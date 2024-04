Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (18/04 a 24/04)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e Região Metropolitana, desta quinta-feira (18) até 24 de abril, há as estreias de "Guerra Civil", novo filme da A24 estrelado por Wagner Moura, do longa-metragem pernambucano "Sem Coração" e do terror "Abigail".



ESTREIAS



"Guerra Civil"

Em um futuro próximo, uma equipe de jornalistas viaja pelos Estados Unidos durante uma guerra civil em rápida escalada que envolveu toda a nação.

Direção: Alex Garland







"Jorge da Capadócia"

Após ter vencido mais uma batalha, Jorge (Alexandre Machafer) é condecorado como novo capitão do exército, e agora se vê diante de seu maior desafio, ser fiel à sua fé ou sucumbir aos desmandos do imperador Diocleciano.

Direção: Alexandre Machafer







"Vidente por Acidente"

"Vidente por Acidente" acompanha o arquiteto Ulisses (Otaviano Costa). Descrente de sua carreira e inseguro de seus talentos, ele visita uma "coach vocacional" que promete encontrar a verdadeira vocação das pessoas. Depois de tomar um chá suspeito oferecido pela "profissional" em seu ritual maluco, Ulisses apaga e tem os seus pertences roubados. Porém, nem tudo é tragédia. Misteriosamente, ele sai de lá com um poder estranho: descobrir, com apenas um toque, a verdadeira vocação das pessoas. Será que Ulisses encontrou seu verdadeiro talento ou este novo dom só vai trazer ainda mais confusão para sua vida?

Direção: Rodrigo Van Der Put







"Abigail"

Um grupo de supostos criminosos sequestra uma bailarina de doze anos, filha de um dos mais poderosos homens do submundo, e tudo o que eles precisam fazer para coletar um resgate de U$ 50 milhões é observar a garota durante a noite. Em uma mansão isolada, os raptores começam a sumir, um por um, e descobrem, tomados por um horror galopante, que estão trancados dentro de casa com uma garotinha nada normal.

Direção: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett







"E a Festa Continua"

No bairro operário da antiga Marselha, Rosa é a alma da comunidade e matriarca de uma grande família. Cercada pela inércia ao aproximar-se da aposentadoria, começa a perder o encanto pela vida, até que conhece Henri e percebe que nunca é tarde demais para realizar os seus sonhos pessoais e profissionais.

Direção: Robert Guédiguian







''20.000 Espécies de Abelhas''

Uma criança de oito anos luta com o fato de que as pessoas continuam se dirigindo a ela de maneiras confusas. Durante um verão no País Basco; entre as colmeias e as abelhas; ela explora sua feminilidade ao lado das mulheres de sua família; que ao mesmo tempo refletem sobre suas próprias vidas e desejos.

Direção: Estibaliz Urresola Solaguren







''Sem Coração''

O filme se passa durante o verão de 1996, no litoral de Alagoas. Tamara (Maya de Vicq) está aproveitando suas últimas semanas na vila pesqueira onde mora antes de partir para estudar em Brasília. Um dia, ela ouve falar de uma adolescente apelidada de "Sem Coração" por causa de uma cicatriz que tem no peito. Ao longo do verão, Tamara sente uma atração crescente por essa menina misteriosa.

Direção: Nara Normande e Tião







"Aespa - World Tour in Cinemas"

O primeiro filme das hitmakers globais do girl group sul coerano Aespa. Essa é uma oportunidade incrível de acompanhar o capítulo final da turnê mundial no seu primeiro show, em Londres, Reino Unido. Assim, prepare-se para testemunhar um show eletrizante, cheio de sucessos como "Next Level", "Savage", "Girls", "Spicy" e "Black Mamba". Já pensou? Além disso, os fãs poderão ver ainda as performances de cada integrante, conhecer mais dos bastidores e curtir entrevistas exclusivas. Fale com os amigos e garanta já o seu ingresso! Venha se divertir e celebrar a música na companhia das meninas do Aespa.

