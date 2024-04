A- A+

CINEMA Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (11/04 a 17/04) "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo" e ''Evidências do Amor'', são as estreias desta semana nos cinemas

Na programação dos cinemas do Recife e Região Metropolitana, desta quinta-feira (11) até 17 de abril, há as estreias de "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo", a fantasia ganha uma sequência para o filme de 2021 ''Ghostbusters - Mais Além'', e "Evidências do Amor", comédia romântica brasileira estrelado por ''Fábio Porchat'' e ''Sandy''.



PRÉ-ESTREIAS



''20,000 Espécies de Abelhas''

Uma criança de oito anos luta com o fato de que as pessoas continuam se dirigindo a ela de maneiras confusas. Durante um verão no País Basco; entre as colmeias e as abelhas; ela explora sua feminilidade ao lado das mulheres de sua família; que ao mesmo tempo refletem sobre suas próprias vidas e desejos.

Direção: Estibaliz Urresola Solaguren



''Sem Coração''

O filme se passa durante o verão de 1996, no litoral de Alagoas. Tamara (Maya de Vicq) está aproveitando suas últimas semanas na vila pesqueira onde mora antes de partir para estudar em Brasília. Um dia, ela ouve falar de uma adolescente apelidada de "Sem Coração" por causa de uma cicatriz que tem no peito. Ao longo do verão, Tamara sente uma atração crescente por essa menina misteriosa.

Direção: Nara Normande e Tião



ESTREIAS



''Ghostbusters: Apocalipse de Gelo''

A família Spengler regressa ao local onde tudo começou – o icónico quartel dos bombeiros de Nova Iorque – para se juntar aos Caça-Fantasmas originais, que desenvolveram um laboratório de investigação ultra-secreto para levar a destruição de fantasmas a um novo nível. Mas quando a descoberta de um artefato antigo desencadeia uma força maligna, novos e antigos Caça-Fantasmas devem unir forças para proteger seu lar e salvar o mundo de uma segunda Era Glacial.

Direção: Gil Kenan

''Evidências do Amor''

Após ser abandonado no altar por Laura, Marco Antonio, que sempre achou que era um noivo perfeito, começa a viajar no tempo sempre que ouve a música favorita do casal, "Evidências". Mais especificamente: ele revisita os momentos em que ele aparentemente não foi tão perfeito assim.

Direção: Pedro Antonio Paes

''A Paixão Segundo G.H.''

Rio de Janeiro, 1964. Após o fim de uma paixão, G.H., escultora da elite de Copacabana, decide arrumar seu apartamento, começando pelo quarto de serviço. No dia anterior, a empregada pediu demissão. No quarto, G.H. se depara com uma enorme barata que revela seu próprio horror diante do mundo, reflexo de uma sociedade repleta de preconceitos contra os seres que elege como subalternos. Baseado no romance de Clarice Lispector.

Direção: Luiz Fernando Carvalho

"O Sabor da Vida"

A relação entre Eugenie, uma conceituada cozinheira, e Dodin, para quem trabalha há 20 anos. Cada vez mais apaixonados um pelo outro, seu vínculo se transforma em um romance e dá origem a pratos deliciosos que impressionam até mesmo os chefs mais conceituados. Quando Dodin se depara com a relutância de Eugenie em se comprometer com ele, ele decide começar a cozinhar para ela.

Direção: Tran Anh Hung



"Depois da Morte"

“Depois da Morte” é um filme intrigante que explora o que acontece depois que morremos, baseado em experiências reais de quase morte, relatadas por cientistas, autores e sobreviventes. Dos autores best-sellers do New York Times que trouxeram títulos como “90 Minutos no Paraíso”, “Imagine Heaven” e “To Heaven and Back”, surge uma experiência cinematográfica que examina as dimensões espirituais e científicas da mortalidade e nos convida a questionar se existe vida após a morte.

