veja semelhança do ganhador Vencedor foi George Gountas, iluminador do programa ''The Daily Show''

No último domingo, dia dos pais do hemisfério norte, o ''daddy'' (papai, como é chamado pelos fãs) Pedro Pascal ganhou uma homenagem para lá de inusitada em Nova York. Cerca de 30 homens parecidos com ator chileno (ou que se achavam parecidos) se reuniram na frente de um restaurante para disputar o título de "sósia oficial". O vencedor foi George Gountas, iluminador do programa "The Daily Show".

The winner of Pedro Pascal lookalike contest in New York City



jameskleinmann | instagram pic.twitter.com/cSoX9OCq9X — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) June 15, 2025

George foi levado para o concurso pela mulher, Jenny Gania, segundo o jornal NY Post. Ele ganhou US$ 50 e um ano de burritos do restaurante Son Del North, organizador do concurso.

“Tudo começou quando Game of Thrones estreou", disse Jenny ao jornal. "Foi quando ouvimos falar dele pela primeira vez. Aí algumas crianças também começaram a notar, então eu pensei, quando vimos (o concurso): ‘É Dia dos Pais. Você tem que ir. Vai ser o seu presente de Dia dos Pais'. É engraçado, porque ele não está nas redes sociais. Mas agora ele vai estar em todos os lugares.”

A chef e coproprietária do Son Del North, Annisha Garcia, disse que inspiração para criar o concurso surgiu quando o próprio Pedro disse, em 2023, que não existia boa comida mexicana em Nova York. "Eu disse: 'Desculpa, mas não tem comida mexicana boa em Nova York?'", disse a chef ao jornal. "Nós dissemos: 'Tem, e estamos aqui.'"

Concursos de sósias começaram a fazer sucesso depois que o próprio Timothée Chalamet apareceu num evento programado para escolher o mais parecido com ele em outubro do ano passado.

