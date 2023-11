Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (09/11 a 15/11)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife, desta quinta-feira (09) até 15 de novembro, tem a estreia de "As Marvels", novo filme da Marvel, do brasileiro "Tia Virgínia" e a pré-estreia de "Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes".



PRÉ-ESTREIA







"Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes"

Inspirada no livro homônimo lançado em 2020, a produção retrata uma história anterior ao primeiro filme, 64 anos antes de Katniss Everdeen se voluntariar aos jogos, com Presidente Snow (interpretado por Tom Blyth) ainda jovem. Direção: Francis Lawrence



ESTREIA







"As Marvels"

Em "As Marvels", Carol Denvers, também conhecida como Capitã Marvel, recuperou sua identidade dos tirânicos Kree e se vingou da Inteligência Suprema, mas as consequências não imaginadas fazem Carol carregar o fardo de um universo desestabilizado. Quando suas obrigações a enviam para um buraco de minhoca anômalo conectado a um revolucionário Kree, seus poderem ficam entrelaçados com os da sua superfã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel, e com os de sua distante sobrinha, e agora astronauta da S.A.B.E.R., Capitã Monica Rambeau. Juntas, elas formam um trio improvável que deve se unir e aprender a trabalhar em equipe para salvar o Universo. Direção: Nia DaCosta







"Nina: A Heroína dos Sete Mares"

Nina é uma ratinha aventureira que sonha em se tornar uma grande heroína. Ao lado de seu fiel companheiro, o gato Sam, ela decide ajudar o velho herói Jasão e seus soldados a salvar a cidade de Yolcos da fúria de Poseidon. Mesmo que todos ao seu redor duvidem dela, Nina está decidida a provar que tem coragem de sobra para embarcar nesta missão pelos 7 mares e proteger a sua cidade. Direção: David Alaux, Eric Tosti e Jean-François Tosti







"Missão Antena: Uma Aventura Intergalática"

Nas férias de verão, o tímido Allan se torna uma antena humana para um vizinho obcecado por ETs. Mas, ao invés de invasores, eles encontram Luna, uma garota ET que estuda humanos. Agora, Allan precisa ajudar sua nova amiga a voltar para casa, enquanto vivem divertidas aventuras e descobertas. Direção: Amalie Næsby Fick







"Tia Virgínia"

Uma família se reencontra para comemorar o primeiro Natal depois da morte de seu patriarca. Nessa situação, conhecemos Virgínia (Vera Holtz), mulher de 70 que nunca se casou ou teve filhos, convencida pelas irmãs a cuidar da mãe idosa. Direção: Fabio Meira



EM CARTAZ







"Taylor Swift - The Eras Tour"

Um filme-concerto americano que documenta a "The Eras Tour", turnê de 2023 e 2024 da cantora e compositora estadunidense Taylor Swift. Direção: Sam Wrench







"Mussum - O Filmis"

"Mussum: O Filmis" narra a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, indo muito além do Mussum que o grande público conhece: a infância pobre, a carreira militar, a relação com a Mangueira, o sucesso com os Originais do Samba, além de bastidores d'Os Trapalhões. Direção: Silvio Guindane







"Não Abra!"

Sam (Megan Suri), uma adolescente que lida com os conflitos entre sua origem indiana e a vida nos EUA, acidentalmente liberta uma antiga entidade demoníaca de um jarro que jamais deveria ter sido aberto. À medida que o mal se alimenta dos seus piores medos, Sam precisará desvendar segredos ancestrais para tentar salvar sua vida e a de todos ao seu redor. Direção: Bishal Dutta







"Dinheiro Fácil"

"Dinheiro Fácil" é a versão suprema do conto de Davi contra Golias, baseado na insana história real de pessoas comuns que viraram a página contra Wall Street e fizeram fortuna ao transformar a GameStop (uma lojinha de videogames de shopping) na companhia com as ações mais quentes do mercado. No meio de tudo isso está um cara comum, Keith Gill (Paul Dano), que começou tudo ao apostar todas as suas economias na ação e postando a respeito. Quando seus posts começam a viralizar, sua vida e a de todos os que o seguem começa a mudar. E quando a dica de ações se transforma num movimento, todo mundo fica rico – até que os bilionários começam a contra-atacar, e então os dois lados percebem que seus mundos foram virados de cabeça pra baixo. Direção: Craig Gillespie







"Afire"

Uma pequena casa de férias junto ao mar Báltico. Os dias estão quentes e não chove há semanas. Quatro jovens se reúnem, velhos e novos amigos. À medida que as florestas secas ao redor deles começam a pegar fogo, o mesmo acontece com suas emoções. Felicidade, luxúria e amor; mas também ciúmes, ressentimentos e tensões. Direção: Christian Petzold.







