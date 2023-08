Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (17/08 a 23/08)

A- A+

A programação dos cinemas de shoppings do Recife a partir desta quinta-feira (17) até 23 de agosto, tem a estreia dos filmes "Besouro Azul", novo longa-metragem da DC Comics estrelado por Bruna Marquezine, e o thriller nacional "Tempos de Barbárie – Ato I: Terapia da Vingança", com Cláudia Abreu e Júlia Lemmertz no elenco.



ESTREIA







"Besouro Azul"

Recém-formado, Jaime Reyes volta para casa cheio de expectativas para o futuro, mas logo descobre que seu lar não é mais o mesmo. Enquanto tenta encontrar seu propósito no mundo, o destino intervém e faz chegar às mãos de Jaime uma antiga relíquia da biotecnologia alienígena - o Escaravelho. Quando o Escaravelho escolhe Jaime como seu hospedeiro simbiótico, sua vida muda para sempre. Ele ganha uma incrível armadura que lhe dá poderes extraordinários e se torna o super-herói Besouro Azul. Direção: Soto



Leia a crítica do filme







"Tempos de Barbárie – Ato I: Terapia da Vingança"

Durante uma tentativa de assalto, a filha da advogada Carla (Cláudia Abreu) é baleada e fica em estado grave. Sem respostas, Carla tenta seguir a vida buscando ajuda em grupos de apoio. Sem conseguir aceitar o destino da filha e a falta de soluções por parte da polícia, transforma a busca por justiça em uma procura por vingança e testa o seu próprio limite para ver até onde poderia ir. Direção: Marcos Bernstein







"Fale Comigo"

O longa australiano traz a história de Mia (Sophie Wilde), que perdeu sua mãe recentemente e está em busca de alternativas para lidar com o luto. Junto com seus amigos, a menina faz um ritual de invocação de espíritos e tem a sensação de conseguir falar com a mãe. À medida que o tempo vai passando e os jovens vão invocando mais vezes os espíritos, a situação se torna irreversível e eles terão que lidar com as consequências. Direção: Michael e Danny Philippou







"Vai ter Troco"

Há meses sem receber salários e vendo os patrões, que alegam estarem falidos, esbanjando dinheiro em festas e jantares para a alta sociedade, Tonha (Evelyn Castro) e Zildete (Nany People) decidem cobrar o pagamento atrasado, criando um clima tenso, com situações inusitadas e hilárias que expõem, de forma bem-humorada a relação entre eles. Direação: Maurício Eça







"Passagens"

Situado em Paris, o filme conta a história de Tomas (Rogowski) e Martin (Whishaw), um casal gay que tem o relacionamento abalado quando Tomas começa um caso apaixonado com Agathe (Exarchopoulos), uma mulher mais nova que ele conhece após terminar seu último filme. Direção: Ira Sachs

PRÉ-ESTREIA







"Gran Turismo: De Jogador a Corredor"

Baseado na história real de Jann Mardenborough, o filme é o conto definitivo sobre a realização de um sonho do adolescente jogador de Gran Turismo que conseguiu usar suas habilidades no jogo para vencer uma série de competições da Nissan e se tornar um piloto profissional de corridas de carro.

"Retratos Fantasmas"

Como em tantas cidades do mundo ao longo do século XX, milhões de pessoas foram ao cinema no centro do Recife. Com a passagem do tempo, as ruínas dos grandes cinemas revelam algumas verdades sobre a vida em sociedade. Direção: Kleber Mendonça Filho.

EM CARTAZ







"Asteroid City"

Asteroid City é ambientado numa cidade ficcional do deserto americano por volta do ano de 1955. Nela, o roteiro de uma convenção dos Astrônomos Júnior/Cadetes do Espaço, organizada para reunir estudantes de todo o país, e suas famílias, para uma competição escolar de bolsas de estudos é espetacularmente interrompido por eventos que podem impactar e transformar o mundo. Direção: Wes Anderson.



