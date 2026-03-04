Qua, 04 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Condenado por estupro, ator José Dumont é preso no Rio

Em 2022, o ator levou um menor de 11 anos para o interior de seu apartamento, filho de uma ambulante que vendia cuscuz

Reportar Erro
O ator José Dumont chega preso à Polinter, no Rio: pena por estupro de vulnerável transitou em julgado O ator José Dumont chega preso à Polinter, no Rio: pena por estupro de vulnerável transitou em julgado  - Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu, na noite desta terça-feira, o ator José Dumont, de 75 anos, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Ação representa o cumprimento de prisão após sua condenação por estupro de vulnerável. Ele foi conduzido para a DC-Polinter.

Em 2022, o ator levou um menor de 11 anos para o interior de seu apartamento, filho de uma ambulante que vendia cuscuz na porta do seu apartamento no Flamengo. José Dumont foi denunciado por moradores do local, que disseram que a criança já teria ido mais de uma vez no apartamento do autor.

 

Leia também

• Estupro em Copacabana: acusado do crime teria abusado de outra adolescente durante festa junina

• Estupro coletivo em Copacabana: Unirio suspende por 120 dias aluno suspeito

• Subsecretário é demitido após envolvimento de filho em estupro

O ator teve a pena de nove anos e quatro meses transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Após as formalidades legais, o preso será encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter