Confira a programação das prévias infantis para janeiro e fevereiro na RMR

Prévias infantis é a programação para as crianças entrarem no clima de folia antes do Carnaval. Nesta quinta-feira (16), na rua da Moeda, a partir das 19h, vai acontecer o segundo ensaio aberto com convidados do Boi Marinho, no sábado (20) os bloquinhos carnavalescos se concentram em atividades no Shopping Recife, Shopping Tacaruna, Shopping Patteo Olinda e Shopping ETC.

No domingo (21), tem a saída do bloco infantil ''Pitombeirinha'', de 11h, na Praça do Carmo, em Olinda. A agenda dos mini foliões está com atividades durante todo o mês de janeiro e de fevereiro, divulgada no Instagram do Corujices, da jornalista Claudia Bettini. Confira abaixo:



Confira a programação de prévias infantis:



