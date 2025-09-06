Confira a lista completa dos premiados no 82º Festival de Cinema de Veneza
Drama de Jim Jarmusch levou o Leão de Ouro
Confira a lista dos premiados do 82º Festival de Cinema de Veneza, contemplados na cerimônia realizada neste sábado (6):
- Leão de Ouro de Melhor Filme: "Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch
- Leão de Prata-Grande prémio do júri: "The Voice of Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania
- Leão de Prata de melhor direção: Benny Safdie, por "The Smashing Machine"
- Copa Volpi de melhor atriz: Xin Zhilei em "The Sun Rises on Us All", de Cai Shangjun
- Copa Volpi de melhor ator: Toni Servillo em "La Grazia", de Paolo Sorrentino
- Prêmio de melhor roteiro: "A pied d'oeuvre", de Valérie Donzelli
- Prêmio especial do júri: "Sotto le nuvole", de Gianfranco Rosi
- Prêmio Marcello Mastroianni de melhor ator ou atriz revelação: Luna Wedler em "Silent Friend", de Ildikó Enyedi