Direção: Yoon Dong Oh







EM CARTAZ



''Ghostbusters: Apocalipse de Gelo''

A família Spengler regressa ao local onde tudo começou o icónico quartel dos bombeiros de Nova Iorque para se juntar aos Caça-Fantasmas originais, que desenvolveram um laboratório de investigação ultra-secreto para levar a destruição de fantasmas a um novo nível. Mas quando a descoberta de um artefato antigo desencadeia uma força maligna, novos e antigos Caça-Fantasmas devem unir forças para proteger seu lar e salvar o mundo de uma segunda Era Glacial.

Direção: Gil Kenan

''Evidências do Amor''

Após ser abandonado no altar por Laura, Marco Antonio, que sempre achou que era um noivo perfeito, começa a viajar no tempo sempre que ouve a música favorita do casal, "Evidências". Mais especificamente: ele revisita os momentos em que ele aparentemente não foi tão perfeito assim.

Direção: Pedro Antonio Paes

''A Paixão Segundo G.H.''

Rio de Janeiro, 1964. Após o fim de uma paixão, G.H., escultora da elite de Copacabana, decide arrumar seu apartamento, começando pelo quarto de serviço. No dia anterior, a empregada pediu demissão. No quarto, G.H. se depara com uma enorme barata que revela seu próprio horror diante do mundo, reflexo de uma sociedade repleta de preconceitos contra os seres que elege como subalternos. Baseado no romance de Clarice Lispector.

Direção: Luiz Fernando Carvalho

"O Sabor da Vida"

A relação entre Eugenie, uma conceituada cozinheira, e Dodin, para quem trabalha há 20 anos. Cada vez mais apaixonados um pelo outro, seu vínculo se transforma em um romance e dá origem a pratos deliciosos que impressionam até mesmo os chefs mais conceituados. Quando Dodin se depara com a relutância de Eugenie em se comprometer com ele, ele decide começar a cozinhar para ela.

Direção: Tran Anh Hung



"Um Gato de Sorte''

Beckett é um gato mimado e egoísta que dá como certa a sorte que recebeu. Tudo isso está prestes a mudar quando ele perde descuidadamente sua nona vida. Sem mais vidas e diante do inevitável, Beckett implora para que as coisas voltem a ser como eram. A princípio, seu pedido é recusado, mas em um momento de empatia, o 'Gatekeeper' muda de ideia e permite que ele retorne à Terra com novas vidas. Ele entra em uma jornada para encontrar a melhor versão de si mesmo.

Direção: Chris Jenkins

''As Linhas Da Minha Mão''

Por meio de uma série de encontros imprevisíveis, uma atriz fala sobre a sua experiência com a arte e a loucura. Dividido em sete atos, o filme é ao mesmo tempo o retrato de uma mulher e um estudo sobre as possibilidades desse retrato.

Direção: João Dumans



"A Primeira Profecia"

Margaret (Nell Tiger Free) é uma jovem americana encaminhada para Roma para iniciar sua vida a serviço da igreja. Em um orfanato, ela assume os cuidados de uma menina com sérios problemas e se depara com um lado obscuro que a fará questionar a própria fé. Agora, no lugar considerado o coração da religião católica, ela suspeita de uma conspiração assustadora para viabilizar a chegada do anticristo.

Direção: Arkasha Stevenson







"Godzilla e Kong - O Novo Império"

Uma aventura cinematográfica que coloca o todo-poderoso Kong e o temível Godzilla lado a lado contra uma colossal ameaça desconhecida, escondida em nosso mundo, capaz de colocar em risco a própria existência deles - e a nossa. Godzilla e Kong: O Novo Império mergulha ainda mais fundo na história dos dois Titãs, em suas origens e nos mistérios da Ilha da Caveira, e desvenda a batalha mítica que ajudou a forjar esses seres extraordinários, ligando-os à humanidade e seu destino para sempre.

