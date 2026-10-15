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Literatura Concurso literário abre inscrições para todo o país; último vencedor está no Jabuti 2ª edição do Vila-Labrador recebe obras do gênero romance, em várias subcategorias, até o dia 15 de dezembro

O Vila-Labrador, concurso literário da editora Labrador com a Livraria da Vila está com inscrições gratuitas abertas para escritores de romance de todo o Brasil, no site no site da livraria, até o dia 15 de dezembro.



Em sua 2ª edição, o concurso vai selecionar livros na categoria romance, ou seja, uma narrativa ficcional longa, de subcategorias, como: fantasia, ficção científica, suspense, romance histórico, entre outras. Também é obrigatório que seja inédita, que nunca tenha passado pelo processo de edição e/ou tenha sido distribuída em livrarias e plataformas online, mesmo que não possua um número de registro ISBN.

Além de ser publicado pela editora Labrador e ter sua noite de lançamento em um unidade da Livraria da Vila, o concurso se apresenta como oportunidade de acessar importantes prêmios nacionais de literatura. Exemplo disso é que o livro vencedor de 2025, "Pitangas Verdes", de Mariana Lobato Botter, é finalista no Prêmio Jabuti deste ano e a autora participou de circuitos literários como a Bienal do Livro de São Paulo e a Flip.

“O Vila-Labrador mostra que uma editora de autopublicação séria pode também trabalhar com livros de curadoria. O Pitangas Verdes não só venceu o primeiro concurso, como também vende muito bem, já tivemos duas reimpressões, então não é simplesmente mais um concurso literário. É um projeto que mostra que com a experiência desses 10 anos de Labrador também nos dão podemos fazer curadoria de qualidade”, reforça o o fundador da editora Labrador, Daniel Pinsky.

Em sua segunda edição, o Vila-Labrador também escalou um júri rnomado para avaliar e escolher o vencedor. Em 2025, estavam reunidos Socorro Acioli, Mariana Salomão Carrara e Jeferson Tenório.



Já nste ano, o concurso contará com Natalia Timerman, indicada ao prêmio Jabuti e autora dos romances "Copo Vazio", "As pequenas chances" e "Antes que apague"; Marcelino Freire, autor de obras como "Contos Negreiros", vencedor do Prêmio Jabuti, e "Nossos Ossos", vencedor do Prêmio Machado de Assis; e Lilia Guerra autora do romances como "O céu para os bastardos", finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, autora finalista do Prêmio Rio de Literatura e contemplada com o Prêmio Carolina Maria de Jesus pelo Ministério da Cultura com o inédito Cavaco do ofício reunião de contos.

O vencedor será divulgado no site oficial no dia 30 de junho de 2027.

SERVIÇO:

Concurso Literário Vila-Labrador

Inscrições de 15/10 até 15/12/2026

Participação gratuita

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