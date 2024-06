Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (20/06 a 26/06)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e Região Metropolitana, desta quinta-feira (20) até 26 de junho, tem a estreia de "Divertida Mente 2", continuação da animação da Pixar, e da produção nacional "Bandida - A Número Um", além de "Clube dos Vândalos", com Tom Hardy e Austin Butler. Confira a seguir:



ESTREIAS



"Divertida Mente 2"

O novo filme retorna à mente da adolescente Riley durante o momento em que a sede de seus sentimentos (sua mente) está passando por uma demolição repentina para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida em todos os sentidos, até Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio aparecerem para dominar a mente da menina.

Direção: Kelsey Mann







"Bandida - A Número Um"

A trama acompanha a trajetória de Rebeca (Maria Bomani), que aos 9 anos de idade é vendida pela própria avó para o bicheiro que comandava o morro. Anos mais tarde, imersa em um mundo de corrupção e violência, ela assume o bando e toma o posto de número um do tráfico de drogas da favela.

Direção: João Wainer







"Clube dos Vândalos"

O filme acompanha a jornada de um clube de motoqueiros do centro-oeste americano, os Vândalos. Através da vida de seus membros, o filme narra, ao longo de uma década, a transformação do clube, de ponto de encontro de motoqueiros à margem da comunidade local, no início, à gangue sinistra que ameaça e coloca em risco até o modo de vida autêntico e único do grupo original.

Direção: Jeff Nichols







"Tudo O Que Você Podia Ser"

É o último dia de Aisha em Belo Horizonte. Acompanhamos a despedida na companhia de suas melhores amigas: Bramma, Igui e Will. Por meio do cotidiano e dos encontros entre as personagens, o filme tece um retrato afetuoso sobre a família que se escolhe constituir através do valor da amizade.

Direção: Ricardo Alves Junior







"1798 - Revolta dos Búzios"

A Revolta dos Búzios, ocorrida na Bahia em 1798, é um dos mais importantes acontecimentos da história do Brasil. Inspirado pelos ideais iluministas da Revolução Francesa centenas de homens negros planejaram um Levante com o objetivo de derrubar o governo colonial, proclamar a independência e implantar uma República democrática, livre da escravidão.

Direção: Antônio Olavo







EM CARTAZ



"Avassaladoras 2.0"

Bebel (Fefe Schneider) é uma adolescente apaixonada pelo influenciador ativista ambiental J-Crush (Murilo Bispo). De sua casa em Hollywood, ela troca mensagens com J se passando por uma atriz em ascensão. Porém, sua mãe Laura (Juliana Baroni) decide que elas irão passar férias no Brasil, onde tem sua farsa desmascarada e vê os planos com o amor de sua vida escaparem. Agora, Bebel vai tentar reconquistá-lo com a ajuda de Lu (Bibi Tatto), sua melhor amiga super sincera, e sua mãe Bebel. Nessa tentativa de recuperar o amor e falar a verdade, segredos vão ser revelados e mãe e filha descobrem que têm muito mais em comum do que podem imaginar.

Direção: Mara Mourão







"Assassino por Acaso"

Gary Johnson (Glen Powell) trabalha para a polícia e finge ser um assassino de aluguel para prender aqueles que o contratam, até que ele quebra o protocolo para tentar salvar uma mulher desesperada.

Direção: Richard Linklater







"Mallandro: O Errado que Deu Certo"

Sem dinheiro e vivendo das glórias do passado, Mallandro precisa se reinventar. Recém eliminado de um reality show e com dívidas se acumulando, Sérgio Mallandro aceita participar de um piloto para um novo programa de auditório. Porém, quando uma pegadinha dá

errado, ele se vê em uma situação de vida ou a morte e precisa tomar uma decisão que pode afetar sua carreira para sempre.

Direção: Marco Antonio de Carvalho







"Uma Vida de Esperança"

Baseado em uma notável história verídica, "Uma Vida de Esperanaça" conta a história de Sharon (Hilary Swank), uma cabeleireira cheia de atitude, lutadora, residente em uma pequena cidade do Kentucky, que descobre um propósito em sua vida quando conhece Ed (Alan Ritchson), um viúvo que trabalha duro para sobreviver com suas duas filhas, sendo que a mais nova está esperando por um transplante de fígado. Sharon, então, decide ajudar a família e se mudará montanhas para fazer isso. O que se desenrola a partir de aí é uma inspiradora história de fé, milagres cotidianos feitos por anjos e heróis do dia a dia, cuja missão é promover uma vida de esperança a outras pessoas.

Direção: Jon Gunn







"A Semente do Mal"

Ao lado de sua namorada (Brigette Lundy-Paine), Edward (Carloto Cotta) decide desvendar os segredos a respeito de sua família biológica, com quem nunca teve contato. No entanto, o que parecia ser uma jornada de descobertas pelo Norte de Portugal rapidamente se transforma em um pesadelo indescritível. Edward logo percebe que os laços que o unem a sua família estão mergulhados em um segredo macabro, capaz de atormentar até mesmo os mais corajosos.

