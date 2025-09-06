Seg, 08 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Cinema

Confira a lista completa dos premiados no 82º Festival de Cinema de Veneza

Drama de Jim Jarmusch levou o Leão de Ouro

Reportar Erro
O diretor americano Jim Jarmusch posa com o Leão de Ouro de Melhor Filme, recebido por "Pai, Mãe, Irmã, Irmão", após a cerimônia de premiação do 82&ordm; Festival Internacional de Cinema de VenezaO diretor americano Jim Jarmusch posa com o Leão de Ouro de Melhor Filme, recebido por "Pai, Mãe, Irmã, Irmão", após a cerimônia de premiação do 82º Festival Internacional de Cinema de Veneza - Foto: Tiziana Fabi/AFP

Confira a lista dos premiados do 82º Festival de Cinema de Veneza, contemplados na cerimônia realizada neste sábado (6):

- Leão de Ouro de Melhor Filme: "Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch

- Leão de Prata-Grande prémio do júri: "The Voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania

- Leão de Prata de melhor direção: Benny Safdie, por "The Smashing Machine"

Leia também

• Ator premiado no Festival de Veneza tieta Fernanda Torres: "uma atriz que me encantou"

• Drama de Jim Jarmusch vence Leão de Ouro do Festival de Veneza

• Mostra de Veneza entrega seus prêmios em uma edição sacudida pela guerra em Gaza

- Copa Volpi de melhor atriz: Xin Zhilei em "The Sun Rises on Us All", de Cai Shangjun

- Copa Volpi de melhor ator: Toni Servillo em "La Grazia", de Paolo Sorrentino

- Prêmio de melhor roteiro: "A pied d'oeuvre", de Valérie Donzelli

- Prêmio especial do júri: "Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi

- Prêmio Marcello Mastroianni de melhor ator ou atriz revelação: Luna Wedler em "Silent Friend", de Ildikó Enyedi

Reportar Erro

Veja também

Newsletter