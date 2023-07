Confira a agenda de festas, shows, filmes e exposições para este final de semana

A- A+

Bora começar o mês das férias com tudo? Filmes, exposições, festas e shows estão na agenda do fim de semana, atendendo quem adora essa folguinha extra de julho.

E roteiro bom é aquele democrático, certo? Por isso, aqui você encontra sugestões para um rolê com os amigos mais chegados ou com a família que tenha filhos pequenos doidos para gastar energia. Partiu escolher e se divertir?



CINEMA

"Indiana Jones e a Relíquia do Destino"

Sinopse: Encontrando-se em uma nova era, aproximando-se da aposentadoria, Indy (Harrison Ford) luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Mas quando os tentáculos de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Indy deve colocar seu chapéu e pegar seu chicote mais uma vez para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos erradas.

"Ruby Marinho: Monstro Adolescente"

Sinopse: Ruby Marinho é uma tímida adolescente de 16 anos que enfrenta as turbulências do colegial quando, de repente, descobre que é descendente direta de uma linhagem real das guerreiras míticas Kraken. Seu destino, nas profundezas do oceano, é maior do que ela jamais imaginou. Agora Ruby precisará se esforçar para proteger aqueles que ela mais ama contra sereias vaidosas e famintas por poder.

SHOWS E EVENTOS

#Copiatereza

Com Eliza Mell & Amigas do Brega

Quando: sábado (1º), às 22h

Onde: Club Metrópole (Rua das Ninfas, 125, Boa Vista)

Ingressos, a partir de R$ 15 no Sympla

Informações: (81) 99828-1640

Malessance

Com djs Thikos, Yuri Andrew e mais

Quando: sábado (1º), às 22h

Onde: Frege (Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla (1º lote)

Informações: @golarrole

U-Nite In Resonance

Com djs Meca, Almanac e Antdot

Quando: sábado (24), às 20h

Onde: Armazém 14 (Av. Alfredo Lisboa, s/n,Recife)

Ingressos a R$ 110 no Sympla

Informações: @uniteoficial

Forró de Mainha

Com Dudu do Acordeon e Banda Labaredas

Quando: sábado (1º), às 21h

Onde: Área de Lazer Walter Xavier de Lima (Rua Cosmorama, 695, Boa Viagem, Recife)

Ingressos a R$35 no Sympla

Informações: @aparecidarecife

Super Manhã de Sol

Com Banda Metade, Eliel Barbosa, Chama do Brega e mais

Quando: domingo (2), às 13h

Onde: Clube das Pás (Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Recife)

Ingressos a R$ 25

Informações: (81) 3223-2390

Samba na Praça

Com Banda Soul da Silva

Quando: domingo (2), às 13h

Onde: Praça de Alimentação do Plaza Shopping, piso L5

Gratuito

Informações: @plazacasaforte

Catamaran Lounge

Com Dinah Santos, Thiago Araújo, Ju Moura, Batuka de Samba e Cynthia Ventura

Quando: sábado (24) e domingo (24), a partir das 12h30

Onde: Restaurante Catamaran (Av. Cais de Santa Rita, SN, Centro)

Ingressos a R$ 15

Informações: @restaurantecatamaran



TEATRO

Aladdin - O Musical

Quando: sábado (1º), às 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife)

Ingressos, a partir de R$ 35 (meia-entrada), na bilheteria do teatro e Sympla

Informações: (81) 99568.4125

A Cigarra e a Formiga

Quando: sábado (1º) e domingo (2), às 16h30

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Recife)

Ingressos, a partir de R$ 30 no Sympla e bilheteria do teatro

Informações: (81) 98859-0777

O Pequeno Príncipe

Quando: sábado (1º) e domingo (2), às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Centro, Recife)

Ingressos, a partir de R$ 30 no Sympla e bilheteria do teatro

Informações: (81) 98859-0777

Clamor Negro

Quando: domingo (2), às 17h

Onde: Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista, Recife)

Ingressos, a partir de R$ 20 no Sympla e bilheteria do teatro

Informações: @oposteoficial

Férias no Mirabilândia

Com horário estendido no mês de julho

Quando: aberto de quarta-feira a segunda, das 14h às 20h

Onde: Parque Mirabilândia (Av. Prof. Andrade Bezerra, 1285,Salgadinho, Olinda)

Ingressos, a partir de R$ 60

Informações no site



EXPOSIÇÃO

Feira Promolivros

Quando: 9h às 22h (Segunda a sábado) e 12 às 21h (Domingo)

Onde: Praça de Eventos do Shopping Guararapes

Gratuito

Informações: @sguararapes

Minha Colônia em Marte

Parque temático do youtuber Luccas Neto

Quando: até 31 de julho

Onde: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna

Ingressos a R$ 50

Informações: @shoppingtacaruna

Parque Fazendinha do Plaza

Quando: até 30 de julho

Onde: Jardim do piso L2 do Plaza Shopping

Ingressos, a partir de R$ 15

Informações: @plazacasaforte

Aventura inflável Pop It

Circuito com brinquedos infláveis

Quando: até 31 de julho

Onde: Shopping Patteo Olinda (Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Olinda)

Ingressos a R$ 50

Informações: @shoppingpatteoolinda

