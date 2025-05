A- A+

Famosos Condomínio "super exclusivo" em SP reúne Arthur Aguiar, Viih Tube e Boca Rosa em mansões milionárias Residencial com casas de estrelas fica na Granja Viana, região nobre no estado, e tem apenas 33 casas, heliponto e até pista para cavalgadas

Desde que veio à tona que a chamada “Casa do Tubarão 2” — nome dado a uma mansão em construção no condomínio de alto padrão Residencial Haras Guancan — pertence a ninguém menos que Arthur Aguiar, os olhos se voltaram todos para a região.

Localizada entre os municípios de Cotia e Carapicuíba, na Grande São Paulo, o lugar é considerado “super exclusivo” e abriga outros famosos, como Bianca Andrade (a Boca Rosa) e o casal Viih Tube e Eliezer.

Entre os principais atrativos do condomínio, estão um heliponto e até pista para passeio a cavalo (como já prenuncia o nome do residencial), reforçando o clima de exclusividade e tranquilidade.

O lugar é visto como um refúgio de luxo por ter apenas 50 lotes e mansões que podem custar mais de R$ 20 milhões — ao todo, o condomínio conta atualmente com 33 casas.

Com áreas verdes preservadas, árvores centenárias e um lago privativo, o local combina natureza com infraestrutura de altíssimo nível.

Dois anos atrás, a empresária e influencer Boca Rosa havia arrematado a propriedade mais valiosa da região naquela época.

O valor desembolsado foi de R$ 18 milhões para firmar a residência ao lado do filho, o pequeno Cris.

O seu imóvel, aliás, é conhecido como “Casa do Tubarão”, por, assim como a mansão de Aguiar, ter aquários para tubarões em um dos cômodos da casa.

No Residencial Haras Guancan, o casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer adquiriu, também em 2023, uma casa avaliada em R$ 8,5 milhões.

A escolha pelo condomínio de alto padrão foi motivada pelo desejo de viver mais perto da natureza e longe da poluição urbana.

O imóvel de luxo está situado num terreno de 2.471 metros quadrados, e conta com quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, academia, sala de cinema e TV e área gourmet, entre outros atrativos.

"Vamos morar no meio de uma floresta. Do jeito que a gente imaginou. A casa não tem luxo, é bem rústica, mas é muito a nossa cara" contou Eliezer, em entrevista à coluna Patrícia Kogut, do Globo.

Veja também