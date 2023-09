Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (14/09 a 20/09)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife, a partir desta quinta-feira (14) até 20 de setembro, tem a estreia do novo filme de Pedro Almodóvar, "Estranha Forma de Vida", e "A Noite das Bruxas", baseado no romance de Agatha Christie.



ESTREIA







"Estranha Forma de Vida"

Depois de 25 anos separados, o rancheiro Silva (Pascal) cavalga pelo deserto para visitar seu velho amigo Jake (Hawke), o xerife de Bitter Creek. O que vem a seguir é uma tarde de intimidade compartilhada, reconciliação e lembranças. No entanto, no dia seguinte, a revelação da conexão dos dois homens com um crime local sugere que há mais no encontro deles do que apenas uma viagem pela estrada da memória. Direção: Pedro Almodóvar



Leia a crítica de "Estranha Forma de Vida"







"A Noite das Bruxas"

Baseado no romance de Agatha Christie, "A Noite das Bruxas" é mbientado na sinistra Veneza pós-Segunda Guerra Mundial. Aposentado e vivendo em um exílio autoimposto na cidade mais glamurosa do mundo, Hercule Poirot (Kenneth Branagh) relutantemente participa de uma sessão espírita em um decadente palácio assombrado. Quando um dos convidados é assassinado, o detetive se vê imerso em um mundo sinistro de sombras e segredos. Direção: Kenneth Branagh







"Oldboy"

Oh Dae-Su (Choi Min-sik), um bêbado que foi preso e depois libertado por um amigo, acaba sequestrado em uma noite chuvosa, e acorda em um estranho quarto de hotel sem janelas. Mantido em cativeiro por uma razão desconhecida, seus captores invisíveis o alimentam e o mantêm sistematicamente sedado para evitar o suicídio, fornecendo apenas uma TV colorida para lhe fazer companhia. Depois de 15 longos anos, ele ganha a liberdade. Agora, seus sequestradores impiedosos o encorajam a rastrear o responsável pelo misterioso sequestro e, finalmente, se vingar do algoz desconhecido. No entanto, quem odiaria tanto Oh Dae-Su a ponto de negar-lhe uma morte rápida e limpa? Direção: Park Chan-wook







"After - Para Sempre"

Hardin não para de pensar na sua relação conturbada com Tessa. Vítima de um bloqueio criativo, o jovem escritor resolve fazer as malas e partir para Lisboa, capital portuguesa, onde espera reencontrar a sua inspiração. Direção: Castille Landon







"Tire 5 Cartas"

Fátima é uma mulher de 60 anos que saiu de São Luís para o Rio de Janeiro para realizar o sonho de ser cantora. Com o passar dos anos seu sonho ficou cada vez mais distante e ela se viu obrigada a trocar os palcos pelas cartas do tarô. Com a ajuda de seu marido Lindoval, ela enrola seus clientes obtendo informações sobre eles nas redes sociais. Quando um anel de turmalina paraíba aparece em sua casa, Fátima e seu marido fogem de bandidos para o Maranhão, embarcando numa aventura para lá de engraçada e emocionante. Direção: Diego Freitas







"Sem Ar"

Duas irmãs decidem fazer mergulho em um lugar lindo e remoto, mas durante o passeio uma das duas fica presa em uma rocha, a 28 metros abaixo d’agua. Sem poder se mover, ela ficará totalmente dependente de sua irmã que terá que lutar por sua vida enquanto ela lida com um nível perigosamente baixo de oxigênio e baixa temperatura. Direção: Maximilian Erlenwein



EM CARTAZ







"A Freira 2"

É o ano de 1956, na França. Um padre é assassinado. Um mal está se espalhando. A sequência do grande sucesso mundial acompanha a Irmã Irene quando ela mais uma vez fica cara a cara com Valak, a freira demoníaca. Direção: Taissa Farmiga







"Angela"

