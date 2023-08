Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (10/08 a 16/08)

A- A+

A programação dos cinemas de shoppings do Recife a partir desta quinta-feira (10) até 16 de agosto, tem a estreia dos filmes "Asteroid City", novo longa-metragem do diretor Wes Anderson, e "Ursinho Pooh: Sangue e Mel", versão macabra do clássico infantil.

ESTREIA







"Asteroid City"

Asteroid City é ambientado numa cidade ficcional do deserto americano por volta do ano de 1955. Nela, o roteiro de uma convenção dos Astrônomos Júnior/Cadetes do Espaço, organizada para reunir estudantes de todo o país, e suas famílias, para uma competição escolar de bolsas de estudos é espetacularmente interrompido por eventos que podem impactar e transformar o mundo. Direção: Wes Anderson.



Leia a crítica de "Asteroid City"







"Ursinho Pooh: Sangue e Mel"

Após serem abandonados por Christopher, que foi para a faculdade, Pooh e Piglet matam qualquer um que se atreva a se aventurar no Bosque dos Cem Acres. Direção: Rhys Frake-Waterfield.







"Gatos no Museu"

Em uma de suas aventuras, o gato Vincent acaba indo parar em um museu do outro lado do mundo. Acompanhado de seu fiel amigo, o ratinho Maurice, ele conhece um esquadrão de gatos dedicados a proteger as valiosas obras de arte do museu contra roedores e outras ameaças. Agora, Vincent precisará mostrar toda a sua coragem e enfrentar desafios emocionantes para proteger seu amigo Maurice e também um tesouro de valor inestimável: a Mona Lisa. Direção: Vasiliy Rovenskiy







"A Era de Ouro"

O filme acompanha a história da Casablanca Records, gravadora responsável por nomes como Donna Summer, Parliament, Bill Withers e o grupo icônico Kiss. Direção: Timothy Scott Bogart







"São Miguel Arcanjo - O Anjo Maior"

Um filme documentário sobre São Miguel Arcanjo. Escritores, fiéis e clero da Igreja Católica, nos lugares de revelação e adoração de São Miguel Arcanjo, descobrem o mistério do primeiro entre os anjos da luz. O testemunho de fé, a história da Igreja, a arquitetura e a arte na cultura cristã aproximam os espectadores da extraordinária figura do Arcanjo Miguel. O documentário estimula a reflexão sobre a realidade do mundo dos anjos de Deus e sobre a missão escatológica cumprida por seu líder. Direção: Wincenty Podobiński







"Gauguin no Taiti - O Paraíso Perdido"

Desde Taiti e as ilhas Marquesas — nos panoramas em que Gauguin, marcado pela rebeldia, as viu e representou — até aos museus americanos onde as suas maiores obras-primas estão agora preservadas. Direção: Claudio Poll







"Rheingold - O Roubo do Sucesso"

Um filme biográfico sobre a vida do rapper, empresário e ex-presidiário Giwar Hajabi, mais conhecido como Xatar, que para saldar suas dívidas com o cartel acaba planejando um lendário roubo de ouro que entrará para sempre na história. Direção: Fatih Akın







"O Espaço Infinito"

Na trama, a personagem Nina desencadeia uma viagem pelo próprio inconsciente enquanto está internada numa clínica psiquiátrica. Direção: Leo Bello



PRÉ-ESTREIA







"Retratos Fantasmas"

Como em tantas cidades do mundo ao longo do século XX, milhões de pessoas foram ao cinema no centro do Recife. Com a passagem do tempo, as ruínas dos grandes cinemas revelam algumas verdades sobre a vida em sociedade. Direção: Kleber Mendonça Filho. Sessões de pré-estreia no Teatro do Parque, nesta segunda-feira (14), e no Cinema do Porto, na terça-feira (15), às 20h.



EM CARTAZ







"Loucas em Apuros"

Audrey, Lolo, Kat e Deadeye são quatro mulheres asiático americanas que viajam pela Ásia em busca da mãe biológica de Audrey. Nessa aventura, as amigas veem suas vidas mudarem através de sexo, muita cocaína e de descobertas que nem ao menos imaginavam fazer. Direção: Adele Lim.







