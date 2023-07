Condenado por estupro, Felipe Prior se pronuncia em vídeo postado no Instagram; assista

A- A+

O arquiteto, empresário e ex-BBB Felipe Prior postou um vídeo em seu perfil do Instagram para se pronunciar pela primeira vez depois da condenação, na última segunda-feira (10), a 6 anos de detenção pelo crime de estupro. A Justiça de São Paulo determinou que Prior poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto e a defesa do arquiteto vai recorrer da decisão.



Prior pediu para que seus fãs não mandem mensagens às advogadas das vítimas e nem a pessoas envolvidas no processo."Pessoal, primeiro eu estou passando aqui para agradecer pelas mensagens de solidariedade que estão mandando para mim nas redes sociais. Tenho certeza que a gente vai vencer essa batalha, mas eu estou aqui para pedir também para vocês pararem de mandar mensagens às advogadas das que se dizem agredidas por mim. Essas mensagens atrapalham a minha defesa. Tudo que eu não preciso agora é de maior exposição".

"Eu sei que vocês torcem por mim, por favor não mandem mensagens às advogadas e nem a outras pessoas dos casos. Eu preciso nesse momento da força e compreensão de vocês. Vale ressaltar que eu não sei quem são essas pessoas que estão mandando essas mensagens, mas repito que parem. O único apelo que tenho nesse momento é pedir para parar. Não vai contribuir em nada isso tudo. E também estou aqui para falar que eu sou inocente e que iremos vencer tudo isso. Obrigado de coração".



Entenda o caso

Segundo reportagem da revista Marie Claire, em 2020, o crime teria acontecido em 2014, depois de uma festa na Universidade de São Paulo (USP). A vítima relatou à publicação que ela e uma amiga aceitaram uma carona de Prior após a festa.



Após deixar a amiga em casa, Prior começou a beijá-la e a passar a mão em seu corpo e, em seguida, teria usado de força física para consumar o ato sexual com ela. Mesmo diante de diversos pedidos da vítima para que ele parasse, Prior continuou com o ato, agindo de forma violenta e puxando seus cabelos. Ainda segundo o relato da vítima à Marie Claire, ex-BBB só teria parado após ter causado uma lesão na região genital da vítima, que precisou passar por atendimento hospitalar.



Diante da sentença da Justiça, Felipe Prior postou, ainda na segunda-feira (10), em suas redes sociais, uma nota assinada por seus advogados. No documento, a defesa do arquiteto reafirma sua inocência.



Felipe Prior participou do "Big Brother Brasil 20", edição vencida pela médica Thelma Assis. Ele foi um dos personagens centrais do reality. Junto com o ator Babu Santana, erivalizou com o grupo do mágico Pyong Lee e da ginecologista Marcela Mc Gowan. Prior foi o décimo eliminado do "BBB 20", com 56,73% dos votos.