Após uma tumultuada separação e ter que ceder a guarda dos seus três filhos, a famosa socialite Ângela Diniz conhece Raul, e acredita ter encontrado alguém que ama seu espírito livre tanto quanto ela. A atração avassaladora fez o casal largar tudo e viver o sonho de reconstruir suas vidas na casa de praia. Mas a vida tranquila rapidamente se transforma quando Raul começa a se mostrar um homem agressivo, violento e controlador. A relação declina para o abuso e a violência, dando origem a um dos casos de assassinato mais famosos de todos os tempos no Brasil. Direção: Hugo Prata







"A Fada do Dente"

Violetta (Jella Haase) é uma fada do dente curiosa e extrovertida que, por não dominar muito bem a arte de lançar feitiços, acaba indo parar acidentalmente no mundo dos humanos. Perdida no lugar desconhecido, a fadinha encontra uma luz no fim do túnel quando conhece Maxie (Lucy Carolan), uma garota de doze anos. As duas fazem um trato para conseguirem levar Violetta de volta para o mundo das fadas - mas não esperavam que, durante a jornada, a fada descobriria muitas coisas novas sobre si mesma e sua verdadeira vocação no mundo. Direção: Caroline Origer







"Nosso Amigo Extraordinário"

Milton Robinson (Kingsley) é um senhor rabugento que tem sua vida virada de cabeça para baixo quando um OVNI cai em seu quintal. Para auxiliar o simpático extraterrestre a voltar para casa, ele terá a ajuda de Sandy, interpretada por Harriet Sansom Harris (“Trama Fantasma”, “Licorice Pizza”), e Joyce, vivida por Jane Curtin (“Uma Família de Outro Mundo”, “Eu Te Amo, Cara”). O trio, no entanto, logo cria laços com o inesperado visitante. Direção: Marc Turtletaub







"Tartarugas Ninja: Caos Mutante"

Depois de anos sendo protegidos do mundo humano, os irmãos tartaruga decidiram conquistar os corações dos nova-iorquinos e serem aceitos como adolescentes normais por meio de atos heróicos. Sua nova amiga, April O’Neil, os ajuda a enfrentar um notório sindicato do crime, mas eles logo se envolvem quando um exército de mutantes é lançado sobre eles. Direção: Jeff Rowe, Kyler Spears







"Ithaka: A Luta de Assange"

A batalha pela liberdade de Julian Assange vista por uma dimensão pessoal no retrato de um pai lutando para salvar seu filho. Direção: Ben Lawrence







"O Porteiro"

Confusão é o que não falta no prédio onde Waldisney (Alexandre Lino) trabalha como porteiro. Todo dia é um bafafá entre os vizinhos, mas ao lado da zeladora Rosivalda (Cacau Protásio), ele é craque em manter essa bagunça organizada. Tudo isso muda quando o prédio é assaltado e Waldisney agora precisa provar para o delegado (Maurício Mafrini) que ele pode até ser meio atrapalhado, mas ladrão ele não é, não! Direção: Paulo Fontenelle







"Toc Toc Toc - Ecos do Além"

Peter – um menino de oito anos - é atormentado por um misterioso e constante barulho que vem de dentro da parede de seu quarto, um toque que seus pais abusivos insistem ser estar apenas em sua imaginação. À medida que o medo de Peter se intensifica, ele acredita que seus pais podem estar escondendo um segredo perigoso e questiona a confiança deles. O que poderia ser pior para uma criança do que não poder confiar nos próprios pais? Direção: Samuel Bodin







"Golda - A Mulher de Uma Nação"

Concentra-se nas responsabilidades e decisões que Golda Meir, também conhecida como a Dama de Ferro de Israel, enfrentou durante a Guerra do Yom Kippur. Direção: Guy Nattiv







"As Oito Montanhas"

Dois jovens garotos italianos passam a infância juntos em uma vila alpina isolada, vagando pelos picos e vales circundantes. Direção: Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

"Gran Turismo: De Jogador a Corredor"

Baseado na história real de Jann Mardenborough, o filme é o conto definitivo sobre a realização de um sonho do adolescente jogador de Gran Turismo que conseguiu usar suas habilidades no jogo para vencer uma série de competições da Nissan e se tornar um piloto profissional de corridas de carro. Direção: Neill Blomkamp

"Retratos Fantasmas"

Como em tantas cidades do mundo ao longo do século XX, milhões de pessoas foram ao cinema no centro do Recife. Com a passagem do tempo, as ruínas dos grandes cinemas revelam algumas verdades sobre a vida em sociedade. Direção: Kleber Mendonça Filho.



