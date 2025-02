A- A+

FAMOSOS Condenado após ofender Fernanda Lima, Eduardo Costa tem jatinho de R$ 40 milhões, fazendas e mansões Dono de frota milionária, sertanejo mineiro que é um dos de maior sucesso no país é alvo de pedido de prisão pelo Ministério Público

Desde 2022, Eduardo Costa tem pendências a resolver na Justiça após ser condenado por difamação após proferir ofensas contra a apresentadora Fernanda Lima.



Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), o cantor sertanejo não cumpriu a pena de prestação de serviços comunitários e agora corre o risco de ser preso, após uma solicitação do Ministério Público do Rio (MPRJ).





Ele, entretanto, negou que tenha sido condenado: “Queria dizer para vocês que isso é mentira. Eu fui inocentado num processo há poucos dias e as pessoas, as próprias pessoas que perderam esse processo é que soltaram essa fake news aí para poder tirar o foco. É conversa para boi dormir”, disse em seu Instagram.





Eduardo Costa com carro de luxo — Foto: Instagram

Coincidência ou não, dias atrás, o mineiro — que é um dos cantores sertanejos de maior sucesso no país — apareceu cantando feliz da vida com seu advogado em um vídeo gravado em sua mansão. A casa, muito bem equipada, é parte de um patrimônio que inclui também um jatinho de R$ 40 milhões, carros de luxo, fazendas e mansões.

A fortuna de Eduardo Costa

Eduardo já mostrou, nas redes sociais, uma Lamborghini Urus, comprada em 2019, que, na época, saiu por cerca de R$ 2,9 milhões. Em 2017, ele levou para a garagem uma Ferrari 458 Itália, cujo preço, em média, hoje, é R$ 2.9 milhões.

Entre os veículos de luxo que possui, está um jatinho que chega a custar R$ 40 milhões, dependendo das especificidades, o Hawker Beechcraft 400XP. O cantor já até fez um vídeo motivador, com uma mensagem religiosa, com o jatinho ao fundo. “Que Deus, o esterno pai, traga para vocês toda a sorte de bênçãos de prosperidade espiritual, emocional, física, financeira”, diz Eduardo.

Anteriormente, Eduardo já tinha um Learjet 45, jato bimotor de médio porte, cujo valor pode oscilar entre R$ 10 e 35 milhões.

Em Belo Horizonte (MG), o artista tem uma casa construída por R$ 9 milhões. A planta tem três cozinhas, adega, bar, churrasqueira, lareira, piscina, deck, sauna, home theater, jardim de inverno e conta ainda com uma vista panorâmica. Em 2021, o sertanejo tentou vendê-la por R$ 11,9 milhões.





Eduardo Costa na fazenda — Foto: Instagram

Além disso, uma fazenda não poderia faltar no patrimônio do sertanejo. Avaliado em R$ 30 milhões, o terreno tem uma criação de 300 cabeças de gado, lagos, piscina e uma sede de luxo. No local, ele cria cavalos, vendidos em leilões para complementar o patrimônio.

Veja também