Leia a crítica de "Asteroid City"







"Gatos no Museu"

Em uma de suas aventuras, o gato Vincent acaba indo parar em um museu do outro lado do mundo. Acompanhado de seu fiel amigo, o ratinho Maurice, ele conhece um esquadrão de gatos dedicados a proteger as valiosas obras de arte do museu contra roedores e outras ameaças. Agora, Vincent precisará mostrar toda a sua coragem e enfrentar desafios emocionantes para proteger seu amigo Maurice e também um tesouro de valor inestimável: a Mona Lisa. Direção: Vasiliy Rovenskiy







"Rheingold - O Roubo do Sucesso"

Um filme biográfico sobre a vida do rapper, empresário e ex-presidiário Giwar Hajabi, mais conhecido como Xatar, que para saldar suas dívidas com o cartel acaba planejando um lendário roubo de ouro que entrará para sempre na história. Direção: Fatih Akın







"Megatubarão 2"

O filme conta a história de pesquisadores submarinos, que agora enfrentam outro inimigo: saqueadores ambientais. Em uma corrida contra o tempo, os protagonistas devem ser rápidos, mais inteligentes e superar mega tubarões implacáveis. Direção: Ben Wheatley.







"Disco Boy"

Depois de uma dolorosa viagem pela Europa, Aleksei chega a Paris para se juntar à Legião Estrangeira. No Delta do Níger, Jomo luta contra as companhias petrolíferas que ameaçam sua aldeia e a vida de sua família. Um dia, à frente de um grupo armado, ele sequestra cidadãos franceses. Um comando da Legião Estrangeira intervém, liderado por Aleksei. Os destinos de Aleksei e Jomo vão se fundir e continuar além das fronteiras, corpos, vida e morte. Direção: Giacomo Abbruzzese.







"Barbie"

Live-action da boneca mais famosa do mundo, com dia a dia em Barbieland - o mundo mágico das Barbies, em que todas as versões da Barbie vivem em completa harmonia e suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir intermináveis festas. Contudo, uma das bonecas (interpretada por Margot Robbie) começa a perceber que talvez sua vida não seja tão perfeita assim, questionando-se sobre o sentido de sua existência e alarmando suas companheiras. Logo, sua vida no mundo cor-de-rosa começa a mudar e, eventualmente, ela sai de Barbieland. Forçada a viver no mundo real, Barbie precisa lutar com as dificuldades de não ser mais apenas uma boneca. Direção: Greta Gerwing



CRÍTICA "BARBIE"





"Oppenheimer"

Um filme histórico de drama, baseado no livro biográfico vencedor do Prêmio Pulitzer, Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan - que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. Direção: Christopher Nolan

CRÍTICA "OPPENHEIMER"





"Missão impossível 7: acerto de contas parte 1"

No novo capítulo da franquia, Ethan e a equipe do IMF formada por Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames) recebem outra importante missão: eles devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que, se cair nas mãos erradas, pode representar uma ameaça para toda a humanidade. Com o controle do futuro e o destino de todo o mundo em jogo, a equipe precisa partir em uma corrida frenética e mortal ao redor do planeta. Direção: Christopher McQuarrie







"Elementos"

(Livre/Aventura/85min)

O filme acompanha uma dupla improvável, Ember e Wade, em uma cidade onde moradores do fogo, da água, da terra e do ar vivem juntos. A jovem fogosa e o cara que segue o fluxo estão prestes a descobrir algo elementar: o quanto eles realmente têm em comum. Direção: Peter Sohn.



"Capitu e o Capítulo"

Com estreia mundial no Festival de Roterdã, o longa-metragem conta em seu elenco com Mariana Ximenes e Vladimir Brichta, narra os devaneios e ciúme doentio de Bentinho pela enigmática Capitu. Direção: Júlio Bressane



ESPECIAL



"Bent" - Fundaj Derby 25 Anos

Em Bent vamos a um campo de concentração nazista e conhecemos Max (Clive Owen) reprimido em sua homossexualidade, usando uma estrela amarela, que indentificava judeus, no lugar do triângulo rosa, usada para "marcar" os homossexuais. Sua perspectiva muda ao conhecer Horst (Lothaire Blutheau), um prisioneiro que usa seu triângulo rosa com orgulho. Direção: Sean Mathias



"Hana-BI: Fogos de Artifício" - Fundaj Derby 25 Anos

O policial Nishi (Kitano) se vê perseguido pela Yakusa, a máfia japonesa, por conta de uma dívida de dinheiro. Ao mesmo tempo, Nishi precisa acompanhar os últimos dias de vida de sua esposa, com uma doença terminal, e apoiar seu amigo Horibe, baleado pelos mafiosos. Direção: Takeshi Kitano



