Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (03/08 a 09/08)

A programação dos cinemas de shoppings do Recife a partir desta quinta-feira (03) até 09 de agosto, tem a estreia dos filmes "Loucas em Apuros", comédia estrelada por Stephanie Hsu, e "Megatubarão 2", sequência do longa-metragem de ação lançado em 2018.

ESTREIA







"Loucas em Apuros"

Audrey, Lolo, Kat e Deadeye são quatro mulheres asiático americanas que viajam pela Ásia em busca da mãe biológica de Audrey. Nessa aventura, as amigas veem suas vidas mudarem através de sexo, muita cocaína e de descobertas que nem ao menos imaginavam fazer. Direção: Adele Lim.







"Megatubarão 2"

O filme conta a história de pesquisadores submarinos, que agora enfrentam outro inimigo: saqueadores ambientais. Em uma corrida contra o tempo, os protagonistas devem ser rápidos, mais inteligentes e superar mega tubarões implacáveis. Direção: Ben Wheatley.







"Disco Boy"

Depois de uma dolorosa viagem pela Europa, Aleksei chega a Paris para se juntar à Legião Estrangeira. No Delta do Níger, Jomo luta contra as companhias petrolíferas que ameaçam sua aldeia e a vida de sua família. Um dia, à frente de um grupo armado, ele sequestra cidadãos franceses. Um comando da Legião Estrangeira intervém, liderado por Aleksei. Os destinos de Aleksei e Jomo vão se fundir e continuar além das fronteiras, corpos, vida e morte. Direção: Giacomo Abbruzzese.







"The First Slam Dunk"

O longa-metragem é derivado da série animada "Slam Dunk", baseada no mangá de mesmo nome do autor Takehiko Inoue. A obra acompanha um colegial problemático que se encontra cansado de tomar fora das garotas que preferem os esportistas. Mas a sua vida começa a mudar quando ele se apaixona por Haruko, que o convida a jogar basquete no time da escola. Direção: Takehiko Inoue.







"Além do Tempo"

Lucas e Johanna vivem nos anos 1980, apaixonados em um mundo cheio de sonhos e ideais. Um desastroso acidente durante uma viagem de veleiro pelo Atlântico os separa. Trinta e cinco anos depois, no outono de suas vidas, eles se reencontram e seu amor enraizado ainda é forte. Johanna terá coragem de confiar em Lucas e revelar seu profundo segredo do passado? Direção: Theu Boermans.







"Guerra entre Herdeiros"

As irmãs Macey e Savanna estão determinadas a garantir a tão desejada herança da família. Sem muita sorte e com uma cafeteria à beira da falência, elas bolam um plano perfeito para conquistar sua tia Hilda, a matriarca autoritária e ranzinza que está doente. As irmãs só não esperavam que outros parentes teriam exatamente a mesma ideia. Direção: Dean Craig.







"Monet - Magia de Luz e Água"

O documentário é uma excursão através dos museus onde as obras-primas de Monet, gênio do Impressionismo, estão expostas: o Museu Orangerie, o Museu Marmottan, o Museu Orsay, acabando na casa de Monet e nos jardins em Giverny. Direção: Giovanni Troilo.



EM CARTAZ







"Mansão Mal Assombrada"

O filme "Mansão Mal-Assombrada" é uma comédia sobrenatural baseada em uma atração da Disneylândia, que conta a história de uma mãe solteira e seu filho que se mudam para uma mansão em Nova Orleans, que é habitada por fantasmas. Direção: Justin Simien







"O Convento"

Após a morte suspeita de seu irmão, um padre, Grace vai ao Convento Mount Saviour, na Escócia, para descobrir o que realmente aconteceu. Uma vez lá, ela descobre assassinato, sacrilégio e uma verdade perturbadora sobre seu próprio passado. Direção: Cristopher Smith







"Missão de Sobrevivência"

Tom Harris (Gerard Butler) é um agente secreto da CIA que está preso em um território hostil no Afeganistão. Depois que sua missão é exposta, ele deve lutar para escapar, ao lado de seu tradutor afegão, até um ponto de extração em Kandahar, enquanto evita forças inimigas de elite e espiões estrangeiros encarregados de caçá-los. Direção: Ric Roman Waugh







"Barbie"

Live-action da boneca mais famosa do mundo, com dia a dia em Barbieland - o mundo mágico das Barbies, em que todas as versões da Barbie vivem em completa harmonia e suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir intermináveis festas. Contudo, uma das bonecas (interpretada por Margot Robbie) começa a perceber que talvez sua vida não seja tão perfeita assim, questionando-se sobre o sentido de sua existência e alarmando suas companheiras. Logo, sua vida no mundo cor-de-rosa começa a mudar e, eventualmente, ela sai de Barbieland. Forçada a viver no mundo real, Barbie precisa lutar com as dificuldades de não ser mais apenas uma boneca. Direção: Greta Gerwing