Direção: Stephen Gray

''Um Gato de Sorte''

Beckett é um gato mimado e egoísta que dá como certa a sorte que recebeu. Tudo isso está prestes a mudar quando ele perde descuidadamente sua nona vida. Sem mais vidas e diante do inevitável, Beckett implora para que as coisas voltem a ser como eram. A princípio, seu pedido é recusado, mas em um momento de empatia, o ‘Gatekeeper’ muda de ideia e permite que ele retorne à Terra com novas vidas. Ele entra em uma jornada para encontrar a melhor versão de si mesmo.

Direção: Chris Jenkins

''As Linhas Da Minha Mão''

Por meio de uma série de encontros imprevisíveis, uma atriz fala sobre a sua experiência com a arte e a loucura. Dividido em sete atos, o filme é ao mesmo tempo o retrato de uma mulher e um estudo sobre as possibilidades desse retrato.

Direção: João Dumans

EM CARTAZ



"A Primeira Profecia"

Margaret (Nell Tiger Free) é uma jovem americana encaminhada para Roma para iniciar sua vida a serviço da igreja. Em um orfanato, ela assume os cuidados de uma menina com sérios problemas e se depara com um lado obscuro que a fará questionar a própria fé. Agora, no lugar considerado o coração da religião católica, ela suspeita de uma conspiração assustadora para viabilizar a chegada do anticristo.

Direção: Arkasha Stevenson







"Uma Família Feliz"

Eva (Grazi Massafera) acabou de dar à luz o seu terceiro filho e se depara com a angústia de uma depressão pós-parto em meio a uma vida burguesa supostamente perfeita. O ar tranquilo de sua família feliz é invadido por acontecimentos estranhos quando suas filhas gêmeas aparecem machucadas. Eva é acusada e retaliada pela comunidade. Isolada e questionada por seu próprio marido, ela precisa superar sua fragilidade para provar sua inocência e reestruturar sua família.

Direção: José Eduardo Belmonte







"Domingo à Noite"

"Domingo à Noite" acompanha Margot (Marieta Severo), que tem 75 anos e é uma das maiores atrizes do Brasil. Ela é casada por mais de 50 anos com Antônio (Zé Carlos Machado), um escritor premiado e sofrendo Mal de Alzheimer avançado. Enquanto luta para manter a independência do casal e cuidar do marido sozinha, ela enfrenta grandes dificuldades internas para finalizar seu último filme. Porém, mais importante, ela luta para manter o amor vivo diante da falta de memória do marido. Quando Margot descobre que também tem a doença, ela precisará se reconectar com os filhos para manter a independência e poder morrer em paz.

Direção: André Bushatsky

"Uma Prova de Coragem"

Acompanha a jornada de Michael Light (Mark Wahlberg), um corredor determinado a vencer o Campeonato Mundial de Corrida de Aventura. A competição na República Dominicana é sua última chance de conquistar o título de campeão do esporte de resistência mais difícil do mundo. Ao lado da sua equipe e de um cachorro de rua, Michel enfrenta centenas de quilômetros na selva, atravessando rios, montanhas e alguns dos cenários mais desafiadores do mundo.

Direção: Simon Cellan Jones







"Tudo ou Nada"

Sofiane, 6 anos, se queima no fogão enquanto estava sozinho em casa e sua mãe, Sylvie, estava trabalhando. Sylvie é denunciada e Sofiane vai para um lar adotivo. Apoiada por uma advogada, seus irmãos e o amor de seus filhos, Sylvie está determinada a vencer uma dura batalha judicial e recuperar a guarda de seu filho caçula.

Direção: Delphine Deloget

"Godzilla e Kong - O Novo Império"

Uma aventura cinematográfica que coloca o todo-poderoso Kong e o temível Godzilla lado a lado contra uma colossal ameaça desconhecida, escondida em nosso mundo, capaz de colocar em risco a própria existência deles - e a nossa. Godzilla e Kong: O Novo Império mergulha ainda mais fundo na história dos dois Titãs, em suas origens e nos mistérios da Ilha da Caveira, e desvenda a batalha mítica que ajudou a forjar esses seres extraordinários, ligando-os à humanidade e seu destino para sempre.

