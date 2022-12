A- A+

Ano Novo Conde Só Brega é confirmado como "atração surpresa" do Réveillon do Recife, no Pina No Pina, o artista sobe ao palco do Réveillon do Recife com Michelle e promete relembrar seus grandes sucessos

Assim como aconteceu na virada do ano passado, quando dividiu o palco com João Gomes, Conde Só Brega vem com novidade também nesta virada do ano. O Réveillon dos Encontros, da Prefeitura do Recife, vai promover o encontro de dois grandes nomes do brega pernambucano no mesmo palco, a rainha Michelle Melo e Conde Só Brega, neste sábado (31), no Recife. No palco do Pina, o artista promete relembrar seus grandes sucessos. A programação ainda conta com shows das cantoras Priscilla Senna, Raphaela Santos e Tayara Andreza, a partir das 19h.

A parceria de Michelle e Conde Só Brega será um esquenta para uma série de novidades que vem para 2023 e serão divulgados no início do ano. Considerados os maiores ícones vivos do brega, Michelle e Conde são donos de grandes sucessos. É do Conde os clássicos "A Vida é Assim", "Não Devo nada ninguém", "Azafama" e "Espelho do Poder". Já de Michelle os hits "Baby Doll", "Topo do Prazer" e "Beijo Molhado".

"Fiquei muito feliz. Michelle é uma parceira de muitos anos e que vou dividir importantes projetos em 2023, que ainda não posso contar. Fico feliz de cantar em um palco só com artistas do nosso brega, importante gênero recifense e que vem sendo valorizado pela atual gestão. Vai ser bacana demais!", declarou o artista pernambucano, comemorando o convite recebido pelo prefeito João Campos e a cantora Michelle Melo.

Além do Réveillon do Recife, Conde Só Brega faz show no Réveillon de Itamaracá na virada deste ano.

