Condenado por estupro, ator José Dumont é preso no Rio
Em 2022, o ator levou um menor de 11 anos para o interior de seu apartamento, filho de uma ambulante que vendia cuscuz
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu, na noite desta terça-feira, o ator José Dumont, de 75 anos, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Ação representa o cumprimento de prisão após sua condenação por estupro de vulnerável. Ele foi conduzido para a DC-Polinter.
Em 2022, o ator levou um menor de 11 anos para o interior de seu apartamento, filho de uma ambulante que vendia cuscuz na porta do seu apartamento no Flamengo. José Dumont foi denunciado por moradores do local, que disseram que a criança já teria ido mais de uma vez no apartamento do autor.
O ator teve a pena de nove anos e quatro meses transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Após as formalidades legais, o preso será encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.