Leia a crítica de "Retratos Fantasmas"







"Besouro Azul"

Recém-formado, Jaime Reyes volta para casa cheio de expectativas para o futuro, mas logo descobre que seu lar não é mais o mesmo. Enquanto tenta encontrar seu propósito no mundo, o destino intervém e faz chegar às mãos de Jaime uma antiga relíquia da biotecnologia alienígena - o Escaravelho. Quando o Escaravelho escolhe Jaime como seu hospedeiro simbiótico, sua vida muda para sempre. Ele ganha uma incrível armadura que lhe dá poderes extraordinários e se torna o super-herói Besouro Azul. Direção: Soto



Leia a crítica do filme







"Fale Comigo"

O longa australiano traz a história de Mia (Sophie Wilde), que perdeu sua mãe recentemente e está em busca de alternativas para lidar com o luto. Junto com seus amigos, a menina faz um ritual de invocação de espíritos e tem a sensação de conseguir falar com a mãe. À medida que o tempo vai passando e os jovens vão invocando mais vezes os espíritos, a situação se torna irreversível e eles terão que lidar com as consequências. Direção: Michael e Danny Philippou







"Megatubarão 2"

O filme conta a história de pesquisadores submarinos, que agora enfrentam outro inimigo: saqueadores ambientais. Em uma corrida contra o tempo, os protagonistas devem ser rápidos, mais inteligentes e superar mega tubarões implacáveis. Direção: Ben Wheatley.







"Oppenheimer"

Um filme histórico de drama, baseado no livro biográfico vencedor do Prêmio Pulitzer, Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan - que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. Direção: Christopher Nolan

CRÍTICA "OPPENHEIMER"







"Elementos"

(Livre/Aventura/85min)

O filme acompanha uma dupla improvável, Ember e Wade, em uma cidade onde moradores do fogo, da água, da terra e do ar vivem juntos. A jovem fogosa e o cara que segue o fluxo estão prestes a descobrir algo elementar: o quanto eles realmente têm em comum. Direção: Peter Sohn.



ESPECIAL







"Luz nos Trópicos"

Em Luz nos trópicos, a cineasta Paula Gaitán tece uma densa estrutura de histórias e linhas do tempo, enredada por cosmogonias indígenas, cadernos de viagem e literatura antropológica. O filme é um tributo à abundante vegetação das Américas e às populações nativas do continente. Um filme de navegação livre como um rio sinuoso. Direção: Paula Gaitán







"Mirante"

Moradores de Porto Alegre tentam levar suas vidas, enquanto o Brasil passa por uma virada histórica - o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Nas janelas de um apartamento no centro da cidade, o lado de fora e o de dentro se sobrepõem. Direção: Rodrigo John



"Consuella"

Nas décadas de 80 e 90, Consuelo foi a travesti mais famosa da capital pernambucana. Ainda jovem, aprendeu a arte da maquiagem com Múcio Catão e depois foi morar no Rio de Janeiro. De lá, foi para a França onde fez sua transição e se tornou vedete dos famosos cabarés parisienses Carrossel de Paris e Chez Madame Arthur. Conhecida como Consuella de Paris, ela foi a “mami” de outras jovens travestis pernambucanas e graças a sua fama e ousadia, ganhou popularidade, virou notícia nos jornais e não se dobrou à intolerância, contribuindo para atenuar o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+. Direção: Alexandre Figueirôa.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:



UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)













Veja também

Moda Semana de Moda de Londres começa com aposta em jovens estilistas