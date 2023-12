Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (13/12 a 20/12)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife, desta quinta-feira (13) até 30 de dezembro, tem a estreias de "Tá Escrito", comédia nacional com Larissa Manoela, e a pré-estreia de "Aquaman 2 - O Reino Perdido", novo filme baseado nas HQs da DC Comics.



PRÉ-ESTREIA







"Aquaman 2 - O Reino Perdido"

Assim que um antigo poder é libertado, Aquaman (Jason Momoa) deve forjar um perigoso acordo com um aliado improvável para proteger Atlântida e o mundo de uma devastação irreversível. Direção: James Wan



ESTREIA







"Tá Escrito"

Alice (Larissa Manoela) acha que os astros erraram com ela, até que um dia ela recebe um livro em branco, apenas com instruções que prometem que qualquer previsão astrológica escrita naquelas páginas se concretizará. Com o poder de influenciar a todos com as previsões que agora ela tem acesso, Alice se torna um fenômeno online, mas também deixa o mundo ao seu redor de cabeça para baixo. Direção: Matheus Souza



"A Viagem Encantada"

Na véspera de Natal, Marie faz um pedido para voltar a ser criança. Por um milagre, seu desejo se torna real, e agora todos os seus brinquedos de infância ganham vida. O quebra-nozes pouco atraente se transforma em um príncipe corajoso chamado George, que tinha caído sob o encanto de uma rainha dos ratos muito assustadora. Nesta aventura Marie, George e os seus brinquedos vão viajar para o mundo mágico das flores com a missão de salvá-lo das mãos dos homens-ratos. Direção: Viktor Glukhushin



"A Maldição do Queen Mary"

Anne (Alice Eve) embarcou em um cruzeiro com a família. O navio escolhido foi o emblemático Queen Mary, frequentado por ricos e famosos, mas também conhecido por episódios violentos e assustadores ocorridos durante uma noite de Halloween, em 1938. Anne jamais pensou que algo semelhante aconteceria novamente ou que teria uma possível conexão com esse passado. Agora, ela precisa vencer o medo e mergulhar em uma investigação sinistra na embarcação com fama de mais assombrada do mundo. Direção: Gary Shore, Rebecca Harris.



"Godzilla Minus One"

Em um Japão social e economicamente devastado após o término da Segunda Guerra Mundial, a situação chega a um nível ainda mais crítico quando uma gigantesca e misteriosa criatura surge do mar para assolar o país. Direção: Takashi Yamazaki



"O Malvado - Horror no Natal"

Em uma pacata cidade montanhosa, Cindy tem seus pais assassinados e seu Natal roubado por uma figura verde sedenta de sangue em um traje vermelho de Papai Noel. Direção: Steven LaMorte



"A Sociedade da Neve"

Em 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, fretado para levar um time de rúgbi ao Chile, sofre um acidente catastrófico nos Andes. Apenas 29 dos 45 passageiros sobrevivem à queda. Presos em um dos ambientes mais inacessíveis e hostis do planeta, eles recorrem a medidas extremas para continuar vivos. Direção: Juan Antonio Bayona



EM CARTAZ







"Wonka"

Baseado no extraordinário personagem principal de "A Fantástica Fábrica de Chocolate", o mais celebrado livro infantil de Roald Dahl e um dos livros para crianças mais vendidos de todos os tempos, "Wonka" conta a maravilhosa história de como o maior inventor, mágico e fabricante de chocolate do mundo se tornou o amado Willy Wonka (Timothée Chalamet) que todos conhecemos hoje. Direção: Paul King



Leia a nossa crítica.







"Fim de Semana no Paraíso Selvagem"

Entre a margem de uma praia marcada por coqueiros tropicais e a margem oposta cravada de usinas e cargueiros, há um território de disputas desleais entre tubarões e peixes pequenos. É nele que Rejane (Ana Flávia Cavalcanti) chega para tentar entender oque aconteceu com seu irmão, um exímio mergulhador encontrado morto em um mar cercado de sombras por todos os lados. Direção: Severino



Leia matéria sobre o filme.







"O Sequestro do Voo 375"

Baseado em uma história real brasileira de 1988, o longa acompanha o trabalhador Nonato (Jorge Paz), que se rebela contra o presidente da época e as dificuldades de um país em crise e orquestra o sequestro de um voo comercial para um atentado ao Palácio do Planalto. Murilo (Danilo Grangheia), o piloto desse avião, se vê responsável pela vida de mais de 100 pessoas a bordo e mesmo com toda tensão criada pelo sequestrador dentro da aeronave, executa a manobra mais impressionante da sua carreira, impactando para sempre a aviação. Direção: Marcus Baldini



Leia matéria sobre o filme.







"Maestro"

Um tributo à vida e à arte, este filme narra o relacionamento de Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein em um retrato emocionante do que é família e amor. Direção: Bradley Cooper







"Feriado Sangrento"

Depois que um tumulto numa liquidação acaba em tragédia, um assassino misterioso fantasiado de peregrino aterroriza a cidade de Plymouth em Massachusetts, cidade berço do feriado americano de Ação de Graças. Direção: Eli Roth

"O Silêncio da Vingança"

O filme apresenta a corajosa história de um pai atormentado, interpretado por Joel Kinnaman, que testemunha a morte de seu filho durante um fogo cruzado na véspera de Natal. Direção: John Woo







"Monster"

Uma mãe sente que há algo errado quando seu filho começa a se comportar de maneira estranha. Ao descobrir que um professor é o responsável, ela vai até a escola exigindo saber o que está acontecendo. Enquanto o caso se desenrola pelos olhos da mãe, do professor e da criança, a verdade começa a surgir. Direção: Hirokazu Kore-eda







"Pedágio"

Suellen (Maeve Jinkings), cobradora de pedágio, percebe que pode usar seu trabalho para fazer uma renda extra ilegalmente. Mas tudo por uma causa nobre: financiar a ida de seu filho à caríssima cura gay ministrada por um famoso pastor estrangeiro. Direção: Carolina Markowicz



Leia a entrevista.







