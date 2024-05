Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (09/05 a 15/05)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e Região Metropolitana, desta quinta-feira (9) até 15 de maio, há as estreias de "Planeta dos Macacos: O Reinado", mais novo filme da franquia, e de "Vermelho Monet", do cearense Halder Gomes.



ESTREIAS



"Planeta dos Macacos: O Reinado"

"Planeta dos Macacos: O Reinado" realiza um salto no tempo após a conclusão da Guerra pelo Planeta dos Macacos. Muitas sociedades de macacos cresceram desde quando César levou seu povo a um oásis, enquanto os humanos foram reduzidos a sobreviver e se esconder nas sombras. Apesar de ser responsável pela segurança da nova geração de primatas evoluídos, muitos não conhecem os feitos de César. E é neste novo cenário que um líder macaco começa a escravizar outros grupos para encontrar tecnologia humana, enquanto um jovem macaco, que viu seu clã ser capturado, embarca em uma viagem para encontrar a liberdade, sendo uma jovem humana a chave para todos.

Direção: Wes Ball







"Vermelho Monet"

Johannes Van Almeida (Chico Diaz) é um pintor de mulheres sem aceitação no mercado; obsoleto. Com a visão deteriorada e à beira de um colapso nervoso, encontra em Florence Lizz (Samantha Müller) - uma famosa atriz em crise e insegura na preparação para o seu filme mais desafiador - a inspiração para realizar sua obra prima. Antoinette Lefèvre (Maria Fernanda Cândido) é uma influente marchand/connoisseur de arte que fareja o valor de obras de arte quando histórias de inspiração viram obsessão entre pintores e modelos.

Direção: Halder Gomes







"Here"

Imigrante romeno que trabalha na Bélgica, Stefan decide passar férias de verão em seu país natal. Sem saber se voltará, ele prepara uma grande panela de sopa com os legumes da sua geladeira e leva como um presente de despedida para amigos e familiares. Em um restaurante chinês, ele conhece uma jovem que estuda musgos para seu doutorado. A atenção que ela dedica a um mundo quase invisível o faz parar.

Direção: Bas Devos







EM CARTAZ



"Garfield: Fora de Casa"

Garfield (dublado por Chris Pratt), o mundialmente famoso gato de estimação que odeia segundas-feiras e ama lasanha, está prestes a ter uma aventura selvagem ao ar livre! Após um reencontro inesperado com seu pai há muito perdido - o maltrapilho gato de rua Vic (dublado por Samuel L. Jackson) - Garfield e seu amigo canino Odie são forçados a sair de suas vidas perfeitamente mimadas para se juntarem a Vic em um hilariante e arriscado assalto.

Direção: Mark Dindal







"O Dublê"

O dublê Colt Seavers (Ryan Gosling) volta à ação quando uma estrela de cinema desaparece de repente. À medida que o mistério se aprofunda, Colt se envolve em uma trama sinistra que o leva à beira de uma queda mais perigosa do que qualquer uma de suas acrobacias.

Direção: David Leitch







"Love Lies Bleeding: O Amor Sangra"

Uma história de amor ambientada nos anos 1980. Lou (Kristen Stewart) é uma tímida gerente de academia e Jackie (Katy O'Brian) uma ambiciosa fisiculturista. Mas, um ato de fúria impensado as coloca juntas numa rota de sangue e vingança.

Direção: Rose Glass





"A Teia"

O ex-detetive de homicídios Roy Freeman (Russell Crowe) passa por um tratamento revolucionário para Alzheimer quando é chamado para reexaminar um brutal caso de seu passado. Intrigado e lutando para recuperar sua memória, Roy pede a ajuda de seu ex-parceiro (Tommy Flanagan) para retomar a investigação envolvendo um condenado no corredor da morte, que ele prendeu dez anos atrás e que alega inocência. À medida que novos elementos surgem, uma complexa teia de mentiras se revela, forçando Roy a enfrentar uma terrível realidade que muda o seu mundo para sempre.

Direção: Adam Cooper





''Conduzindo Madeleine''

Madeleine, 92 anos, chama um táxi para chegar à casa de repouso onde deverá morar a partir de agora. Ela pede a Charles, um motorista um tanto desiludido, que passe pelos lugares que importaram em sua vida, para vê-los uma última vez. Aos poucos, pelas ruas de Paris, Madeleine revela um passado extraordinário que perturba Charles. Há viagens de táxi que podem mudar uma vida.

