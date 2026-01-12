TEMPORADA DE PREMIAÇÕES
Confira a lista de vencedores do Globo de Ouro nas principais categorias
"Uma Batalha Após a Outra" foi o grande vencedor da noite, com quatro prêmios, incluindo os de melhor comédia e melhor direção.
Estes são os vencedores nas principais categorias da 83ª edição do Globo de Ouro, que foi entregue no domingo (11).
Filmes
- Melhor Filme – Drama: "Hamnet"
- Melhor Filme – Musical ou Comédia: "Uma Batalha Após a Outra"
- Melhor Ator – Drama: Wagner Moura, O Agente Secreto"
- Melhor Atriz – Drama: Jessie Buckley, "Hamnet"
- Melhor Ator – Musical ou Comédia: Timothée Chalamet, "Marty Supreme"
- Melhor Atriz – Musical ou Comédia: Rose Byrne, "Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria"
- Melhor Ator Coadjuvante: Stellan Skarsgård, "Valor Sentimental"
- Melhor Ator Coadjuvante: Teyana Taylor, "Uma Batalha Após a Outra"
- Melhor Direção: Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra"
- Melhor Filme em Língua Não-Inglesa: "O Agente Secreto" (Brasil)
- Maior Conquista Cinematográfica e de Bilheteria: "Pecadores"
- Melhor Filme de Animação: "Guerreiras do K-pop"
Televisão
- Melhor Série – Drama: "The Pitt"
- Melhor Ator – Drama: Noah Wyle, "The Pitt"
- Melhor Atriz – Drama: Rhea Seehorn, "Pluribus"
- Melhor Série – Musical ou Comédia: "O Estúdio"
- Melhor Ator – Musical ou Comédia: Seth Rogen, "O Estúdio"
- Melhor Atriz – Musical ou Comédia: Jean Smart, "Hacks"
- Melhor Minissérie: "Adolescência"
- Melhor Ator em Minissérie, Antologia ou Filme para TV: Stephen Graham, "Adolescência"
- Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Filme para TV: Michelle Williams, "Morrendo por Sexo"