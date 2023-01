Confira a primeira divisão entre VIP e Xepa após a Prova do Líder no BBB 23

A- A+

A primeira Prova do Líder do BBB 23 aconteceu na noite de quinta (19), durante o ao vivo e, após serem consagradas as líderes da semana, Bruna Griphao e Larissa fez a tradicional divisão da casa entre VIP e Xepa. As duas puderam escolher quatro duplas para distribuir as pulseiras.

No VIP, com as líderes, estão as duplas Fred e Ricardo, MC Guimê e Tina, Amanda e Cara de Sapato e Paula e Gabriel. Já na Xepa, as duplas são Aline Wirley e Bruno, Domitila e Cezar, Fred Nicácio e Marília, Key Alves e Gustavo, Gabriel Santana e Sarah Aline e Cristian e Marvvila.

