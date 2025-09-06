A- A+

Cinema Confira a lista completa dos premiados no 82º Festival de Cinema de Veneza Drama de Jim Jarmusch levou o Leão de Ouro

Confira a lista dos premiados do 82º Festival de Cinema de Veneza, contemplados na cerimônia realizada neste sábado (6):

- Leão de Ouro de Melhor Filme: "Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch

- Leão de Prata-Grande prémio do júri: "The Voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania

- Leão de Prata de melhor direção: Benny Safdie, por "The Smashing Machine"

- Copa Volpi de melhor atriz: Xin Zhilei em "The Sun Rises on Us All", de Cai Shangjun

- Copa Volpi de melhor ator: Toni Servillo em "La Grazia", de Paolo Sorrentino

- Prêmio de melhor roteiro: "A pied d'oeuvre", de Valérie Donzelli

- Prêmio especial do júri: "Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi

- Prêmio Marcello Mastroianni de melhor ator ou atriz revelação: Luna Wedler em "Silent Friend", de Ildikó Enyedi

Veja também