A- A+

Homenagem Conde Só Brega recebe mais alta comenda da Câmara do Recife, nesta quinta-feira (1) Medalha de Mérito José Mariano será entregue ao cantor em solenidade marcada para as 10h

A Câmara do Recife realiza solene nesta quinta-feira (1), às 10h, para entregar a Medalha de Mérito José Mariano, a mais alta comenda da Casa, ao cantor Conde Só Brega.



Participam da solenidade o vereador Hélio Guabiraba (PSB), autor da proposta e vice-presidente da Câmara, o presidente Romerinho Jatobá - que presidirá a sessão - o secretário de cultura do Recife, Ricardo Melo, e o secretário executivo de cultura do Estado, Leonardo Salazar.



Para o vice-presidente da Câmara, Recife é a capital do brega e o Conde é um grande representante do estilo musical. “O Conde Só Brega é um artista que contribui imensamente para a cultura pernambucana, levando o nome e a história do Brega há muitos anos por todo o estado, imortalizando esse segmento que é patrimônio cultural imaterial do Recife”, reforça Hélio da Guabiraba.

"Recebi esse convite com muita felicidade. Será uma honra receber essa medalha. Os últimos anos têm sido bem especiais. Já levamos o nosso brega para os quatro cantos do Brasil e em breve estaremos na Europa, aguardem", declarou Conde Só Brega.

Histórico do artista

“Ivanildo Marques da Silva, o Conde Só Brega, nasceu e cresceu no Bairro da Mustardinha, subúrbio da Zona Oeste do Recife. Recebeu o apelido de “Conde” por parte dos avós ainda na infância, por ter nascido com cabelos e olhos claros. Sua carreira artística começou na adolescência, tocando guitarra na banda do pai, Antônio, quando algum músico faltava aos shows. Ele chegou a tocar em uma banda chamada “Os Gigantes de Surubim”.

Ao lado de dois irmãos, fundou a banda “Farofa com Charque”, que pegou carona no sucesso das bandas de forró estilizado dos anos 1990. Vendo o sucesso da banda “Labaredas” no Recife, ele decidiu fundar o Projeto “Banda Só Brega”, que depois passa a se chamar “O Conde e a Banda Só Brega”, em 1999”, diz outro trecho da justificava do projeto.

Veja também

POLÊMICA Músico de Lana Del Rey é assaltado no RJ, chama brasileiros de "lixos humanos" e apaga post