"Megatubarão 2"

O filme conta a história de pesquisadores submarinos, que agora enfrentam outro inimigo: saqueadores ambientais. Em uma corrida contra o tempo, os protagonistas devem ser rápidos, mais inteligentes e superar mega tubarões implacáveis. Direção: Ben Wheatley.







"Disco Boy"

Depois de uma dolorosa viagem pela Europa, Aleksei chega a Paris para se juntar à Legião Estrangeira. No Delta do Níger, Jomo luta contra as companhias petrolíferas que ameaçam sua aldeia e a vida de sua família. Um dia, à frente de um grupo armado, ele sequestra cidadãos franceses. Um comando da Legião Estrangeira intervém, liderado por Aleksei. Os destinos de Aleksei e Jomo vão se fundir e continuar além das fronteiras, corpos, vida e morte. Direção: Giacomo Abbruzzese.







"Além do Tempo"

Lucas e Johanna vivem nos anos 1980, apaixonados em um mundo cheio de sonhos e ideais. Um desastroso acidente durante uma viagem de veleiro pelo Atlântico os separa. Trinta e cinco anos depois, no outono de suas vidas, eles se reencontram e seu amor enraizado ainda é forte. Johanna terá coragem de confiar em Lucas e revelar seu profundo segredo do passado? Direção: Theu Boermans.







"Guerra entre Herdeiros"

As irmãs Macey e Savanna estão determinadas a garantir a tão desejada herança da família. Sem muita sorte e com uma cafeteria à beira da falência, elas bolam um plano perfeito para conquistar sua tia Hilda, a matriarca autoritária e ranzinza que está doente. As irmãs só não esperavam que outros parentes teriam exatamente a mesma ideia. Direção: Dean Craig.







"Mansão Mal Assombrada"

O filme "Mansão Mal-Assombrada" é uma comédia sobrenatural baseada em uma atração da Disneylândia, que conta a história de uma mãe solteira e seu filho que se mudam para uma mansão em Nova Orleans, que é habitada por fantasmas. Direção: Justin Simien







"O Convento"

Após a morte suspeita de seu irmão, um padre, Grace vai ao Convento Mount Saviour, na Escócia, para descobrir o que realmente aconteceu. Uma vez lá, ela descobre assassinato, sacrilégio e uma verdade perturbadora sobre seu próprio passado. Direção: Cristopher Smith







"Missão de Sobrevivência"

Tom Harris (Gerard Butler) é um agente secreto da CIA que está preso em um território hostil no Afeganistão. Depois que sua missão é exposta, ele deve lutar para escapar, ao lado de seu tradutor afegão, até um ponto de extração em Kandahar, enquanto evita forças inimigas de elite e espiões estrangeiros encarregados de caçá-los. Direção: Ric Roman Waugh







"Barbie"

Live-action da boneca mais famosa do mundo, com dia a dia em Barbieland - o mundo mágico das Barbies, em que todas as versões da Barbie vivem em completa harmonia e suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir intermináveis festas. Contudo, uma das bonecas (interpretada por Margot Robbie) começa a perceber que talvez sua vida não seja tão perfeita assim, questionando-se sobre o sentido de sua existência e alarmando suas companheiras. Logo, sua vida no mundo cor-de-rosa começa a mudar e, eventualmente, ela sai de Barbieland. Forçada a viver no mundo real, Barbie precisa lutar com as dificuldades de não ser mais apenas uma boneca. Direção: Greta Gerwing



CRÍTICA "BARBIE"





"Oppenheimer"

Um filme histórico de drama, baseado no livro biográfico vencedor do Prêmio Pulitzer, Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan - que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. Direção: Christopher Nolan

CRÍTICA "OPPENHEIMER"





"Missão impossível 7: acerto de contas parte 1"

No novo capítulo da franquia, Ethan e a equipe do IMF formada por Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames) recebem outra importante missão: eles devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que, se cair nas mãos erradas, pode representar uma ameaça para toda a humanidade. Com o controle do futuro e o destino de todo o mundo em jogo, a equipe precisa partir em uma corrida frenética e mortal ao redor do planeta. Direção: Christopher McQuarrie







"Elementos"

(Livre/Aventura/85min)

O filme acompanha uma dupla improvável, Ember e Wade, em uma cidade onde moradores do fogo, da água, da terra e do ar vivem juntos. A jovem fogosa e o cara que segue o fluxo estão prestes a descobrir algo elementar: o quanto eles realmente têm em comum. Direção: Peter Sohn.







