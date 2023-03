Confira a previsão dos astros para esta sexta-feira (31)

A- A+

ÁRIES 21/03 A 20/04

Seu fogo encontra o brilho especial de outra pessoa, e esse evento gera um novo tipo de energia: uma paixão que pode ser eletrizante. Sua criatividade também é estimulada pelo céu: trazer algo novo e diferente ao mundo será um outro jeito de se destacar. Há certo risco de inconsequência na vida financeira. Pondere.



TOURO 21/04 a 20/05

Sua postura mais livre vem gerando estranhamento entre as pessoas que o conhecem: os movimentos de se libertar de padrões impostos podem ser assustadores tanto para você quanto para elas. Não deixe que esse incômodo o impeça de continuar se transformando! Na verdade, você está curando padrões ancestrais de submissão.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Não tem como resistir ao charme e encanto da sua conversa e magnetismo pessoal hoje: use suas iluminadas habilidades de comunicação para vender seu peixe por aí. O dia é ótimo para negociações e apresentações, mas não se empolgue demais, e esteja sempre consciente do que está dizendo para não cometer gafes ou erros.



CÂNCER 21/06 A 22/07

O astral de hoje está preparando para você uma notícia boa, na forma de um reconhecimento, promoção, aumento de salário ou outro tipo de recompensa ou prêmio financeiro. Mesmo que você esteja num momento bacana com sua grana, evite emprestar dinheiro ou investir em algo sem garantia, mesmo que queira muito, certo?

LEÃO 23/07 A 22/08

Rebeldia às vezes dá certo, e o seu dia é hoje! A Lua encontra Lilith no seu signo: é tempo de examinar suas sombras e fazer delas companheiras de batalha. Expresse-se com autenticidade, não deixe ninguém lhe calar, e faça tudo isso sem perder a ternura. Ter fé no caminho e seguir confiante vai levar você mais longe.

VIRGEM 23/08 A 22/09

Sossego e previsibilidade já são coisas que você preza demais, mas hoje essa vontade vai estar ainda mais forte: a Lua em Leão costuma fazer o virginiano querer se esconder em sua toca, e esse movimento é bom, pois tem algumas energias estranhas pairando ao redor, mesmo. Que tal uma prática espiritual ou meditativa?

LIBRA 23/09 A 22/10

Depois de alguns dias envolvido com questões da vida profissional, é hora de dar um respiro e recarregar as energias: nesta sexta, bom mesmo será estar com os amigos ou envolvido em algum projeto social que melhore o nível de bem-estar da sua comunidade. Importante hoje não confiar em todo mundo: ouça sua intuição.

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Nesta sexta, a Lua em Leão projeta brilho sobre sua imagem e carreira. Ambas estão em evidência, portanto, você deve buscar oportunidades de ocupar espaços de destaque, mas preste atenção para não incomodar ninguém com isso. Você pode chegar a esse lugar simplesmente mostrando sua competência e comprometimento.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

O fim de semana está chegando, com a agitada Lua leonina encontrando Lilith no seu setor de expansão e aventuras: isso significa que ninguém para você nesta sexta-feira! Busque programações empolgantes, mas não precisa exagerar, e tenha formas de contornar situações imprevistas. Vida amorosa é ponto forte hoje.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Tudo é intenso hoje: suas paixões, desejos, medos, inseguranças e sua necessidade de controlar tudo isso com mão de ferro. Assim a conta não fecha! O passo número um para que as coisas deem certo nesta sexta é respirar fundo e ativar a racionalidade. Cobiça, possessividade e ciúmes precisam sair dessa equação.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

O céu de hoje mexe com seus encontros, trazendo até você pessoas com um toque a mais de algo que lhe fascina: rebeldia e liberdade. Tudo começa com uma boa conversa. O dia também é bom para parcerias e captação de negócios ou clientes. Em família, seu lugar de estranho no ninho fica evidente: não sofra com isso.

PEIXES 20/02 A 20/03

Fique atento aos mecanismos que você aciona inconscientemente para se prejudicar, seja na lida com seus afazeres, seja nos autocuidados, como procrastinação e manutenção de hábitos não-saudáveis ou improdutivos: tem algo aí mais profundo que precisa ser curado. Produzir mais focadamente traz bons resultados hoje.