"As Aventuras de Poliana - O Filme"

É verão, e Poliana (Sophia Valverde) e seus amigos precisam definir o que farão agora que se formaram. A jovem quer estudar em uma faculdade no exterior, porém Otto (Dalton Vigh), seu pai, não permite que a filha estude fora do país, pois não acha que ela é madura o suficiente, então ela tem uma ideia: decide ir trabalhar no Maya Palace, um Ecoresort paradisíaco, para provar sua responsabilidade. João, seu namorado, e Kessya e Luigi, topam ir junto e todos esperam algo divertido, porém nada sai como o esperado e eles embarcam em uma aventura cheia de diversão, lições e aprendizados. Direção: Claudio Boeckel



Leia a nossa crítica.







"O Jogo da Invocação"

Há um estranho toque de crueldade em jogos infantis que, algumas vezes, pode ser levado longe demais contra a vontade dos envolvidos. No terror "O Jogo da Invocação", os irmãos Marcus (Asa Butterfield), Billie (Natalia Dyer) e Jo (Benjamin Ainsworth) são atraídos para um jogo demoníaco em que a única regra é: se você perde, você morre. Direção: Ari Costa, Eren Celeboglu







"Digimon Adventure 2 - O Início"

Dez anos se passaram desde a aventura no Mundo Digital. Situado em 2012, Daisuke Motomiya tem agora vinte anos, e ele e o resto dos escolhidos parecem estar mudando pouco a pouco em termos de aparência e estilo de vida. Então, um dia, uma gigantesca Digitama aparece de repente no céu sobre a Torre de Tóquio. Daisuke e os outros conhecem um jovem misterioso chamado Lui Ohwada, que os informa que ele é o primeiro escolhido humano do mundo. Direção: Tomohisa Taguchi.







"Folhas de Outono"

Ambientado na atual Helsinki, "Folhas de Outono" conta a história de Ansa (Alma Pöysti) e Holappa (Jussi Vatanen), duas almas solitárias cujo encontro casual em um bar de karaokê enfrenta vários obstáculos. De contatos perdidos a endereços errados, alcoolismo e um charmoso cachorro de rua, o caminho da dupla para a felicidade é tão agridoce quanto delicioso. Direção: Aki Kaurismäki







"Napoleão"

Um épico de ação que detalha a ascensão e queda do icônico Imperador francês Napoleão Bonaparte, interpretado pelo ganhador do Oscar, Joaquin Phoenix. O filme captura a incansável jornada de Bonaparte pelo poder, a partir de sua relação viciante e volátil com seu verdadeiro amor, Josephine, mostrando suas táticas militares e políticas visionárias em algumas das mais dinâmicas sequências de batalhas já filmada. Direção: Ridley Scott



Leia a nossa crítica.







"Ó Paí, Ó 2"

Mais de 15 anos se passaram entre os dois filmes. Agora, Roque (Lázaro Ramos) está prestes a lançar sua primeira música e acredita que vai se tornar um artista de sucesso. Em tratamento psicológico desde o assassinato de seus filhos, Dona Joana (Luciana Souza) volta a aprontar no prédio, mas há quem ache que ela é quem está certa. Já Neuzão (Tânia Toko), perde seu bar para uma turma de caráter duvidoso, causando uma comoção geral. Enquanto isso, os jovens da segunda geração dominam a tecnologia e lutam pela causa negra com atitude regada à música e poesia. Direção: Viviane Ferreira







"Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes"

Inspirada no livro homônimo lançado em 2020, a produção retrata uma história anterior ao primeiro filme, 64 anos antes de Katniss Everdeen se voluntariar aos jogos, com Presidente Snow (interpretado por Tom Blyth) ainda jovem. Direção: Francis Lawrence



Leia a nossa crítica







"As Marvels"

Em "As Marvels", Carol Denvers, também conhecida como Capitã Marvel, recuperou sua identidade dos tirânicos Kree e se vingou da Inteligência Suprema, mas as consequências não imaginadas fazem Carol carregar o fardo de um universo desestabilizado. Quando suas obrigações a enviam para um buraco de minhoca anômalo conectado a um revolucionário Kree, seus poderem ficam entrelaçados com os da sua superfã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel, e com os de sua distante sobrinha, e agora astronauta da S.A.B.E.R., Capitã Monica Rambeau. Juntas, elas formam um trio improvável que deve se unir e aprender a trabalhar em equipe para salvar o Universo. Direção: Nia DaCosta







"Trolls 3 Juntos Novamente"

Branch e Poppy embarcam em uma jornada angustiante e emocionante para salvar um irmão que foi sequestrado por um par de vilões pop-star. Direção: Walt Dohrn



ESPECIAL



26ª Expectativa/Retrospectiva do Cinema da Fundação

A mostra exibe 47 filmes em 124 sessões de cinema, além de promover oito debates, uma masterclass, homenagear Fernando Monteiro, Walter Lima Jr. e os 100 anos do Ciclo do Recife. As sessões acontecem de 7 e 20 de dezembro. A seleção do evento antecipa inéditos - como o novo Sofia Coppola, "Priscilla" - e traz de volta títulos incontornáveis do ano que encerra - como "Mato Seco em Chamas", de Adirley Queiroz, e "Os Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:



UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Cinema da UFPE













