Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (18/01 a 24/01)

Na programação dos cinemas na RMR, desta quinta (18) até 24 de janeiro, há duas estreias: "Turma da Mônia Jovem: reflexos do medo", dos diretores Mauricio Eça e Christiano Metri; "Mergulho Noturno", com direção de Rod Blackhurst e Bryce McGuire; "Sobreviventes - Depois do Terremoto", de Tae-hwa Eom e "Segredo de um escândalo", dirigido por Todd Haynes.



"Turma da Mônia Jovem: reflexos do medo"

No primeiro dia de aula do ensino médio, Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena não demoram muito para perceber que as coisas no colégio andam estranhas. Quando descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado, decidem se unir em uma missão para tentar salvá-lo.

Diretores: Mauricio Eça, Christiano Metri

"Mergulho Noturno"

Baseado no aclamado curta-metragem de 2014, de Rod Blackhurst e Bryce McGuire, o filme é estrelado por Wyatt Russell (Falcão e o Soldado Invernal) como Ray Waller, ex-jogador da liga principal de beisebol forçado a se aposentar precocemente em função de uma doença degenerativa. Ele muda para uma nova casa com sua preocupada esposa Eve (Kerry Condon, de Os Banshees de Inisherin, indicada ao Oscar), a filha adolescente Izzy (Amélie Hoeferle, Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes) e o filho Elliot (Gavin Warren, série Fear the Walking Dead).

Ray, que no fundo ainda espera, contra todas as probabilidades, voltar à liga profissional, convence Eve de que a cintilante piscina do quintal da nova casa pode ser uma diversão para as crianças e uma ótima alternativa para as sessões de fisioterapia dele. Mas um segredo sombrio do passado da casa vai desencadear uma força malévola que levará a família ao terror mais profundo e inevitável.

Direção: Rod Blackhurst e Bryce McGuire





"Sobreviventes - Depois do Terremoto"

Com direção de Tae-hwa Eom, que também assina o roteiro ao lado de Lee Shin-ji, a produção destaca um mundo reduzido a escombros depois de um grande terremoto, sem causa aparente. Depois da tragédia, no coração de Seul, há apenas um prédio em pé, o Hwang Gung Apartments – que é o centro da história. Com o passar do tempo, pessoas de fora começam a entrar nos apartamentos com a intenção de se protegerem do frio extremo e, em pouco tempo, os moradores são incapazes de lidar com o número crescente de pessoas abrigadas no prédio. A partir daí, decretam uma medida especial.

Direção: Tae-hwa Eom









"Os rejeitados"

O odiado professor da Deerfield Academy, Paul Hunham, é encarregado de supervisionar Angus, um aluno inteligente e rebelde incapaz de voltar para casa no Natal. Juntando-se a eles está Mary, a cozinheira-chefe da escola.

Direção: Alexander Payne

"Segredo de um escândalo"

Vinte anos após seu romance midiático virar assunto da nação, um casal é colocado sob pressão quando uma atriz viaja até seu lar para se preparar para um filme sobre o passado deles.

Diretor: Todd Haynes



“Beekeeper – Rede de Vingança”

O filme acompanha a trajetória de Adam Clay, um homem que esconde um grande segredo: ele é ex-agente de uma poderosa organização clandestina chamada Beekeepers (Apicultores). Em uma perigosa conspiração, Clay tem seu passado exposto para o mundo e, entre outros efeitos colaterais, acaba perdendo uma pessoa muito querida. Tomado pela fúria, ele parte em uma busca frenética por vingança.

Direção: David Ayer



“Chama a Bebel”

A nova obra do roteirista, produtor e diretor gaúcho Paulo Nascimento chega às telas dos cinemas e às prateleiras das livrarias simultaneamente. A protagonista, de apenas 15 anos, deixa a mãe e o avô no interior para morar com os tios na capital a fim de concluir os estudos, não imagina o que a espera. Além das escadas, um obstáculo diário para sua cadeira de rodas, ela precisa lidar com a saudade da família, comentários ásperos da tia e uma colega da classe que além de capacitista é filha do “dono da cidade” e rainha da razão.

Direção: Paulo Nascimento

“Wish: O Poder dos Desejos”

No reino mágico de Rosas, Asha faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica: uma pequena esfera de energia ilimitada chamada Star. Juntas, Asha e Star enfrentam um inimigo formidável: o governante de Rosas, Rei Magnifico. Elas fazem de tudo pra salvar a comunidade e provar que muitas coisas maravilhosas podem acontecer.

Direção: Fawn Veerasunthorn e Chris Buck.

Leia a nossa crítica.







"Patos"

A família Mallard está um pouco refém da rotina. Enquanto Mack, o pai, se contenta em manter sua família segura nos arredores de um lago da Nova Inglaterra para sempre, Pam, a mãe, está ansiosa para agitar as coisas e mostrar a seus filhos – o adolescente Dax e a patinha Gwen – o mundo inteiro. Quando uma família de patos migratórios aterrissa em seu lago com histórias emocionantes de lugares distantes, Pam convence Mack a embarcar em uma viagem em família, via Nova York, para a Jamaica tropical. Mas ao seguir seu trajeto para experimentar o inverno no sul pela primeira vez, o detalhado plano de viagem dos Mallard começa a dar errado. Mesmo assim, a jornada irá inspirá-los a expandir seus horizontes, abrir-se para novos amigos e realizar mais do que jamais pensaram ser capazes, enquanto também aprendem mais uns sobre os outros – e sobre si mesmos – do que jamais imaginaram.

Direção: Benjamin Renner



"Mamonas Assassinas: O Filme"

Estamos em Guarulhos na década de 90. Dinho, Sérgio, Samuel, Julio e Bento são garotos típicos da época com pouco dinheiro e muitos sonhos. Eles nem imaginam que o humor debochado e inteligente, tão característico do grupo de amigos, irá mudar suas vidas para sempre. De algumas tentativas fracassadas ao sucesso absoluto, em pouco tempo, eles se tornaram o maior fenômeno musical brasileiro da década: os Mamonas Assassinas.

Direção: Edson Spinello

Confira nossa matéria sobre o filme.



"Minha Irmã e Eu"

As irmãs Mirian (Ingrid Guimarães) e Mirelly (Tatá Werneck) nasceram no interior de Goiás, mas moram em cidades diferentes. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas.

Direção: Susana Garcia

"Aquaman 2 - O Reino Perdido"

Assim que um antigo poder é libertado, Aquaman (Jason Momoa) deve forjar um perigoso acordo com um aliado improvável para proteger Atlântida e o mundo de uma devastação irreversível.

Direção: James Wan

Leia a nossa crítica.





"Wonka"

Baseado no extraordinário personagem principal de "A Fantástica Fábrica de Chocolate", o mais celebrado livro infantil de Roald Dahl e um dos livros para crianças mais vendidos de todos os tempos, "Wonka" conta a maravilhosa história de como o maior inventor, mágico e fabricante de chocolate do mundo se tornou o amado Willy Wonka (Timothée Chalamet) que todos conhecemos hoje.

Direção: Paul King

Leia a nossa crítica.



