Confinados comentam sobre vencedores do BBB nas edições anteriores que "furaram a bolha"

Nas conversas entre os participantes do BBB, é comum a comparação sobre vencedores da competição nas edições anteriores. Em conversa no BBB 24, o elenco também falou sobre o assunto.



Lucas Pizane lembrou de Amanda Meirelles como uma das últimas "queridinhas" do reality. Rodriguinho, líder da semana, discordou. "Amanda? Ah, porra! Ela ganhou mas, se não chegou em mim, não foi queridinho. Quando é queridinho, você fura a bolha e sabe dessa pessoa. Eu nunca assisti ao BBB da Juliette, mas ouvia falar dela todo dia..."



Formação do Paredão e Anjo da semana

Depois da primeira eliminação do programa, com a saída de Maycon e a Prova do Líder no BBB 24 e a liderança de Rodriguinho, três participantes estão na Mira do Líder, sendo eles Beatriz, Isabelle e Davi.

Depois da escolha do cantor, os confinados vão participar da Prova do Anjo nesta sexta (12). O Anjo autoimune vai escolher mais alguém para presentear com a imunidade. Sendo assim, dois participantes não poderão ser votados.

No mesmo dia, acontece a Formação do Paredão. Rodriguinho terá que escolher um entre as três opções que escolheu na Mira do Líder para mandar para berlinda. Em seguida, a casa inicia a votação. O Paredão triplo será formado pelo mais votado da casa, que puxará mais um brother, e o indicado do Líder. No domingo (14), acontecerá a segunda eliminação do BBB 24.

