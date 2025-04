Condenado e preso por estupro, Harvey Weinstein pede para dormir no hospital alegando 'maus-tratos'

A- A+

Os advogados de Harvey Weinstein pediram nesta quarta-feira que ele passasse a noite no hospital durante seu novo julgamento pelas acusações de estupro, dizendo que a saúde do magnata do cinema estava se deteriorando rapidamente por causa dos "maus-tratos" na prisão de Rikers, em Nova York.

Em documentos apresentados ao tribunal, um advogado disse que Weinstein, de 73 anos, recebeu cuidados inadequados na prisão enquanto sofria de uma série de "condições médicas graves", incluindo leucemia, diabetes, problemas de tireoide, obesidade, dor nas costas, ciática e outros problemas de saúde.

"Ele é constantemente maltratado por infecções graves, a medicação é administrada incorretamente ou não é administrada, ele está tendo um ganho de peso atípico e prejudicial à saúde e é forçado a suportar temperaturas congelantes sem nem mesmo receber roupas limpas", disse o advogado Imran Ansari.

Tudo isso justificaria a transferência de Weinstein para observação no Hospital Bellevue, onde ele já foi levado nos últimos meses para atendimento médico de urgência, disse o advogado.

Weinstein está de volta ao tribunal porque sua condenação por um júri em 2020 foi anulada no ano passado por um tribunal de apelações que decidiu que a maneira como as testemunhas foram tratadas no julgamento original em Nova York foi ilegal.

A anulação do veredito do júri pelo Tribunal de Apelações de Nova York foi um retrocesso para os sobreviventes do movimento #MeToo contra a violência sexual e para a promoção da justiça para eles.

Parecendo frágil, Weinstein está participando do novo julgamento em uma cadeira de rodas e seus advogados reclamaram repetidamente que na prisão ele não recebe cuidados médicos adequados.

Situada no East River, entre os distritos do Bronx e do Queens, a prisão de Rikers Island tem uma longa reputação de superlotação, condições insalubres e violência. Entre os prisioneiros famosos estão o assassino de John Lennon, Mark David Chapman, o músico do Sex Pistols Sid Vicious e o ex-chefe do FMI Dominique Strauss-Kahn.

Condenação anulada

O ex-chefe do estúdio Miramax foi acusado de agressão sexual à ex-assistente de produção Mimi Haleyi em 2006, de estupro da aspirante a atriz Jessica Mann em 2013 e de uma nova acusação de suposta agressão sexual em 2006 em um hotel em Manhattan. Em 2020, um júri de nova-iorquinos considerou Weinstein culpado de duas das cinco acusações: agressão sexual de Haleyi e estupro de Mann.

Mas a condenação e a pena de 23 anos de prisão foram anuladas em abril de 2024. Em uma decisão muito debatida por quatro votos a três, o tribunal de apelações de Nova York decidiu que os jurados não deveriam ter ouvido depoimentos de vítimas sobre agressões sexuais pelas quais Harvey Weinstein não foi indiciado.

Desde a sua queda, Weinstein foi acusado de assédio, agressão sexual ou estupro por mais de 80 mulheres, incluindo as atrizes Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Lupita Nyong'o e Ashley Judd. Weinstein nunca reconheceu qualquer irregularidade e sempre sustentou que os encontros foram consensuais.

Os acusadores descrevem o magnata do cinema como um predador que usava sua posição no topo da indústria cinematográfica para pressionar atores e assistentes por favores sexuais, geralmente em quartos de hotel.

Veja também