Direção: Adam Wingard







"Dois é Demais em Orlando"

João (Eduardo Sterblitch) está prestes a realizar o seu grande sonho de infância: conhecer os parques de diversão de Orlando. Mas, logo antes de sua viagem, sua chefe pede um pequeno favor que pode estragar suas férias perfeitas: o filho dela, Carlos Alberto (Pedro Burgarelli), precisa de um acompanhante nesse mesmo voo. O que era para ser apenas uma "carona" até a Flórida vira uma roubada quando o pai de Carlos Alberto não consegue buscá-lo e João fica preso ao menino de onze anos, que o detesta. Para salvar seu emprego, João se vê obrigado a aturar o garoto, o que é uma verdadeira tortura para os dois. Juntos, eles vão passar por muitas encrencas numa montanha-russa de emoções.

Direção: Rodrigo Van Der Put







"Instinto Materno"

A vida aparentemente perfeita das amigas Alice (Jessica Chastain) e Céline (Anne Hathaway) desmorona após um trágico acidente envolvendo um de seus filhos. O que começa como uma tragédia inimaginável acaba transformando a amizade entre elas em um jogo perigoso de segredos e mentiras. À medida que a culpa toma conta das famílias, a linha entre a maternidade e a obsessão se torna tênue, revelando o lado mais sombrio do instinto materno.

Direção: Benoît Delhomme







"Nada Será Como Antes - A Música do Clube da Esquina"

O filme mergulha na musicalidade de um excepcional time de músicos - Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta e outros - para entender como referências musicais diversas, e influências de paisagens, história e poesia refletiram em cada um deles e na música atemporal que criaram.

Direção: Ana Rieper







"Jango no Exílio"

Após o golpe de 1964, Jango vive exilado no Uruguai e luta para negociar seu retorno ao Brasil, enfrentando perigos no asilo.

Direção: Pedro Isaias Lucas







"Kung Fu Panda 4"

Po é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. A escolha é problemática por várias razões óbvias. Primeiro, ele sabe tanto sobre liderança espiritual quanto sobre a dieta paleo(lítica). Além disso, Po precisa encontrar e treinar o mais rápido possível um novo Dragão Guerreiro antes de assumir sua nova posição.

Direção: Mike Mitchell







"The Chosen - Os Escolhidos" - Temporada 4/Eps. 01 e 02

Reinos em conflito. Governantes rivais. Os inimigos de Jesus (Jonathan Roumie) se aproximam enquanto seus seguidores lutam para acompanhá-lo, deixando-o sozinho para carregar o fardo.

Direção: Dalla Jenkins







"Uma Vida - A História de Nicholas Winton"

Acompanha o humanitário britânico Nicholas Winton (Anthony Hopkins), que ajudou a salvar centenas de crianças dos nazistas às vésperas da Segunda Guerra Mundial.

Direção: James Hawes







"Ervas Secas"

Samet, um jovem professor de arte, está terminando seu quarto ano de serviço obrigatório em um vilarejo remoto na Anatólia. Ao ser acusado de contato inadequado por duas alunas, suas esperanças de ser transferido para Istambul e fugir dessa vida sombria desaparecem.

Direção: Nuri Bilge Ceylan.







"Os Farofeiros 2"

É a continuação da comédia que esteve no topo das bilheterias em 2018. Desta vez, os colegas de trabalho Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo), acompanhados novamente das suas famílias, vão encarar uma nova roubada: eles foram presenteados pela empresa com uma viagem para a Bahia. Os problemas e imprevistos colocam essa galera em situações hilárias, que vão levar por água abaixo a viagem dos sonhos no Nordeste.

Direção: Roberto Santucci





ESPECIAL

"Suga - Agust D Tour D-Day The Movie"

Conhecido por participar do fenômeno k-Pop BTS, Suga tem uma carreira solo de sucesso. Após lançar o álbum D-Day, em maio de 2023, que resultou na turnê mundial, chegou a hora de encerrar a jornada com chave de ouro. Prepare-se para ver Suga em incríveis momentos de um total de 25 shows ocorridos em 10 cidades. Além de curtir seu desempenho explosivo e cheio de energia no palco, os fãs ainda poderão se deliciar com duetos fantásticos realizados com os parceiros do BTS, RM, Jimin e Jung Kook.

Direção: Junsoo Park

CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)







