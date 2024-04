Condenação máxima de armeira por morte em set de "Rust" afeta acusação contra Alec Baldwin?

A- A+

Pouco mais de um mês depois de ser considerada culpada de homicídio culposo, Hannah Gutiérrez-Reed, armeira responsável por carregar o revólver que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens de Rust, recebeu a pena máxima estipulada para esse crime no estado do Novo México: a mulher de 26 anos passará 18 meses na prisão.



O resultado indicaria a possível sentença que Alec Baldwin poderia receber caso seja considerado culpado da mesma acusação num julgamento que terá início em julho. Os advogados do ator entraram com recurso para que o juiz rejeite as acusações.

Durante o julgamento da armeira, várias testemunhas de defesa afirmaram que o ator e produtor não tinha participado de todo o treinamento necessário para manusear armas numa filmagem e que o seu temperamento "descontrolado" complicou bastante as gravações.

Com a condenação de Gutiérrez-Reed, a acusação prepara-se agora para provar que Baldwin é culpado de homicídio culposo por não ter garantido que a arma que lhe foi dada naquele dia não estava carregada com balas reais. O ator rejeitou as acusações desde o início de o processo. Ele argumentou que confiou na palavra dos profissionais contratados para manusear as armas quando lhe garantiram que o revólver usado para ensaiar uma cena não estava carregado.

Se for considerado culpado, o ator também poderá ser sentenciado a 18 meses de prisão.



Hannah Gutierrez-Reed havia carregado o revólver com o qual Baldwin estava ensaiando em outubro de 2021 quando a filmagem virou tragédia: uma bala real matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza.

— Você era a armeira, a pessoa que ficava entre um arma segura e um arma que poderia matar alguém. Você, sozinha, transformou uma arma segura em um arma letal — disse a juíza Mary Marlowe Sommer. — Se não fosse por você, a senhorita Hutchins estaria viva. Um marido teria sua companheira e um menino pequeno teria sua mãe.

No julgamento de Gutierrez, que durou 10 dias, ouviu-se como, apesar de ser a responsável pelas armas do fogo no set, a jovem de 26 anos havia descumprido repetidamente as regras básicas de segurança, deixando as armas sem vigilância e permitindo que os atores, incluído Baldwin, as empunhassem.

Também se soube que Gutierrez era a responsável pela presença de seis cartuchos com munição real - uma linha vermelha na indústria cinematográfica - e que havia colocado um deles no Colt .45 que Baldwin estava utilizando.

A arma disparou quando o ator preparava uma cena no interior de uma igreja de madeira, matando Hutchins e ferindo o diretor Souza.

'Tragédia terrível'

Desde sua condenação, Gutierrez fez cerca de 200 telefonemas da prisão, nos quais se queixava de ser vitimizada injustamente.

A armeira de "Rust" chorou, enquanto implorava que o tribunal a colocasse em liberdade condicional, ao invés da prisão, mas insistiu em que ela não era totalmente culpada.

— O júri me considerou em parte culpada por esta terrível tragédia, mas isso não me transforma em um monstro. Isto me faz humana — disse ela.

Dave Halls, coordenador de segurança e assistente de direção do filme, que entregou a Baldwin a arma carregada, chegou a um acordo com a Promotoria no ano passado e foi condenado a seis meses de liberdade condicional.

A tragédia chocou Hollywood e provocou apelos por uma proibição total do uso de armas nas filmagens. No entanto, especialistas da indústria insistiram em que já há normas para evitar este tipo de incidentes e que aqueles que trabalharam em "Rust" não as respeitaram.

A tragédia paralisou as filmagens do western, concluídas no ano passado em Montana. O viúvo da diretora de fotografia, Matthew Hutchins, que chegou a um acordo com a produção do filme por homicídio culposo, trabalhou como produtor executivo do longa.

"Rust" ainda não tem data de estreia prevista.

