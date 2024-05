Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (02/05 a 08/05)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e Região Metropolitana, desta quinta-feira (2) até 8 de maio, há as estreias de "O Dublê", filme estrelado por Ryan Gosling, e da animação "Garfield: Fora de Casa".



ESTREIAS



"Garfield: Fora de Casa"

Garfield (dublado por Chris Pratt), o mundialmente famoso gato de estimação que odeia segundas-feiras e ama lasanha, está prestes a ter uma aventura selvagem ao ar livre! Após um reencontro inesperado com seu pai há muito perdido - o maltrapilho gato de rua Vic (dublado por Samuel L. Jackson) - Garfield e seu amigo canino Odie são forçados a sair de suas vidas perfeitamente mimadas para se juntarem a Vic em um hilariante e arriscado assalto.

Direção: Mark Dindal







"O Dublê"

O dublê Colt Seavers (Ryan Gosling) volta à ação quando uma estrela de cinema desaparece de repente. À medida que o mistério se aprofunda, Colt se envolve em uma trama sinistra que o leva à beira de uma queda mais perigosa do que qualquer uma de suas acrobacias.

Direção: David Leitch







"Love Lies Bleeding: O Amor Sangra"

Uma história de amor ambientada nos anos 1980. Lou (Kristen Stewart) é uma tímida gerente de academia e Jackie (Katy O'Brian) uma ambiciosa fisiculturista. Mas, um ato de fúria impensado as coloca juntas numa rota de sangue e vingança.

Direção: Rose Glass





"A Teia"

O ex-detetive de homicídios Roy Freeman (Russell Crowe) passa por um tratamento revolucionário para Alzheimer quando é chamado para reexaminar um brutal caso de seu passado. Intrigado e lutando para recuperar sua memória, Roy pede a ajuda de seu ex-parceiro (Tommy Flanagan) para retomar a investigação envolvendo um condenado no corredor da morte, que ele prendeu dez anos atrás e que alega inocência. À medida que novos elementos surgem, uma complexa teia de mentiras se revela, forçando Roy a enfrentar uma terrível realidade que muda o seu mundo para sempre.

Direção: Adam Cooper





''Conduzindo Madeleine''

Madeleine, 92 anos, chama um táxi para chegar à casa de repouso onde deverá morar a partir de agora. Ela pede a Charles, um motorista um tanto desiludido, que passe pelos lugares que importaram em sua vida, para vê-los uma última vez. Aos poucos, pelas ruas de Paris, Madeleine revela um passado extraordinário que perturba Charles. Há viagens de táxi que podem mudar uma vida.

Direção: Christian Carion

''Guadalupe - Mãe da humanidade''

Nunca nenhuma mãe se mostrou tão terna e tão poderosa ao mesmo tempo como aquela que apareceu há 500 anos ao índio Juan Diego. Hoje, a Virgem de Guadalupe mostra, mais do que nunca, a sua ternura e o seu poder em tantos lugares do mundo. Por que e como aconteceu o aparentemente impossível? Serão verdadeiras tantas histórias de milagres?

Direção: Andrés Garrigó



EM CARTAZ



"Aumenta que é Rock’n’Roll"

Na década de 1980, Luiz Antônio (é um atrapalhado radialista que inesperadamente se vê no comando de uma estação de rádio falida e caindo aos pedaços.

Direção: Johnny Massaro







"Dorival Caymmi - Um Homem de Afetos"

Uma das maiores figuras da música brasileira, Dorival Caymmi, tem suas memórias e confidências relembradas através de uma inédita entrevista realizada em 1998.

Direção: Daniela Broitman







"Contra o Mundo"

"Contra o Mundo" acompanha "Garoto" (Bill Skarsgård), que jura vingança depois que sua família é assassinada por Hilda Van Der Koy (Famke Janssen), a matriarca de uma dinastia pós-apocalíptica que deixou o menino órfão, surdo e sem voz. Guiado por sua voz interior, que ele pegou emprestado de seu videogame favorito, Garoto treina com um misterioso xamã (Yayan Ruhian) para se tornar uma máquina de morte. Quando ele instaura um caos sangrento nas artes marciais, resultando em uma carneficina, ele se junta a um grupo de resistência para manter seu plano de pé.

Direção: Moritz Mohr







"La Chimera"

Uma gangue de ladrões se dedica a roubar objetos funerários e maravilhas arqueológicas. Para seus integrantes, a Quimera é o desejo de dinheiro fácil. Já para Arthur, a Quimera é uma mulher perdida nas brumas de seu passado.

