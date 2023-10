A- A+

CINEMA Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (12/10 a 18/10) As estreias "O Exorcista - O Devoto", "Meu Nome é Gal" e "Uma Fada Veio Me Visitar" estão entre os destaques da semana

Na programação dos cinemas do Recife, desta quinta-feira (12) até 18 de outubro, tem a estreia do filme de terror "O Exorcista - O Devoto" e de "Meu Nome é Gal", cinebiografia de Gal Costa, além de "Uma Fada Veio Me Visitar", que marca a volta de Xuxa ao cinema.



PRÉ-ESTREIA







"Trolls 3 – Juntos Novamente"

Branch e Poppy embarcam em uma jornada angustiante e emocionante para salvar um irmão que foi sequestrado por um par de vilões pop-star. Direção: Walt Dohrn

ESTREIA







"Meu Nome é Gal"

"Meu Nome é Gal" retrata a trajetória de Maria da Graça Costa Penna Burgos, Gracinha, como era chamada pela mãe Mariah. Com 20 anos, Gal viaja para o Rio de Janeiro, onde se junta aos companheiros de vida Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha. A cantora enfrenta a timidez ao longo da carreira, mas a Tropicália potencializa sua força e a ajuda a provocar uma revolução estética e comportamental que transforma toda uma geração, sobretudo de mulheres. O movimento modifica a indústria, desafia a sociedade conservadora e Gal se torna um dos principais nomes da música brasileira. Direção: Dandara Ferreira e Lô Politi







"Uma Fada Veio Me Visitar"

Depois de quatro décadas congelada, a Fada Tatu (Xuxa Meneghel) é escolhida para uma missão: fazer Luna (Tontom Périssé) e Lara (Vitória Valentin), duas adolescentes que se odeiam, virarem melhores amigas. Enquanto Tatu tenta se adaptar aos tempos atuais, percebe que os problemas da adolescência continuam os piores do mundo. Direção: Vivianne Jundi







"O Exorcista - O Devoto"

A história de Victor Fielding (Leslie Odom Jr.), pai que criou sozinha sua filha Angela (Lidya Jewett, série Good Girls). A vida da família é alterada para sempre quando Angela e sua amiga Katherine (Olivia O'Neill) desaparecem na floresta e retornam três dias depois, sem memória do que aconteceu com elas, e logo uma série de eventos aterrorizantes são desencadeados. Direção: David Gordon Green







"Bons Companheiros"

O dublê Luo busca a ajuda de sua filha distante e do namorado dela, advogado, quando seu amado cavalo dublê pode ser leiloado para pagar suas dívidas. Direção: Larry Yang







"Um Filme de Cinema"

Bebel, filha de um diretor de cinema em crise, quer fazer um filme com seus amigos para um projeto escolar. A realização do filme se torna uma grande aventura e leva Bebel, sua família e seus amigos a uma viagem pela história do cinema. Direção: Thiago B. Mendonça



EM CARTAZ







"O Protetor - Capítulo Final"

Desde que desistiu de sua vida como assassino trabalhando para o governo, Robert McCall (Denzel Washington) tem dificuldades para se reconciliar com as coisas horríveis que fez em seu passado, e encontra um estranho conforto em trazer à justiça aos oprimidos. Após encontrar um lar inesperado no sul da Itália, ele descobre que seus novos amigos vivem sob o controle dos chefes do crime organizado do local. Assim que os eventos se desdobram para acontecimentos mortais, McCall sabe o que precisa fazer: se tornar um protetor para seus amigos e enfrentar a máfia. Direção: Antoine Fuqua

"Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso"

Quando um meteoro mágico atinge Adventure City, os filhotes da Patrulha Canina ganham superpoderes, se transformando nos filhotes superpoderosos! Para Skye, a menor da equipe, os novos poderes são um sonho se tornando realidade. Mas as coisas vão para o caminho errado quando o arquirrival dos cães, Humdinger, foge da prisão e se une a Victoria Vance, uma cientista maluca obcecada por meteoros, para roubar os poderes e se transformarem em super vilões. Com o destino de Adventure City na balança, os filhotes superpoderosos terão que impedir os vilões antes que seja tarde demais e Skye terá que aprender que mesmo o menor dos filhotes pode fazer uma grande diferença. Direção: Cal Brunker

"A Casa dos Prazeres"

Emma se muda da França para Berlim e decide entrar em um bordel para entender as prostitutas, tema de seu novo romance. Direção: Anissa Bonnefont







"Os Filhos dos Outros"

Quando a professora de 40 anos Rachel conhece seu namorado, não imagina que entrará também em sua vida a pequena Leila, filha dele. As duas criam um profundo laço e isso desperta um já esquecido desejo pela maternidade. Direção: Rebecca Zlotowski







"Uma Família Extraordinária"

Baseada em uma história real, a trama explora o amadurecimento de Bea Johnson, desde o nascimento até a formatura, enquanto ela navega na vida com dois pais neurodivergentes e uma família extensa que não consegue chegar a um acordo sobre a melhor maneira de ajudar. Direção: Matt Smukler







"Resistência"

A trama se passa 10 anos após um incidente em que a IA criada para proteger a humanidade lançou uma ogiva nuclear nos Estados Unidos. Agora, uma resistência formada por ex-soldados tenta garantir a própria existência contra essa tecnologia avançada, apresentada na forma de uma criança que começa a se afeiçoar a Joshua, o soldado cuja missão era matá-la. Direção: Gareth Edwards.

