ROTEIRO CULTURAL Confira a agenda de festas, shows, filmes e exposições para este final de semana junino Há opções para quem quer curtir um forró ou fugir das festas temáticas do período

O fim de semana mais aguardado do mês de junho finalmente chegou! Para quem vai curtir uma folga estendida, as opções vão da calmaria de uma sala de cinema ou de uma exposição até o agito de festas e shows espalhados pelo Recife e Região Metropolitana.



E no quesito agito, sabemos que há dois públicos circulando por aí: os que não dispensam o típico forrobodó junino e os que preferem um roteiro fora da temática da época. Para todos os gostos, uma lista de atrações para fazer valer cada minuto deste final de semana. Partiu?

CINEMA



"Elementos"

Sinopse: Nesta animação da Pixar está uma cidade onde os habitantes de fogo, água, terra e ar convivem, uma jovem mulher flamejante e um rapaz que vive seguindo o fluxo descobrem algo surpreendente, porém elementar: o quanto eles têm em comum.

"Sede assassina"

Sinopse: A polícia e o FBI lançam uma desesperada caçada para identificar e capturar um assassino em massa que está aterrorizando a população. Frustrado pelo comportamento enigmático e sem precedentes do criminoso, o investigador-chefe do FBI recruta Eleanor, uma talentosa policial que está lutando contra os demônios de seu passado, para ajudá-lo no caso. Mesmo inexperiente, Eleanor pode ser a única capaz de entender a mente desse assassino enigmático.

SHOWS E EVENTOS



Drum Show

Com Aquiles Priester

Quando: Sexta (23), às 20h

Onde: Estelita (Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife)

Ingressos, a partir de R$ 50 no Sympla

Informações: @estelita.recife



Arraiá Bloquinho

Com Djs e show de Luiza Andrade

Quando: Sábado (24), às 18h

Onde: Paju Bar (Av. Manoel Borba, 693, Boa Vista, Recife)

Ingressos, a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: @apajubar

Rei da Espiga

Com Djs e Ary Z

Quando: Sábado (24), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole (Rua das Ninfas, 125, Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (81) 99828-1640

Carvalheira na Fogueira

Com Xand Avião, João Gomes, Dan Ferreira e Korossy

Quando: Sábado (24), às 21h

Onde: Hotel Fazenda Monte Castelo (BR 232 - Gravatá)

Ingressos a R$ 420 no Sympla

Informações: @carvalheira

Arraiá do Winner

Com MC Cego, Elvis, Luiza Ketykin, Robby e DJ Allan Funk

Quando: Sábado (24), às 18h

Onde: Winner (Rua Venezuela, 148, Recife)

Ingressos a R$ 69,90 (via pix)

Informações: @winnersportsbar

Arraiá do Empório

Com Júnior Fofinho, Mary Rosa e DJ Eder Noronha

Quando: Sábado (24), às 22h

Onde: Empório Universitário (Av. Professor Luís Freire, 600, ASSIF-PE, Curado, Recife)

Ingressos a R$ 20 no site Sympla

Informações: @emporio_universitarioo

Arraiá do Regueira

Com Júnior Santos, Danilo Chatinho, Dadá Boladão e DJs Renatinho e Raio

Quando: Sábado (24), às 22h

Onde: Seu Regueira (Rua Regueira Costa, 364, Rosarinho, Recife)

Ingressos a R$ 69,90 no Sympla (open bar)

Informações: @seuregueira

Cortejo Junino - Amantes do Carnaval

Osquestra do Maestro Oséas e mais de 30 agremiações

Quando: Domingo (25), às 15h30

Onde: Largo do Guadalupe, Olinda

Ingressos: Gratuito com venda de camisa a R$ 35

Informações: @amantesdocarnavalpe e (81) 97313-7856

Mansão Forró

Com Menos é Mais

Quando: Domingo (25), às 15h

Onde: Mansão do Forró (PE-095, Universitário, Caruaru)

Ingressos a R$ 110 no site Ingressos Recife

Informações: @mansaoforro

Comunidade Obra de Maria

Com Padre Fábio de Melo, Frei Damião Silva, Padre João Carlos

Quando: Sábado (24) e domingo (25), às 9h

Onde: Teatro Guararapes (Av. Prof. Andrade Bezerra s/n, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: 3048-8050

São João das Tradições

Com trio pé de serra

Quando: Sábado (24), às 19h

Onde: Cia do Chopp (Av. Conselheiro Aguiar, 2775, Boa Viagem)

Ingressos a R$ 15

Informações: @ciadochopp

Viscou

Com Biel Vitor, Neto Curtição, Edson Araújo e Cardona

Quando: Sábado (24), às 21h

Onde: Seu Visconde (Av. Visconde de Jequitinhonha, 535, Boa Viagem)

Ingressos a R$ 50 com nome na lista (até 23h)

Informações: (81) 99840-3189

Catamaran Lounge

Com Gui Menezes, Thiago Araújo e Rhony Stward

Quando: Sábado (24) e domingo (24), a partir das 12h30

Onde: Restaurante Catamaran (Av. Cais de Santa Rita, s/n, Centro)

Ingressos a R$ 15

Informações: @restaurantecatamaran

Arraial do Bacurau

Com Baião Vermelho

Quando: Sábado (24), a partir das 22h

Onde: Casa Bacurau (Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro, Recife)

Ingressos a R$ 15

Informações: @casabacurau



TEATRO



“Bita - A imaginação que sumiu”

Quando: Sábado (24) e domingo (25), às 17h

Onde: Teatro RioMar (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Ingressos, a partir de R$ 10 (meia-entrada), na bilheteria do teatro

Informações: @teatroriomarrecife

Apresentação de Shodô

Espetáculo com Kamari Maeda

Quando: Sábado (24), às 16h

Onde: Caixa Cultural (Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Gratuito

Informações: (81) 3425-1915



EXPOSIÇÃO



“Fantástico Mundo Marinho"

Quando: Diariamente, sendo de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos, das 12h às 21h

Onde: Shopping RioMr (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Gratuito

Informações: @riomar_recife

“O Soluço da Luz”, de Silene Fiuza

Quando: Até 19 de agosto

Visitação de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; e aos sábados e domingos, das 10h às 16h

Gratuito

Informações: @galeriajanetecosta

