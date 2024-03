Condinho, Kelvis Duran e Orquestra agitam Clube das Pás no final de semana; confira

A- A+

A programação musical do Clube das Pás está diversificada neste final de semana. Na sexta-feira (22), a partir das 19h, o cantor Condinho que comemora seu aniversário na ‘Sexta Dançante’, em noite que terá ainda o cantor Walter Ventura e da tradicional Orquestra das Pás interpretando o melhor da música romântica nacional e internacional.

Condinho é filho do “Conde só Brega” conhecido por ser vocalista da “Banda Só Brega”, Conde Só Brega ou Conde do Brega, que lançou suas músicas no brega em Pernambuco entre as décadas de 1990 e 2000.

A final de semana no Clube das Pas contará, ainda, com a Orquestra das Pás, no sábado (23) e o cantor Kelvis Duran, no domingo (24).

Confira a programação completa:

Sexta (22), o Clube das Pás recebe o cantor Condinho que comemora aniversário, além de Show do cantor Walter Ventura e a tradicional Orquestra das Pás, a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 25,00 (meia-entrada para todos até 00h).

Sábado (23), a Orquestra das Pás apresenta muitas canções interpretando o melhor da música romântica nacional e internacional em mais uma edição do “Sábado de Todos os Ritmos”, a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 20,00 (meia-entrada para todos até 00h).

Domingo (24), muita alegria e diversão fica por conta do cantor Kelvis Duran na edição do Matinê do Clube das Pás. Antes, tem show com a tradicional Orquestra da Pás, a partir das 16h. Os ingressos para o Matinê custam R$ 25,00 (meia-entrada para todos até 21h)

O Clube Carnavalesco Misto das Pás fica localizado na Rua Odorico Mendes, nº 263 - Campo Grande, Recife. Mais informações pelo telefone (81) 3223-2390

SERVIÇO:

Clube das Pás recebe o cantor Condinho no aniversário na ‘Sexta Dançante’ dentro da programação do final de semana

Quando: Sexta, 22 de março de 2023 - Condinho, Walter Ventura e Orquestra das Pás, a partir das 19h.

Sábado, 23 de março de 2023 - Orquestra das Pás, a partir das 20h.

Domingo, 24 de março de 2023 – Kelvis Duran e Orquestra das Pás, a partir das 16h.

Onde: Clube Carnavalesco Misto das Pás fica na Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Recife.

Informações: Telefone: (81) 3223-2390