CRÍTICA "BARBIE"





"Oppenheimer"

Um filme histórico de drama, baseado no livro biográfico vencedor do Prêmio Pulitzer, Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan - que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. Direção: Christopher Nolan

CRÍTICA "OPPENHEIMER"





"Missão impossível 7: acerto de contas parte 1"

No novo capítulo da franquia, Ethan e a equipe do IMF formada por Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames) recebem outra importante missão: eles devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que, se cair nas mãos erradas, pode representar uma ameaça para toda a humanidade. Com o controle do futuro e o destino de todo o mundo em jogo, a equipe precisa partir em uma corrida frenética e mortal ao redor do planeta. Direção: Christopher McQuarrie





"Sobrenatural: A Porta Vermelha'

O elenco original da franquia de horror retorna para o último capítulo da aterrorizante saga da família Lambert. Para colocar seus demônios para trás de uma vez por todas, Josh (Patrick Wilson) e um agora jovem universitário Dalton (Ty Simpkins) precisam ir o mais fundo que já estiveram no Além, encarando de frente o passado sombrio de sua família e encontrando novos protagonistas dos mais profundos medos que se escondem atrás da porta vermelha. Direção: Patrick Wilson







"Elementos"

(Livre/Aventura/85min)

O filme acompanha uma dupla improvável, Ember e Wade, em uma cidade onde moradores do fogo, da água, da terra e do ar vivem juntos. A jovem fogosa e o cara que segue o fluxo estão prestes a descobrir algo elementar: o quanto eles realmente têm em comum. Direção: Peter Sohn.







"Os Aventureiros - A Origem"

(Livre/Animação/110min)

Luccas Neto, sua irmã Gi e seus amigos Vitória, Pedro e Jéssi não faziam ideia do que estava por vir na excursão da escola. Quando Luccas decide invadir o laboratório do recém desaparecido cientista Honório Flacksman, o grupo é sugado para um portal que os leva para outra dimensão a Cidade da Alegria. Lá, eles são abordados por Catarina, chefe dos Guardiões, protetores da Cidade. Direção: Andre Pellenz.



"Capitu e o Capítulo"

Com estreia mundial no Festival de Roterdã, o longa-metragem conta em seu elenco com Mariana Ximenes e Vladimir Brichta, narra os devaneios e ciúme doentio de Bentinho pela enigmática Capitu. Direção: Júlio Bressane

"Blue Jean"

Ambientado na Inglaterra de 1988, o governo conservador de Margaret Thatcher realiza uma campanha contra a população LGBT, obrigando Jean, uma professora de educação física, a levar uma vida dupla. Direção: Georgia Oakley

"O Crime é Meu"

Com a lendária Isabelle Huppert à frente do elenco, o longa francês aposta em tom cômico e teatral para criticar o machismo da sociedade. Direção: François Ozon

"Máquina do Desejo - 60 anos de Teatro Oficina"

Em seis décadas, o Teatro Oficina fez mais que revolucionar a linguagem teatral no país: a influência estética da companhia de José Celso Martinez Corrêa estende-se do Tropicalismo à renovação das linguagens audiovisuais brasileiras a partir dos anos 1960. O filme revisita uma história que envolve personalidades como Caetano Veloso, Glauber Rocha, Lina Bo Bardi, Chico Buarque e Zé do Caixão, aproxima arte cênica, ecologia, arquitetura e sexualidade, e mistura arte e vida na busca de uma linguagem verdadeiramente brasileira. Direção: Lucas Weglinski, Joaquim Castro. Com José Celso Martinez Correa, Renato Borghi, Itala Nandi

"A Praga"

Durante um passeio, Mariana e Juvenal param para tirar fotos em frente à casa de uma senhora. Irritada, esta se revela uma bruxa e roga uma praga no jovem casal. A partir daí, eles terão suas vidas completamente alteradas. Direção: José Mojica Marins, Matheus Sundfeld, Pedro Junqueira, Cédric Fanti, Luis Claudio Bonacura. Com Sílvia Gless, Felipe Von Rhein, Wanda Kosmo.

"A Noite do Dia 12"

Yohan Vivés, do esquadrão criminal de Grenoble, e sua equipe investigam a vida e as relações complexas de uma vítima de assassinato, mas o que começa como profissional logo se transforma em uma obsessão para o capitão da polícia. Direção: Dominik Moll.



