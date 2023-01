A- A+

CARNAVAL 2023 Confira a agenda de prévias para o Carnaval em Recife, Olinda e no interior do Estado

Enquanto o Carnaval não vem, as prévias que antecedem a Folia de Momo é uma saída para os foliões ansiosos - especialmente após dois anos sem a maior festa de rua do Brasil, com Pernambuco na liderança, é claro.

A agenda de festas e baladas na vibe 'puro Carnaval' está repleta, com o retorno de algumas tradicionais e bem conhecidas do público, a exemplo do "Enquanto Isso na Sala da Justiça" e "Olinda Beer", e outras que prometem acalentar os que não veem a hora de cair no passo do Frevo e de tantos outros ritmos que formam o Carnaval de Pernambuco.

Sendo assim, bora conferir em detalhes o que vai rolar antes do saudoso Sábado de Zé Pereira aportar pelas bandas de cá?

SÁBADO, 14 DE JANEIRO

HOJE A MANGUEIRA ENTRA

Malícia Champion

Com Malícia Champion e Samba Verde e Rosa

Onde: Clube Atlântico de Olinda (Praça do Carmo), às 17h

Ingressos a partir de R$ 65 (meia-entrada) no site Bilheteria Digital



Instagram: @hojeamangueiraentra



ANIVERSÁRIO DA CEROULA

Mumuzinho, sambista

Com Mumuzinho, Art Popular e Sentimentos

Onde: Praça do Fortim, Olinda

Ingressos a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital



Instagram: @ceroula_oficial



TRINCA DE ÁS

Orquestra do Maestro Oséas

Com a Orquestra do Maestro Oséas, Frainges da Paixão, Patusco e Boa Ousadia

Onde: Manny Deck Bar, em Olinda

Ingressos R$ 35 no Sympla



Rua do Sol, 468, Carmo

Instagram: @trincadeas



QUERO VER QUEM VAI

Baiana Vintage

Com Baiana Vintage e DJ Pepe Jordão

Onde: Terra Café Bar

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla



Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Instagram: @queroverquemvai



SEXTA 20 DE JANEIRO

ELEFANTE DE OLINDA

Maestro Oséas

Com Orquestra do Maestro Oséas

Onde: Armazém do Campo

Acesso gratuito

Avenida Martins de Barros, 387, Santo Antônio, Recife

Instagram: @elefantedeolinda



SÁBADO, 21 DE JANEIRO

BAILE DA MACUCA

Nação Zumbi

Com Alceu Valença e Nação Zumbi

Onde: Clube Português do Recife, a partir das 22h

Ingressos a partir de R$ 100 no Sympla



Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Instagram: @boidamacuca



BLOCO DO NADA

Os Caetanos

Com Caboclo Mestiço, Os Caetanos, Cassio Sette e DJ Tchêras, entre outras atrações

Onde: No Torreão (Rua Padre Miguelinho)

Informações: 9 8968-3378

Instagram: @blocodonada.recife



BAL MASQUÉ

Elba Ramalho, cantora

A cantora Elba Ramalho e o cantor e compositor André Rio são atrações no baile Bal Masqué, que também vai contar com a baiana Alinne Rosa e DJ's nos intervalos

Dia 21 de janeiro no Clube Internacional

A partir das 22h

Ingressos no site Bilheteria Digital

R$ 77 (VIP Meia-Entrada)//R$ 97 (VIP Social)// R$ 152 (VIP Inteira) e R$ 200 (Golden Open Bar)



Rua Benfica, 5050, Madalena

Informações no Instagram @balmasque2023

DOMINGO, 22 DE JANEIRO



JOHN TRAVOLTA

Labaredas

Com Labaredas e Orquestra do Maestro Oséas, entre outras atrações

Onde: Clube Atlântico de Olinda, a partir do meio-dia

Ingressos R$ 30

Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda

Instagram: @t.c.m.johntravolta





SÁBADO, 28 DE JANEIRO

EU ACHO É POUCO

Escreva a legenda aqui

Baile Vermelho e Amarelo

Onde: Casa da Rabeca



Rua Curupira, 340, Tabajara, Olinda

Instagram: @euachoepouco



ENSAIOS DA ANITTA

O projeto "Ensaios da Anitta" aporta na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na RMR

Dia 28 de janeiro, a partir das 18h

Ingressos a partir de R$ 120 no Ingresse.com



Av. Deus é Fiel, 1, BR-408/São Lourenço da Mata

Instagram: @ensaiosdaanitta



SÁBADO, 4 DE FEVEREIRO

DE BAR EM BAR

Xand Avião

Com Xand Avião, Léo Santanna, Mari Fernandez, Menos É Mais e Zé Vaqueiro

Dia 4 de fevereiro, a partir das 14h, na Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda

Ingressos no site Bilheteria Digital

R$ 90 (Unissex Meia-Entrada)// R$ 100 (Unissex Social)// R$ 180 (Unissex Inteira)



Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Olinda

Informações no Instagram @debarembaroficial



SEXTA, 10 DE FEVEREIRO

ENQUANTO ISSO NA SALA DA JUSTIÇA

Gilberto Gil, cantor e compositor Crédito: Reprodução/Instagram

Com Gilberto Gil, Os Gilson, BaianaSystem, Isaar e outras atrações

Dia 10 de fevereiro, no Pavilhão Interno do Centro de Convenções, em Olinda

A partir das 21h



Ingressos no site Ingresse

R$ 89 (meia-entrada) e R$ 99 + 1 Kg de alimento não perecível (inteira social)



Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Olinda

Informações no Instagram @saladajustica

DOMINGO, 12 DE FEVEREIRO

PEGA VARETA

Nattan Crédito: Divulgação

Com Nattan, Avine Vinny, Dennis DJ e Matheus Fernandes

Dia 12 de fevereiro, a partir das 14h (local ainda não divulgado)

Ingressos no site Bilheteria Digital

R$ 190 (Open Bar)

Informações no Instagram @pegavareta



OLINDA BEER

Ivete Sangalo, Priscila Senna e Raphaela Santos e o cantor João Gomes Crédito: Reprodução/Instagram

Com Ivete Sangalo, Priscila Senna, Raphaela Santos, João Gomes, Bell Marques, Safadão, Thiaguinho, Alok e Léo Santanna

Dia 12 de fevereiro na Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda, a partir das 10h



Ingressos no site Bilheteria Digital

R$ 80 (VIP)// R$ 90 (VIP Inteira Social) // R$ 230 (Open Bar)// R$ 240 (Open Bar Inteira Social) e

R$ 440 (Camarote Seu Tito)



Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Olinda

Informações no Instagram @olindabeeroficial