Direção: Adam Wingard







"Instinto Materno"

A vida aparentemente perfeita das amigas Alice (Jessica Chastain) e Céline (Anne Hathaway) desmorona após um trágico acidente envolvendo um de seus filhos. O que começa como uma tragédia inimaginável acaba transformando a amizade entre elas em um jogo perigoso de segredos e mentiras. À medida que a culpa toma conta das famílias, a linha entre a maternidade e a obsessão se torna tênue, revelando o lado mais sombrio do instinto materno.

Direção: Benoît Delhomme







"Nada Será Como Antes - A Música do Clube da Esquina"

O filme mergulha na musicalidade de um excepcional time de músicos - Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta e outros - para entender como referências musicais diversas, e influências de paisagens, história e poesia refletiram em cada um deles e na música atemporal que criaram.

Direção: Ana Rieper







"Jango no Exílio"

Após o golpe de 1964, Jango vive exilado no Uruguai e luta para negociar seu retorno ao Brasil, enfrentando perigos no asilo.

Direção: Pedro Isaias Lucas







"Kung Fu Panda 4"

Po é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. A escolha é problemática por várias razões óbvias. Primeiro, ele sabe tanto sobre liderança espiritual quanto sobre a dieta paleo(lítica). Além disso, Po precisa encontrar e treinar o mais rápido possível um novo Dragão Guerreiro antes de assumir sua nova posição.

Direção: Mike Mitchell







"Ervas Secas"

Samet, um jovem professor de arte, está terminando seu quarto ano de serviço obrigatório em um vilarejo remoto na Anatólia. Ao ser acusado de contato inadequado por duas alunas, suas esperanças de ser transferido para Istambul e fugir dessa vida sombria desaparecem.

Direção: Nuri Bilge Ceylan.







"Os Farofeiros 2"

É a continuação da comédia que esteve no topo das bilheterias em 2018. Desta vez, os colegas de trabalho Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo), acompanhados novamente das suas famílias, vão encarar uma nova roubada: eles foram presenteados pela empresa com uma viagem para a Bahia. Os problemas e imprevistos colocam essa galera em situações hilárias, que vão levar por água abaixo a viagem dos sonhos no Nordeste.

Direção: Roberto Santucci





"Suga - Agust D Tour D-Day The Movie"

Conhecido por participar do fenômeno k-Pop BTS, Suga tem uma carreira solo de sucesso. Após lançar o álbum D-Day, em maio de 2023, que resultou na turnê mundial, chegou a hora de encerrar a jornada com chave de ouro. Prepare-se para ver Suga em incríveis momentos de um total de 25 shows ocorridos em 10 cidades. Além de curtir seu desempenho explosivo e cheio de energia no palco, os fãs ainda poderão se deliciar com duetos fantásticos realizados com os parceiros do BTS, RM, Jimin e Jung Kook.

Direção: Junsoo Park







ESPECIAL



"Pornomelancolia" - Cinema da Fundação/Porto

Lalo é um influenciador sexual: publica fotos do seu corpo nu e vídeos pornô caseiros para os seus milhares de seguidores nas redes sociais. Lalo dirige a sua própria vida, mas no plano privado, fora de personagem, parece viver numa melancolia constante.

Direção: Manuel Abramovich



"Gyuri" - Sessão Debate, no Cinema da Fundação/Museu

Uma linha geopolítica improvável entre a pequena aldeia húngara de Nagyvárad e a Terra Indígena Yanomami, na Amazônia brasileira. Judia, sobrevivente da Segunda Guerra, Claudia Andujar exilou-se no Brasil e dedicou a vida à salvaguarda dos povos Yanomami.

Direção: Mariana Lacerda



"A Hora dos Fornos" - Cineclube da Fundação, no Cinema da Fundçã/Derby

A obra monumental abrange quatro séculos de economias dependentes da América Latina, a partir de uma edição surpreendente de imagens de precariedade socioeconômica e violência militar, misturando as mesmas com monumentos culturais e imagens do imperialismo de consumo.

Direção: Octavio Getino e Fernando Solanas

CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)