Direção: Alice Rohrwacher







"Férias Trocadas"

José Eduardo (Edmilson Filho), o Zé, é dono de uma escolinha de futebol e ganha numa rifa uma viagem com a mulher e a filha blogueira para Cartagena. Já José Eduardo (Edmilson Filho), o Edu, é um empresário bem-sucedido que vai sair de férias com a esposa e o filho tiktoker. A confusão começa quando, por engano, Zé se hospeda no hotel de luxo de Edu, que, por sua vez, acaba na pousada simples de Zé. Essa troca proporciona experiências que as duas famílias não estavam acostumadas, mas que acaba as unindo ainda mais.

Direção: Bruno Barreto







"Spy x Family - Código: Branco"

Ele é um espião. Ela, uma assassina. Juntos, Loid e Yor mantém suas vidas duplas enquanto fingem serem a família perfeita. No entanto, sua filha adotiva, Anya, uma telepata, conhece seus empolgantes segredos, sem eles saberem. Usando o pretexto de levar sua família numa viagem de inverno no fim de semana, a tentativa de Loid de progredir em sua missão atual, a Operação Strix é frustrada quando Anya se envolve por engano e ativa eventos que ameaçam a paz mundial.

Direção: Takashi Katagiri







"Ursinho Pooh - Sangue e Mel 2"

Em uma cidade assombrada por um passado sangrento, Christopher Robin luta para superar os traumas deixados pelos terríveis assassinatos na floresta. Enquanto a cidade o culpa pelas mortes, Ursinho Pooh e seus aliados tramam uma vingança terrível, desencadeando uma nova onda de crimes brutais. Agora, para proteger sua família e salvar a cidade do caos, Christopher deve confrontar seus maiores medos antes que o terror se espalhe e os pesadelos do passado retornem com força total.

Direção: Rhys Frake-Waterfield







"A Natureza do Amor"

Sophia, uma professora de 40 anos, mantém um relacionamento longo, estável e conformado com Xavier. A vida dela vira de cabeça para baixo ao conhecer Sylvain, que está reformando sua nova casa de campo. Ela vem de uma família rica, enquanto ele vem de uma família de trabalhadores braçais.

Direção: Monia Chokri







"Guerra Civil"

Em um futuro próximo, uma equipe de jornalistas viaja pelos Estados Unidos durante uma guerra civil em rápida escalada que envolveu toda a nação.

Direção: Alex Garland







"Abigail"

Um grupo de supostos criminosos sequestra uma bailarina de doze anos, filha de um dos mais poderosos homens do submundo, e tudo o que eles precisam fazer para coletar um resgate de U$ 50 milhões é observar a garota durante a noite. Em uma mansão isolada, os raptores começam a sumir, um por um, e descobrem, tomados por um horror galopante, que estão trancados dentro de casa com uma garotinha nada normal.

Direção: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett







''20.000 Espécies de Abelhas''

Uma criança de oito anos luta com o fato de que as pessoas continuam se dirigindo a ela de maneiras confusas. Durante um verão no País Basco; entre as colmeias e as abelhas; ela explora sua feminilidade ao lado das mulheres de sua família; que ao mesmo tempo refletem sobre suas próprias vidas e desejos.

Direção: Estibaliz Urresola Solaguren







''Sem Coração''

O filme se passa durante o verão de 1996, no litoral de Alagoas. Tamara (Maya de Vicq) está aproveitando suas últimas semanas na vila pesqueira onde mora antes de partir para estudar em Brasília. Um dia, ela ouve falar de uma adolescente apelidada de "Sem Coração" por causa de uma cicatriz que tem no peito. Ao longo do verão, Tamara sente uma atração crescente por essa menina misteriosa.

Direção: Nara Normande e Tião







''Ghostbusters: Apocalipse de Gelo''

A família Spengler regressa ao local onde tudo começou o icónico quartel dos bombeiros de Nova Iorque para se juntar aos Caça-Fantasmas originais, que desenvolveram um laboratório de investigação ultra-secreto para levar a destruição de fantasmas a um novo nível. Mas quando a descoberta de um artefato antigo desencadeia uma força maligna, novos e antigos Caça-Fantasmas devem unir forças para proteger seu lar e salvar o mundo de uma segunda Era Glacial.

Direção: Gil Kenan

''Evidências do Amor''

Após ser abandonado no altar por Laura, Marco Antonio, que sempre achou que era um noivo perfeito, começa a viajar no tempo sempre que ouve a música favorita do casal, "Evidências". Mais especificamente: ele revisita os momentos em que ele aparentemente não foi tão perfeito assim.