Direção: Christian Carion

''Guadalupe - Mãe da humanidade''

Nunca nenhuma mãe se mostrou tão terna e tão poderosa ao mesmo tempo como aquela que apareceu há 500 anos ao índio Juan Diego. Hoje, a Virgem de Guadalupe mostra, mais do que nunca, a sua ternura e o seu poder em tantos lugares do mundo. Por que e como aconteceu o aparentemente impossível? Serão verdadeiras tantas histórias de milagres?

Direção: Andrés Garrigó







"Dorival Caymmi - Um Homem de Afetos"

Uma das maiores figuras da música brasileira, Dorival Caymmi, tem suas memórias e confidências relembradas através de uma inédita entrevista realizada em 1998.

Direção: Daniela Broitman







"La Chimera"

Uma gangue de ladrões se dedica a roubar objetos funerários e maravilhas arqueológicas. Para seus integrantes, a Quimera é o desejo de dinheiro fácil. Já para Arthur, a Quimera é uma mulher perdida nas brumas de seu passado.

Direção: Alice Rohrwacher







"Férias Trocadas"

José Eduardo (Edmilson Filho), o Zé, é dono de uma escolinha de futebol e ganha numa rifa uma viagem com a mulher e a filha blogueira para Cartagena. Já José Eduardo (Edmilson Filho), o Edu, é um empresário bem-sucedido que vai sair de férias com a esposa e o filho tiktoker. A confusão começa quando, por engano, Zé se hospeda no hotel de luxo de Edu, que, por sua vez, acaba na pousada simples de Zé. Essa troca proporciona experiências que as duas famílias não estavam acostumadas, mas que acaba as unindo ainda mais.

Direção: Bruno Barreto







"A Natureza do Amor"

Sophia, uma professora de 40 anos, mantém um relacionamento longo, estável e conformado com Xavier. A vida dela vira de cabeça para baixo ao conhecer Sylvain, que está reformando sua nova casa de campo. Ela vem de uma família rica, enquanto ele vem de uma família de trabalhadores braçais.

Direção: Monia Chokri







"Guerra Civil"

Em um futuro próximo, uma equipe de jornalistas viaja pelos Estados Unidos durante uma guerra civil em rápida escalada que envolveu toda a nação.

Direção: Alex Garland







''Sem Coração''

O filme se passa durante o verão de 1996, no litoral de Alagoas. Tamara (Maya de Vicq) está aproveitando suas últimas semanas na vila pesqueira onde mora antes de partir para estudar em Brasília. Um dia, ela ouve falar de uma adolescente apelidada de "Sem Coração" por causa de uma cicatriz que tem no peito. Ao longo do verão, Tamara sente uma atração crescente por essa menina misteriosa.

Direção: Nara Normande e Tião







''Ghostbusters: Apocalipse de Gelo''

A família Spengler regressa ao local onde tudo começou o icónico quartel dos bombeiros de Nova Iorque para se juntar aos Caça-Fantasmas originais, que desenvolveram um laboratório de investigação ultra-secreto para levar a destruição de fantasmas a um novo nível. Mas quando a descoberta de um artefato antigo desencadeia uma força maligna, novos e antigos Caça-Fantasmas devem unir forças para proteger seu lar e salvar o mundo de uma segunda Era Glacial.

Direção: Gil Kenan

''A Paixão Segundo G.H.''

Rio de Janeiro, 1964. Após o fim de uma paixão, G.H., escultora da elite de Copacabana, decide arrumar seu apartamento, começando pelo quarto de serviço. No dia anterior, a empregada pediu demissão. No quarto, G.H. se depara com uma enorme barata que revela seu próprio horror diante do mundo, reflexo de uma sociedade repleta de preconceitos contra os seres que elege como subalternos. Baseado no romance de Clarice Lispector.

Direção: Luiz Fernando Carvalho

"Kung Fu Panda 4"

Po é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. A escolha é problemática por várias razões óbvias. Primeiro, ele sabe tanto sobre liderança espiritual quanto sobre a dieta paleo(lítica). Além disso, Po precisa encontrar e treinar o mais rápido possível um novo Dragão Guerreiro antes de assumir sua nova posição.

Direção: Mike Mitchell







ESPECIAL



"The Chosen - Os Escolhidos" (4ª temporada | Ep. 3 e 4)

Série de grande sucesso no mundo, com mais de 770 milhões de visualizações dos episódios, a 4ª temporada estreia nas salas de cinema de onde terminou a última temporada, com a emocionante caminhada sobre as águas. Jesus Cristo (Jonathan Roumie), Maria Madalena (Elizabeth Tabish) e Simão Pedro (Shara Isaac), entre outros personagens conhecidos, retornam nesta temporada que promete abordar temas importantes como a morte de João Batista, a traição de Judas Iscariotes e a aproximação da crucificação.

Direção: Dallas Jenkin



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)