"Hypnotic - Ameaça Invisível"

Enquanto busca incansavelmente por sua filha desaparecida, o detetive Danny Rourke (Ben Affleck) se vê envolvido em uma conspiração criminosa que desafia a realidade. Nessa jornada, ele é confrontado por uma série de acontecimentos perturbadores que o levam a questionar tudo. Contando com a ajuda de Diana Cruz (Alice Braga), uma mulher com poderes psíquicos, Rourke segue os rastros do homem que acredita ter as respostas para encontrar sua filha, mas acaba se deparando com revelações surpreendentes e perigosas. Direção: Robert Rodriguez







"Five Nights at Freddy's - Pesadelo sem Fim"

O filme acompanha um guarda de segurança problemático que começa a trabalhar na Pizzaria Freddy Fazbear. Já no primeiro dia, ele percebe que o turno da noite no Freddy's não será tão fácil assim. Direção: Emma Tammi







"Nefárious"

Um serial killer condenado diz a um psiquiatra que ele é um demônio que pode possuir seu corpo. Ao final da avaliação, ele também avisa ao médico que em breve vai cometer três assassinatos. Direção: Cary Solomon e Chuck Konzelman

"Assassinos da Lua das Flores"

O ano é 1920, na região norte-americana de Oklahoma. Misteriosos assassinatos acontecem na tribo indígena de Osage, uma terra rica em petróleo. O caso foi investigado pelo FBI, a agência que tinha acabado de ser criada na época. Os assassinatos dados a partir de circunstâncias misteriosas na década de 1920, assolando os membros da tribo Osage, acaba desencadeando uma grande investigação envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI. Direção: Martin Scorsese

Confira nossa crítica.







"Trolls 3 – Juntos Novamente"

Branch e Poppy embarcam em uma jornada angustiante e emocionante para salvar um irmão que foi sequestrado por um par de vilões pop-star. Direção: Walt Dohrn







"Meu Nome é Gal"

"Meu Nome é Gal" retrata a trajetória de Maria da Graça Costa Penna Burgos, Gracinha, como era chamada pela mãe Mariah. Com 20 anos, Gal viaja para o Rio de Janeiro, onde se junta aos companheiros de vida Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha. A cantora enfrenta a timidez ao longo da carreira, mas a Tropicália potencializa sua força e a ajuda a provocar uma revolução estética e comportamental que transforma toda uma geração, sobretudo de mulheres. O movimento modifica a indústria, desafia a sociedade conservadora e Gal se torna um dos principais nomes da música brasileira. Direção: Dandara Ferreira e Lô Politi







"O Exorcista - O Devoto"

A história de Victor Fielding (Leslie Odom Jr.), pai que criou sozinha sua filha Angela (Lidya Jewett, série Good Girls). A vida da família é alterada para sempre quando Angela e sua amiga Katherine (Olivia O'Neill) desaparecem na floresta e retornam três dias depois, sem memória do que aconteceu com elas, e logo uma série de eventos aterrorizantes são desencadeados. Direção: David Gordon Green







"O Protetor - Capítulo Final"

Desde que desistiu de sua vida como assassino trabalhando para o governo, Robert McCall (Denzel Washington) tem dificuldades para se reconciliar com as coisas horríveis que fez em seu passado, e encontra um estranho conforto em trazer à justiça aos oprimidos. Após encontrar um lar inesperado no sul da Itália, ele descobre que seus novos amigos vivem sob o controle dos chefes do crime organizado do local. Assim que os eventos se desdobram para acontecimentos mortais, McCall sabe o que precisa fazer: se tornar um protetor para seus amigos e enfrentar a máfia. Direção: Antoine Fuqua

"Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso"

Quando um meteoro mágico atinge Adventure City, os filhotes da Patrulha Canina ganham superpoderes, se transformando nos filhotes superpoderosos! Para Skye, a menor da equipe, os novos poderes são um sonho se tornando realidade. Mas as coisas vão para o caminho errado quando o arquirrival dos cães, Humdinger, foge da prisão e se une a Victoria Vance, uma cientista maluca obcecada por meteoros, para roubar os poderes e se transformarem em super vilões. Com o destino de Adventure City na balança, os filhotes superpoderosos terão que impedir os vilões antes que seja tarde demais e Skye terá que aprender que mesmo o menor dos filhotes pode fazer uma grande diferença. Direção: Cal Brunker







"Som da Liberdade"

Protagonizado por Jim Caviezel, de “A Paixão de Cristo”, o suspense – que é líder em todos os países da América Latina e acumula mais de 182 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos - é baseado em uma história real e acompanha o ex-agente especial do Governo Americano Tim Ballard (Jim Caviezel), que embarca em uma missão arriscada para resgatar crianças vítimas de tráfico infantil. Na Colômbia, Ballard decide deixar seu cargo no Governo para seguir em busca da quadrilha em sua jornada que, agora, se torna pessoal. Direção: Alejandro Gómez Monteverde



ESPECIAL



XIV Janela Internacional de Cinema do Recife

De 6 a 12 de outubro, com exibições de 60 filmes, no Teatro do Parque, Cine UFPE e salas do Cinema da Fundação Derby e Porto. A abertura será com o longa-metragem "Sem Coração", de Nara Normande e Tião.



14º Festival Varilux de Cinema Francês

A 14ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês traz 19 longas-metragens, desta quinta-feira (9) até 22 de novembro. No Recife, as exibições ocorrem no Moviemax Rosa e Silva, Cinemark RioMar e nas salas de cinema da Fundação Joaquim Nabuco Derby e Museu.



UCI Day

No dia 13 de novembro, aniversário da UCI, salas da rede de cinemas em todo o país exibem os filmes "Meninas Malvadas" (2004), "Senhor do Anéis: O Retorno do Rei" (2003) e "Jogos Vorazes" (2012).



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:



UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Cinema da UFPE

Caixa Cultural













