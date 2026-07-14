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"Confessions II": Madonna conquista o primeiro lugar da Billboard 200 com seu novo álbum

A Rainha do Pop soma agora 10 discos no topo da parada e torna-se a primeira artista a emplacar um álbum nº 1 nos anos 2020

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Madonna conquista o primeiro lugar da Billboard 200 com seu novo álbumMadonna conquista o primeiro lugar da Billboard 200 com seu novo álbum - Foto: Divulgação

Madonna chega mais uma vez ao topo da Billboard 200. Com Confessions II, a Rainha do Pop soma 10 discos no topo da parada e torna-se a primeira artista a emplacar um álbum nº 1 nos anos 2020 depois de já ter liderado a parada em outras três décadas.

O novo disco estreou com um grande número de vendas. Apenas nos Estados Unidos, o álbum já soma mais de 134 mil unidades vendidas na semana que se encerrou em 9 de julho, segundo a Billboard.

O impacto do novo registro também foi percebido nos streamings. Confessions II marcou o melhor desempenho, ao longo de uma semana, em termos de reprodução de um álbum da cantora.

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"As palavras não conseguem expressar o quanto estou grata e surpresa com a recepção incrível que Confessions on a Dance Floor recebeu!", escreveu a cantora em uma publicação nas suas redes sociais.

"Obrigada a todos que fizeram parte disso e ajudaram a tornar esse sonho realidade. Especialmente aos meus fãs. O carinho e a energia positiva têm sido incríveis. Ainda estou tentando acreditar", agradeceu a Rainha do Pop.

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