SÃO JOÃO 2023 Concurso escolhe Rainha Plus Size do São João de Pernambuco 2023; saiba como votar Coroação ocorre na festa "Forrobodó as Rainhas", no dia 18 de junho, em Olinda

O concurso Rainha Plus Size do São João de Pernambuco 2023 anuncia sua vencedora no dia 18 de junho. A coroação ocorre durante a festa "Forrobodó das Rainhas", realizada a partir das 18h, no Bar do Amparo, em Olinda.

Criado em 2019, o concurso de beleza está em sua quinta edição. O objetivo é ajudar a valorizar a diversidade de corpos, promovendo a autoestima das candidatas e de outras mulheres que se sentirem representadas através delas.

A iniciativa é uma realização do projeto As Mil Faces de Uma Plus, idealizado pela professora e escritora Sâmia Veras. A votação ocorre até o dia 16 de junho, de forma online, através do Instagram @asmilfacesdeumaplus. Para votar, basta seguir a página, curtir o post da concorrente preferida e comentar.



Com entrada gratuita, o "Forrobodó das Rainhas" traz arrasta-pé, quadrilha junina e barraca do beijo. O trio de forró pé de serra Taca Fogo promete garantir a animação do público com os ritmos de São João.