"Os Aventureiros - A Origem"

(Livre/Animação/110min)

Luccas Neto, sua irmã Gi e seus amigos Vitória, Pedro e Jéssi não faziam ideia do que estava por vir na excursão da escola. Quando Luccas decide invadir o laboratório do recém desaparecido cientista Honório Flacksman, o grupo é sugado para um portal que os leva para outra dimensão a Cidade da Alegria. Lá, eles são abordados por Catarina, chefe dos Guardiões, protetores da Cidade. Direção: Andre Pellenz.



"Capitu e o Capítulo"

Com estreia mundial no Festival de Roterdã, o longa-metragem conta em seu elenco com Mariana Ximenes e Vladimir Brichta, narra os devaneios e ciúme doentio de Bentinho pela enigmática Capitu. Direção: Júlio Bressane

"Blue Jean"

Ambientado na Inglaterra de 1988, o governo conservador de Margaret Thatcher realiza uma campanha contra a população LGBT, obrigando Jean, uma professora de educação física, a levar uma vida dupla. Direção: Georgia Oakley



ESPECIAL



"Akira" - Mostra Gangues de Tóquio

Em 1988, houve uma grande explosão nuclear que destruiu a capital japonesa. Em 2019, a cidade é reconstruída e rebatizada de Neo Tokyo. Kaneda e Tetsuo são amigos que integram uma gangue de motoqueiros e disputam o domínio das ruas com uma gangue rival, a dos Palhaços. Durante um acidente, Tetsuo tem contato com uma criança com estranhos poderes. Ele é então levado por pessoas do exército e passa a desenvolver poderes inimagináveis, sendo comparado ao lendário Akira. Será Kaneda capaz de decifrar o enigma por trás das cobaias controladas pelo exército? Direção: Katsuhiro Ôtomo



"Office Royale" - Mostra Gangues de Tóquio

Naoko é uma trabalhadora de escritório inofensiva na Mitsufuji, uma empresa como qualquer outra. Os colegas falam sobre os últimos desenvolvimentos de suas séries de TV favoritas, discutem suas dietas e muitos se divertem durante as horas de almoço. Naoko mantém distância da guerra entre clãs que ocorre entre três departamentos liderados por chefes implacáveis. Então, uma nova funcionária chega: Ran Hojo. Ela tem o carisma e a força de uma heroína de mangá. Ran derrota os líderes dos clãs um por um e se torna a líder incontestável da Mitsufuji. Ela também faz amizade com Naoko, que não está interessada em brigas de escritório. A lenda de Ran se espalha e as guerreiras de outras seções estão constantemente desafiando-a, sem sucesso. Mas e se ela for destronada por outra gangue que busca assumir o controle da Mitsufuji? Quem defenderia a honra da empresa? Direção: Kazuaki Seki



"Tokyo Revengers" - Mostra Gangues de Tóquio

Takemichi Hanagaki leva uma péssima vida de um adulto trabalhador: ele mora em um apartamento de baixa qualidade com paredes finas, é virgem e seu chefe de seis anos o trata como um idiota. Ele descobre que sua ex-namorada da escola, Hinata Tachibana, a única garota que ele amou, foi morta por uma gangue de rua. De repente, ele viaja no tempo de volta aos seus dias de ensino médio. Para salvar Hinata, e para mudar a vida que ele passou fugindo, o desesperado Takemichi deve apontar para o topo da gangue de delinquentes mais sinistra da região de Kanto. Direção: Tsutomu Hanabusa





CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:



UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)













