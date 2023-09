A- A+

Em sua 15ª edição, o reality show exibido pela Record "A Fazenda" optou por divulgar seus participantes do mesmo jeito que as duas últimas edições do seu concorrente principal, o Big Brother Brasil (BBB).



Diferente de edições anteriores, em que os integrantes eram descobertos só na pré-estreia, eles foram sendo revelados aos poucos ao longo da programação da emissora nesta quinta-feira (14) das 9h até às 19h.



Confira lista dos novos integrantes:



Yuri Meirelles

Modelo carioca de 22 anos ficou conhecido por participar do clipe da Anitta, "Funk Rave", e ter sido flagrado com artistas se pegando nos bastidores da gravação.

Olívia Nobre

Mais conhecida como Lily Nobre, a cantora carioca de 21 anos é filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom. Seu ritmo musical é o trap.

Raquel Sheherazade

A jornalista e colunista da revista Isto É por quase 10 anos também apresentou o telejornal do SBT e outro da Jovem Pan. Ela ficou famosa alguns anos atrás por um comentário polêmico sobre um crime no qual estava noticiando.

André Gonçalves

O ator de 47 anos se destacou em novelas como "Vamp” e em 2016 se separou da sua esposa na época, a atriz Danielle Winits, e apareceu nas manchetes por problemas com a pensão dos seus filhos.

Sander Mecca

O cantor de 40 anos foi líder da banda Twister, na década de 1990 e 2000, e recentemente passou por problemas com drogas no qual chegou a ser preso.

Kally Fonseca

A cantora faz parte da banda Cavaleiros do Forró. Ela ficou mais conhecida pelo reality "Se Sobreviver, Case", do Canal Multishow.

Nathalia Valente

A influenciadora e Tiktoker de 20 anos já participou de diversos concursos de beleza e gerou uma polêmica recente sobre o filme da "Barbia", que ela disse não ter entendido.

Radamés Martins

O jogador de futebol de 37 anos que atua como volante e atualmente joga no Brasiliense já passou pelo Clube Náutico Capibaribe em 2008. Ele ficou conhecido por ser ex-noivo da dançarina e modelo Viviane Araújo.

Jaquelline Grohalski

A influenciadora digital e modelo participou do BBB 18 e atualmente tenta a carreira de cantora de funk. Ela participa de concursos de beleza desde os 15 anos.

William Guimarães

O influenciador conta com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e ganhou fama após entrar no "De Férias Com o Ex" com Ingrid Ohara, que também é Ex-Fazenda.

Darlan Cunha

O ator de 35 anos interpretou Filé no clássico filme brasileiro "Cidade de Deus" e Laranjinha na série "Cidade dos Homens".

Cariúcha

Alessandra Cariúcha viralizou na internet em 2009 por um comentário no programa ‘Profissão Repórter’, da Globo. Na ocasião ela ficou indignada em ter perdido o concurso de beleza "Garota da Laje", e virou um meme com a frase "Sou toda natural, bonita par caramba".



Kamila Simioni

Kamila é mineira e, empreendedora, abriu o seu primeiro salão de beleza. No Instagram ela conta com 2 milhões de seguidores.

Henrique Martins

Henrique, além de nadador, é também o Mister Brasil 2023. O peão do reality afirmou em postagem no seu Instagram que está "pronto para viver A Fazenda 15".

