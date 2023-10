A- A+

CULTURA RECIFE Conferência Municipal de Política Cultural do Recife começa nesta sexta (27) Edição vai reunir 39 delegadas e delegados eleitos nas pré-conferências; representantes dos poderes públicos também participam do encontro

Sob o tema "Democracia e Direitos Culturais", tem início nesta sexta-feira (27) a VIII Conferência Municipal de Política Cultural do Recife, com participação de 39 delegadas e delegados, além de representantes do poder público e conselheiros do Conselho Municipal de Política Cultural do Recife.



O encontro - promovido pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife - acontece até o domingo, 29, com reuniões no Teatro de Santa Isabel e no Colégio Vera Cruz.

Pensado com o intuito de subsidiar políticas de cultura da cidade, a conferência será discutida em pelo menos cinco eixos: Gestão, Institucionalização e Marcos Legais da Cultura, Diversidade e Territórios Culturais, Patrimônio Cultural, Memória e Democracia, Formação Cultural e Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável.





Para cada um desses eixos serão escolhidas nos debates cinco proposições principais que pautarão a construção do Plano Municipal de Cultura, pelo Conselho Municipal de Política Cultural do Recife.



Na ocasião também vão ser eleitos os 25 delegados que representarão a cidade nos debates da IV Conferência Estadual de Cultura, etapa anterior à IV Conferência Nacional de Cultura. Assim como serão votadas as cinco propostas - uma por eixo - que representarão as demandas municipais no foro estadual de debates sobre princípios e diretrizes da política cultural.

Zenaide Bezerra e Pierrot de São José

As atividades iniciam a partir das 18h, no Teatro de Santa Isabel, com as boas-vindas de dois patrimônios vivos do Recife: a passista Zenaide Bezerra e o grupo Pierrot de São José.

Já no sábado e no domingo, a programação será no Colégio Vera Cruz, nos períodos da manhã e da tarde, com debates, votações e celebração - nos intervalos haverá apresentações dos também patrimônios vivos da cidade: Escola de Samba Gigante do Samba e o Maracatu Almirante do Forte.

Programação

VIII Conferência Municipal de Política Cultural do Recife

Sexta (27)

Teatro de Santa Isabel

18h - Apresentações culturais

19h - Falas oficiais

Sábado (28)

Colégio Vera Cruz

9h - Credenciamento

9h40 às 12h - Votação do Regimento e debates por eixos

14h às 18h- Debates por eixo

Domingo (29)

Colégio Vera Cruz

9h às 12h - Deliberações sobre cinco propostas prioritárias por eixo

14h às 19h - Deliberações, aprovação de moções e eleição dos Delegados Estaduais

