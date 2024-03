Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (14/03 a 20/03)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e Região Metropolitana, desta quinta-feira (14) até 20 de março, há as estreias do filme de terror "Imaginário - Brinquedo Diabólico" e "Uma Vida - A História de Nicholas Winton", drama histórico estrelado por Anthony Hopkins.



ESTREIAS

"Uma Vida - A História de Nicholas Winton"

Acompanha o humanitário britânico Nicholas Winton (Anthony Hopkins), que ajudou a salvar centenas de crianças dos nazistas às vésperas da Segunda Guerra Mundial.

Direção: James Hawes







"Imaginário - Brinquedo Diabólico"

Na história, Jessica (DeWand Wise) se muda de volta para sua casa de infância com sua família. Lá, sua enteada mais nova Alice (Pyper Braun) desenvolve um estranho apego a um urso de pelúcia chamado Chauncey, que ela encontra no porão. Alice começa a brincar com Chauncey e os jogos se tornam cada vez mais sinistros. À medida que o comportamento de Alice se torna cada vez mais preocupante, Jessica percebe que Chauncey é muito mais do que apenas um ursinho de pelúcia.

Direção: Jeff Wadlow







"Ervas Secas"

Samet, um jovem professor de arte, está terminando seu quarto ano de serviço obrigatório em um vilarejo remoto na Anatólia. Ao ser acusado de contato inadequado por duas alunas, suas esperanças de ser transferido para Istambul e fugir dessa vida sombria desaparecem.

Direção: Nuri Bilge Ceylan.







"Pacto com o Demônio"

Hunter (Alicia von Rittberg) já é adulta, mas não conhece seus pais. Quando ainda era um bebê, foi abandonada em um cemitério onde acontecia um show com músicas conectadas com o universo do satanismo. Durante sua investigação, Hunter busca alguma ligação com tecido que a protegia quando encontrada, confeccionado com símbolos satânicos. Em sua investigação, ela encontra os músicos daquela noite e descobre o nome de seus pais. Após conhecer a família de sua mãe, ela descobre o passado sombrio de vários membros. Sem conseguir decifrar os misteriosos sinais recebidos, de que deveria fugir daquelas pessoas, tudo indica que Hunter corre perigo e, talvez, já seja tarde demais para livrar-se do Mal.

Direção: Alex Herron







EM CARTAZ



"Os Farofeiros 2"

É a continuação da comédia que esteve no topo das bilheterias em 2018. Desta vez, os colegas de trabalho Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo), acompanhados novamente das suas famílias, vão encarar uma nova roubada: eles foram presenteados pela empresa com uma viagem para a Bahia. Os problemas e imprevistos colocam essa galera em situações hilárias, que vão levar por água abaixo a viagem dos sonhos no Nordeste.

Direção: Roberto Santucci







"Garra de Ferro"

A verdadeira história dos inseparáveis irmãos Von Erich, que fizeram história no mundo intensamente competitivo do wrestling profissional no início da década de 1980.

Direção: Sean Durkin







"Desespero Profundo"

Após a queda de um avião, os sobreviventes se encontram presos debaixo d'água. Eles precisam encontrar uma maneira de escapar enquanto tubarões começam a circular pelos destroços.

Direção: Claudio Fäh







"Levante"

A futura liberdade e autonomia de Sofía, uma jovem jogadora de vôlei, são ameaçadas por um conservador e violento efeito manada… Às vésperas do campeonato de vôlei decisivo para seu futuro como atleta, Sofía (17), descobre uma gravidez indesejada. Na tentativa de interrompê-la clandestinamente, ela acaba se convertendo em alvo de um grupo fundamentalista decidido a detê-la a qualquer preço, mas nem Sofía nem aqueles que a amam estão dispostos a se render ante o fervor cego da manada.

Direção: Lillah Halla







''Duna: Parte 2''

Paul Atreides se une a Chani e aos Fremen em uma guerra de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Diante de uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, ele se esforça para evitar um futuro terrível que só ele pode prever.

Direção: Denis Villeneuve

"O Reino Gelado: A Magia Continua"

Ao desejar criar um novo mundo no qual o vento polar esfrie as almas humanas, a Rainha da Neve cobre o planeta com gelo e ordena a destruição de todas as artes. De acordo com as previsões de um espelho mágico, a última ameaça aos seus planos está no mestre vidreiro Vegard, cujos espelhos refletem não apenas a aparência, mas também as almas das pessoas.