Leia crítica de "Resistência".







“Jogos Mortais X”

Ambientado entre os eventos do primeiro e segundo longa, John Kramer - doente e desesperado - viaja para o México em busca de um procedimento experimental e uma cura milagrosa para seu câncer – apenas para descobrir que toda a operação é na verdade um golpe para fraudar os mais vulneráveis. Armado com um novo propósito, o infame serial killer retorna ao seu trabalho e vira o jogo com seu jeito visceral característico e usa de armadilhas tortuosas, dementes e engenhosas. Direção: Kevin Greutert







"Nosso Sonho"

Cinebiografia de Claudinho e Buchecha, dupla de maior sucesso do funk melody nacional de todos os tempos e ícone máximo do gênero na música brasileira. A história de uma amizade que se transforma em força de superação e conquista. Um filme que mostra como o ritmo e a poesia da periferia conquistaram o Brasil. Uma história real repleta de fantasia. Um musical, emocionante e divertido, feito de drama e tragédias, mas também de humor, surpresas e redenção. Direção: Eduardo Albergaria



Leia a crítica de "Nosso Sonho"







"Som da Liberdade"

Protagonizado por Jim Caviezel, de “A Paixão de Cristo”, o suspense – que é líder em todos os países da América Latina e acumula mais de 182 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos - é baseado em uma história real e acompanha o ex-agente especial do Governo Americano Tim Ballard (Jim Caviezel), que embarca em uma missão arriscada para resgatar crianças vítimas de tráfico infantil. Na Colômbia, Ballard decide deixar seu cargo no Governo para seguir em busca da quadrilha em sua jornada que, agora, se torna pessoal. Direção: Alejandro Gómez Monteverde







"Elis & Tom: Só Tinha de Ser com Você"

Uma experiência cinematográfica imersiva que transporta o espectador para os bastidores de um dos mais icônicos álbuns da música popular brasileira – que foi marcado por dramas e tensões a ponto de o projeto quase ser interrompido. Direção: Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay







"Os Peludos - Guardiões do Lar"

Nem todo mundo sabe, mas a maioria das casas é protegida por criaturas arredondadas, peludas e invisíveis. O objetivo deles é manter a paz e a harmonia. Só que um deles, meio rebelde, prefere morar sozinho, porque não aguenta mais cuidar da casa das pessoas. Quando descobre que seu lar vazio está sendo invadido por uma nova família, ele coloca em prática seus truques. Ele só não contava que uma nova moradora conseguiria vê-lo e, juntos, iriam viver uma louca e divertida aventura. Direção: Denis Chernov







"A Freira 2"

É o ano de 1956, na França. Um padre é assassinado. Um mal está se espalhando. A sequência do grande sucesso mundial acompanha a Irmã Irene quando ela mais uma vez fica cara a cara com Valak, a freira demoníaca. Direção: Taissa Farmiga

"Retratos Fantasmas"

Como em tantas cidades do mundo ao longo do século XX, milhões de pessoas foram ao cinema no centro do Recife. Com a passagem do tempo, as ruínas dos grandes cinemas revelam algumas verdades sobre a vida em sociedade. Direção: Kleber Mendonça Filho.



Leia a crítica de "Retratos Fantasmas"







"Besouro Azul"

Recém-formado, Jaime Reyes volta para casa cheio de expectativas para o futuro, mas logo descobre que seu lar não é mais o mesmo. Enquanto tenta encontrar seu propósito no mundo, o destino intervém e faz chegar às mãos de Jaime uma antiga relíquia da biotecnologia alienígena - o Escaravelho. Quando o Escaravelho escolhe Jaime como seu hospedeiro simbiótico, sua vida muda para sempre. Ele ganha uma incrível armadura que lhe dá poderes extraordinários e se torna o super-herói Besouro Azul. Direção: Soto



Leia a crítica do filme



ESPECIAL



Mostra A Cinemateca É Brasileira

Mostra itinerante da Cinemateca Brasileira chega ao Recife, com 66 sessões gratuitas programadas nas salas Derby e Museu da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), de 13 a 25 de outubro. Na programação, estão filmes como "Cidade de Deus" (2002), "Bacurau (2019)", "Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1964) e "Central do Brasil" (1998).



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:



UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Cinema da UFPE













Veja também

Tribunal Idoso se declara culpado de roubar sapatos que Judy Garland usou em 'O Mágico de Oz'