"O Homem do Sputnik" - Fundaj Derby 25 Anos

Oscarito é o simplório Anastácio, crente de que, em seu galinheiro, caiu o satélite russo Sputnik. Uma vez que a notícia se espalha, ele passa a ser perseguido por espiões. Jô Soares, em sua estreia no cinema, vive um desses espiões americano, e a jovem Norma Bengell dá a sua versão da Brigitte Bardot como a personagem BêBê. Direção: Carlos Manga



"Uma Nêga Chamada Tereza" - Fundaj Derby 25 Anos

Um casal africano (Antônio Pitanga e Marlene França) vem conhecer o Brasil por ocasião do Festival Internacional da Canção, no qual o cantor Jorge Ben (como ele mesmo) é o favorito. Acontece que uma quadrilha comandada por Bárbara/Barbarella (Pepita Rodrigues) trama um plano para ganhar o primeiro prêmio: Pedro Paulo, um sósia do cantor, será raptado e vai substituí-lo. Direção: Fernando Coni Campos



"Acossado" - Mostra 5X Godard (Fundaj Derby)

Michel Poiccard, ladrão de carros, anarquista, mata o policial que o perseguia em uma moto. Em Paris, ele encontra a sua amiga americana Patricia Franchini, e vira seu amante. Direção: Jean-Luc Godard



"O Desprezo" - Mostra 5X Godard (Fundaj Derby)

Um produtor, em discordância profunda com a direção de Fritz Lang, pede a Paul que mude o roteiro. Arrogante, brutal e odioso, o produtor se sente atraído por Camille, a mulher de Paul. Camille, decepcionada com a atitude do marido, afasta-se dele. Direção: Jean-Luc Godard



"Alphaville" - Mostra 5X Godard (Fundaj Derby)

A população da cidade futurista de Alphaville é dominada pelo computador Alpha 60 que aboliu os sentimentos. O agente Lemy Caution é enviado à cidade com a missão de encontrar seu inventor, o Professor Von Braun, e convencê-lo a destruir a máquina. Direção: Jean-Luc Godard



"O Demônio das Onze Horas" - Mostra 5X Godard (Fundaj Derby)

Para escapar de uma sociedade entediante, Ferdinand Griffon viaja com Marianne. Ela é perseguida por argelinos. Os dois iniciam uma onda de crimes que vai da França ao Mediterrâneo e termina com um banho de sangue. Direção: Jean-Luc Godard



"A Chinesa" - Mostra 5X Godard (Fundaj Derby)

Quatro jovens passam suas férias de verão em um apartamento emprestado. Eles querem mudar o mundo por meio do comunismo, mas também utilizando do terrorismo se necessário. Direção: Jean-Luc Godard



"Oficina G3 - Humanos Tour - De volta à Estrada"

Emoção, música e história se encontram em " Humanos Tour, de volta à Estrada". O filme apresenta o show completo da turnê da icônica banda Oficina G3, em comemoração aos 20 anos do CD "Humanos". Gravado em São Paulo, o espetáculo é acompanhado por trechos dos bastidores dos 30 shows realizados pelo Brasil. Direção: Jeferson Rocha, Leandro Alves, Juninho Afram e Jean Carllos



"Metallica M72 World Tour Live from TX #1"

Esse evento global inédito mostrará a banda tocando por duas noites com dois setlists completamente diferentes, com músicas dos mais de quarenta anos de carreira do grupo, desde o álbum de 1983, como Kill ‘Em All, até o mais novo de 2023, 72 Seasons. Nenhuma música será repetida em um total de mais de trinta músicas durante as duas noites. Direção: Gene McAuliffe



"Hitler vs Picasso: A Obsessão Nazista pela Arte" - Mostra A Grande Arte no Cinema

Em 1937, e sob as ordens de Hitler e Goering, tomou início a pilhagem de peças de arte clássica. Obras que foram confiscadas de museus em território ocupado e retiradas da casa de colecionadores de arte, particularmente de Judeus. As obras-primas de "arte degenerada" seriam vendidas em leilão e as receitas iriam acabar nos cofres do estado. A pilhagem iria continuar até ao final da guerra com o confiscar da arte herdada pelos países atravessados pelas tropas Alemãs. Direção: Claudio Poli



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:



UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)