Direção: Pedro Antonio Paes

''A Paixão Segundo G.H.''

Rio de Janeiro, 1964. Após o fim de uma paixão, G.H., escultora da elite de Copacabana, decide arrumar seu apartamento, começando pelo quarto de serviço. No dia anterior, a empregada pediu demissão. No quarto, G.H. se depara com uma enorme barata que revela seu próprio horror diante do mundo, reflexo de uma sociedade repleta de preconceitos contra os seres que elege como subalternos. Baseado no romance de Clarice Lispector.

Direção: Luiz Fernando Carvalho

"O Sabor da Vida"

A relação entre Eugenie, uma conceituada cozinheira, e Dodin, para quem trabalha há 20 anos. Cada vez mais apaixonados um pelo outro, seu vínculo se transforma em um romance e dá origem a pratos deliciosos que impressionam até mesmo os chefs mais conceituados. Quando Dodin se depara com a relutância de Eugenie em se comprometer com ele, ele decide começar a cozinhar para ela.

Direção: Tran Anh Hung



"Godzilla e Kong - O Novo Império"

Uma aventura cinematográfica que coloca o todo-poderoso Kong e o temível Godzilla lado a lado contra uma colossal ameaça desconhecida, escondida em nosso mundo, capaz de colocar em risco a própria existência deles - e a nossa. Godzilla e Kong: O Novo Império mergulha ainda mais fundo na história dos dois Titãs, em suas origens e nos mistérios da Ilha da Caveira, e desvenda a batalha mítica que ajudou a forjar esses seres extraordinários, ligando-os à humanidade e seu destino para sempre.

Direção: Adam Wingard







"Kung Fu Panda 4"

Po é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. A escolha é problemática por várias razões óbvias. Primeiro, ele sabe tanto sobre liderança espiritual quanto sobre a dieta paleo(lítica). Além disso, Po precisa encontrar e treinar o mais rápido possível um novo Dragão Guerreiro antes de assumir sua nova posição.

Direção: Mike Mitchell







ESPECIAL



"After" - Sessão À Meia-Noite Te Levarei ao Cinema (Cinema da Fundação/Derby)

Uma casa noturna em Paris. As batidas da música eletrônica arrebatam todos no local. As pessoas dançam e conversam. Félicie conhece Saïd e o leva para sua casa depois da festa. No limiar entre a noite e o dia, acontece o encontro de diferentes vidas e pontos de vista.

Direção: Anthony Lapia.



"Retribuição" - Lançamento do livro “História Ilustrada dos 100 anos do Cinema em Pernambuco” (Cinema da Fundação/Derby)

A história da mocinha que recebe do pai moribundo um mapa do tesouro e, auxiliada pelo galã, enfrenta os bandidos, também dispostos a colocar a mão na fortuna.

Direção: Gentil Roiz



"The Chosen - Os Escolhidos" (4ª temporada | Ep. 3 e 4)

Série de grande sucesso no mundo, com mais de 770 milhões de visualizações dos episódios, a 4ª temporada estreia nas salas de cinema de onde terminou a última temporada, com a emocionante caminhada sobre as águas. Jesus Cristo (Jonathan Roumie), Maria Madalena (Elizabeth Tabish) e Simão Pedro (Shara Isaac), entre outros personagens conhecidos, retornam nesta temporada que promete abordar temas importantes como a morte de João Batista, a traição de Judas Iscariotes e a aproximação da crucificação.

Direção: Dallas Jenkin



''Star Wars: Episódio I: A Ameaça Fantasma - Relançamento 25 Anos''

Presos no desértico planeta de Tatooine após resgatarem a jovem Rainha Amidala de uma iminente invasão em Naboo, o Padawan Obi-Wan Kenobi e seu Mestre Jedi Qui-Gon Jinn descobrem Anakin Skywalker, um menino escravo de nove anos excepcionalmente poderoso na Força. Anakin vence uma emocionante Corrida de Pod e ganha sua liberdade, podendo partir de seu planeta para ser treinado como um Jedi. Os heróis retornam a Naboo, onde Anakyn e a Rainha confrontam uma grande invasão, enquanto os dois Jedi enfrentam um mortal inimigo chamado Darth Maul. Só depois eles percebem que a invasão é apenas o primeiro passo de um plano sinistro das forças do lado sombrio, arquitetada pelos re-emergentes Siths.

Direção: George Lucas





