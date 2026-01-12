Seg, 12 de Janeiro

TEMPORADA DE PREMIAÇÕES

Confira a lista de vencedores do Globo de Ouro nas principais categorias

"Uma Batalha Após a Outra" foi o grande vencedor da noite, com quatro prêmios, incluindo os de melhor comédia e melhor direção.

"Uma Batalha Após a Outra" foi o grande vencedor da noite, com quatro prêmios, incluindo os de melhor comédia e melhor direção. - Foto: Etienne Laurent / AFP

Estes são os vencedores nas principais categorias da 83ª edição do Globo de Ouro, que foi entregue no domingo (11).

"Uma Batalha Após a Outra" foi o grande vencedor da noite, com quatro prêmios, incluindo os de melhor comédia e melhor direção.

Filmes

Televisão

Veja também