Direção: Vlad Barbe e Maksim Sveshnikov







''Eu, Capitão''

O filme segue a travessia de dois adolescentes senegaleses, Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), que deixam Dacar e partem para a Europa.

Direção: Matteo Garrone







"Ferrari"

Durante o verão de 1957, o ex-piloto de corrida Enzo Ferrari (Adam Driver) está em crise. A falência assombra a empresa que ele e sua mulher, Laura (Penélope Cruz), construíram do nada 10 anos atrás. O casamento tempestuoso dos dois sofre com o luto pela morte de um filho e a dificuldade de reconhecer outro. Ele decide contrapor essas perdas apostando tudo em uma corrida - a icônica Mille Miglia, na Itália.

Direção: Michael Mann







"O Menino e a Garça"

Depois de perder a mãe durante a guerra, o jovem Mahito muda-se para a propriedade de sua família no campo. Lá, uma série de eventos misteriosos o levam a uma torre antiga e isolada, lar de uma travessa garça cinzenta. Quando a nova madrasta de Mahito desaparece, ele segue a garça até a torre e entra num mundo fantástico partilhado pelos vivos e pelos mortos. Ao embarcar em uma jornada épica com a garça como guia, Mahito deve descobrir os segredos deste mundo e a verdade sobre si mesmo.

Direção: Hayao Miyazaki







"Bob Marley: One Love"

Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) encantou o povo jamaicano com sua música. Sua pregação da paz, do amor e da fé rastafari, com o reggae, ultrapassou fronteiras e o sucesso foi imenso. Mesmo famoso, a violência em seu país era uma realidade e chega até Marley e sua esposa (Lashana Lynch). Após um atentado, eles saem do país, mas no ano seguinte o cantor icônico decide voltar, pelo povo, para a Jamaica.

Direção: Reinaldo Marcus Green







"Madame Teia"

O filme conta a história de origem de uma das heroínas mais enigmáticas da Marvel. O thriller estrela Dakota Johnson como Cassandra Webb, uma paramédica em Manhattan que pode ter habilidades de clarividência. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com três jovens destinadas a futuros poderosos... se elas conseguirem sobreviver ao presente ameaçador.

Direção: S.J. Clarkson







"Zona de Interesse"

Um complexo caso de amor entre um oficial nazista e a esposa de um comandante do campo de concentração de Auschwitz. Tudo se torna ainda mais complicado quando ele começa a suspeitar da infidelidade de sua esposa.

Direção: Jonathan Glazer







"A Bruxa dos Mortos: Baghead"

Após o falecimento de seu pai, Iris (Freya Allan) herda um antigo bar e se depara com um segredo obscuro: o local abriga uma entidade capaz de incorporar os mortos. Tentada a explorar os poderes da criatura e ajudar pessoas desesperadas em troca de dinheiro, Iris mergulha em um terreno perigoso. Ao lado de sua melhor amiga Katie (Ruby Barker), ela agora precisa lutar para manter o controle sobre Baghead e descobrir como destruí-la antes que ela as destrua.

Direção: Alberto Corredor







''Pobres Criaturas''

A fantástica evolução de Bella Baxter, uma jovem que é trazida de volta à vida pelo brilhante e pouco ortodoxo cientista Dr. Godwin Baxter. Sob a proteção de Baxter, Bella está ansiosa para aprender. Desejando conhecer mais sobre o mundo, Bella foge com Duncan Wedderburn, um advogado astuto e debochado, para uma aventura por vários continentes.

Direção: Yorgos Lanthimos

"Vidas Passadas"

Nora e Hae Sung, dois amigos de infância profundamente conectados, se separam depois de uma mudança. Duas décadas depois, elas se reencontram na cidade de Nova York para uma semana fatídica enquanto confrontam noções de destino, amor e escolhas.

Direção: Celine Song

"Nosso Lar 2: Os Mensageiros"

Cinco espíritos de Nosso Lar vêm à Terra em missão de resgate de projetos de vidas que correm perigo. Médico cuja história foi base do primeiro filme, André Luiz junta-se ao grupo liderado pelo mentor Aniceto.

Direção: Wagner de Assis

''Anatomia de uma Queda''

Sandra, Samuel e seu filho deficiente visual, Daniel, moram em um local remoto nas montanhas há um ano. Quando Samuel é encontrado morto fora de casa, inicia-se uma investigação de morte em circunstâncias suspeitas.

Direção: Justine Triet

''Todos Menos Você''

Bea e Ben, dois antigos colegas de faculdade, são forçados a conviver quando recebem o convite do casamento de um amigo em comum. Porém, quando descobrem que seus respectivos ex-namorados também vão à cerimônia, os dois decidem fingir ser um casal.

Direção: Will Gluck

"Minha irmã e eu"

As irmãs Mirian e Mirelly nasceram em Rio Verde, no interior de Goiás. Elas não realizaram o sonho da mãe, Dona Márcia, de se tornarem uma dupla sertaneja. Além das irmãs terem seguido caminhos opostos, elas vivem às turras. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la em uma viagem que pode mudar suas vidas.

Direção: Susana Garcia





"Empirion - Uma Aventura com Einstein"

Félix, um adolescente genial, decide procurar o renomado cientista Einstein, trazido de volta pela empresa Empirion. Ele é a ajuda que falta para finalizar seu invento e carimbar o passaporte definitivo para o mundo da ciência.

Diretor: Michael Ruman







"Oppenheimer"

O físico J. Robert Oppenheimer (Clillian Murphy) trabalha com uma equipe de cientistas durante o Projeto Manhattan, levando ao desenvolvimento da bomba atômica.

Direção: Christopher Nolan







"Wonka"

O filme segue o jovem Willy Wonka (Timothée Chalamet) em sua jornada para se tornar o maior inventor, mágico e fabricante de chocolates do mundo, em uma deliciosa aventura, que combina música, caos e afeição, com uma narrativa recheada de emoção e bom humor.

Direção: Paul King







"Dias Perfeitos"

Koji Yakusho (13 Assassinos) estrela como Hirayama, um homem de meia-idade contemplativo que vive uma vida modesta e serena, passando os dias equilibrando seu trabalho de zelador obediente dos numerosos banheiros públicos de Tóquio com sua paixão pela música, literatura e fotografia. À medida que nos juntamos a ele na sua rotina diária metódica, uma série de encontros inesperados começa gradualmente a revelar um passado oculto em sua vida feliz e harmoniosa.

Direção: Wim Wenders







"A Sala dos Professores"

Na trama, Carla Nowak (Leonie Benesch), uma dedicada professora de educação física e matemática, mantém o idealismo quando começa seu primeiro trabalho em um colégio. Quando uma série de furtos ocorre na escola e um de seus estudantes é suspeito, ela decide investigar por si mesma. Carla tenta mediar a situação entre os pais inconformados, os colegas cheios de opinião e os alunos agressivos, mas é incansavelmente confrontada com as regras rígidas da estrutura escolar. Quanto mais ela tenta desesperadamente fazer as coisas certas, mais vulnerável ela fica.

Direção: Ilker Çatak







ESPECIAL



13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

Com o tema "Vencer o ódio, semear horizontes", a programação ocupa o Cinema UFPE de 12 a 15 de março. Serão exibidos 18 filmes que abordam temas como racismo, direitos das mulheres, entre outros.



Semana da Francofonia

No dia 19, a partir das 19h, o Cinema da Fundação/Museu exibe gratuitamente “Josepha” (1975), de Joseph Akouissone, “Afrique sur Seine” (1955), de Paulin Soumanou Vieyrae Mamadou, “Concerto para um exilado” (1967), de Désiré Ecare, e “Les Princes noirs de Saint-Germain-des-Prés” (1975), de Ben Diogaye Beye. No dia 20, a sala Porto exibe “La Ligne” (2022), de Ursula Meier, às 19h30.



Março das Minas

O Cinema da Fundação/Porto exibe, no dia 15, às 14h30, dois filmes do acervo da Cinemateca Jota Soares (COCIN): “A felicidade não é deste mundo” (2013), de Séphora Silva; e “Amor, plástico e barulho” (2013), de Renata Pinheiro.



Sessão Acessível

No dia 19, às 13h40, no Cinema da Fundação/Museu. A sessão exibirá quatro curtas pernambucanos.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)