Direção: Gabriel Abrantes







"Crônicas do Irã"

Acompanhe pessoas comuns de todas as esferas da vida enquanto percorrem pelas restrições culturais, religiosas e institucionais impostas a elas por várias autoridades, de professores a burocratas. Essas histórias comoventes, bem-humoradas e afetuosas, capturam o espírito e a determinação das pessoas em meio à adversidade, oferecendo um retrato da complexa sociedade iraniana.

Direção: Ali Asgari e Alireza Khatami







"Bad Boys: Até o Fim"

Com Will Smith e Martin Lawrence. Os Bad Boys Mike Lowrey e Marcus Burnett estão de volta para uma última missão no esperado Bad Boys Para Sempre.

Direção: Adil El Arbi e Bilall Fallah

''Jardim dos Desejos''

Narvel Roth é o meticuloso horticultor dos Jardins Gracewood. Ele é tão dedicado em cuidar dos terrenos desta bela e histórica propriedade quanto em agradar sua empregadora, a rica viúva Sra. Haverhill. No entanto, o caos invade a existência espartana de Narvel quando a Sra. Haverhill exige que ele aceite sua problemática e conturbada sobrinha-neta Maya como nova aprendiz, desvendando segredos sombrios de um passado violento enterrado que ameaçam a todos eles.

Direção: Paul Schrader





''A Filha do Palhaço''

Joana, uma adolescente de 14 anos, aparece para passar uma semana com o pai, Renato, um humorista que apresenta seus shows em churrascarias, bares e casas noturnas de Fortaleza interpretando a personagem Silvanelly.

Direção: Pedro Diógenes







''Os Estranhos: Capítulo 1''

A jovem Maya (Madelaine Petsch) viaja para o campo com seu namorado para começar uma nova vida. Quando seu carro quebra, o casal é forçado a passar a noite em um Airbnb isolado na floresta, onde o casal é aterrorizado até o amanhecer por três estranhos mascarados.

Direção: Renny Harlin

"A Hora da Estrela" (versão digitalizada)

Macabéa (Marcélia Cartaxo) é uma mulher nordestina que mal tem consciência de existir. Após perder uma velha tia, seu único elo com o mundo, ela viaja para São Paulo, onde aluga um quarto, se emprega como datilógrafa e gasta suas horas ouvindo a Rádio Relógio. Apaixona-se, então, por Olímpico de Jesus (José Dumont), um metalúrgico nordestino, que logo a trai com uma colega de trabalho. Desesperada, Macabéa consulta uma cartomante (Fernanda Montenegro) que lhe prevê um futuro luminoso, diferente do que a espera.

Direção: Suzana Amaral







"Amigos Imaginários"

A trama acompanha Bea (Cailey Fleming), uma garota que passa a ver os amigos imaginários de todas as pessoas após viver um evento traumático. Quando Cal (Ryan Reynolds) descobre seu poder, eles embarcam numa jornada para reconectar os amigos às suas crianças, especialmente os que foram abandonados após seus criadores se tornarem adultos.

Direção: John Krasinski







"Planeta dos Macacos: O Reinado"

"Planeta dos Macacos: O Reinado" realiza um salto no tempo após a conclusão da Guerra pelo Planeta dos Macacos. Muitas sociedades de macacos cresceram desde quando César levou seu povo a um oásis, enquanto os humanos foram reduzidos a sobreviver e se esconder nas sombras. Apesar de ser responsável pela segurança da nova geração de primatas evoluídos, muitos não conhecem os feitos de César. E é neste novo cenário que um líder macaco começa a escravizar outros grupos para encontrar tecnologia humana, enquanto um jovem macaco, que viu seu clã ser capturado, embarca em uma viagem para encontrar a liberdade, sendo uma jovem humana a chave para todos.

Direção: Wes Ball







"Garfield: Fora de Casa"

Garfield (dublado por Chris Pratt), o mundialmente famoso gato de estimação que odeia segundas-feiras e ama lasanha, está prestes a ter uma aventura selvagem ao ar livre! Após um reencontro inesperado com seu pai há muito perdido - o maltrapilho gato de rua Vic (dublado por Samuel L. Jackson) - Garfield e seu amigo canino Odie são forçados a sair de suas vidas perfeitamente mimadas para se juntarem a Vic em um hilariante e arriscado assalto.

Direção: Mark Dindal







ESPECIAL



"Ainda Temos o Amanhã" - 8 ½ Festa do Cinema Italiano

Um dos maiores sucessos de bilheteira da história recente do cinema italiano, superando até o fenômeno Barbie, Paola Cortellesi narra com leveza e maestria a história de Delia, esposa de Ivano e mãe de três filhos. Ela aceita a vida que lhe foi destinada - esposa e mãe -, no entanto, a chegada de uma carta misteriosa desperta a sua coragem para desafiar o destino e imaginar um futuro melhor, não apenas para si mesma. Unindo a comédia italiana a um neorrealismo pop, Cortellesi surpreende, inova e emociona ao prestar um tributo aos feitos extraordinários de muitas mulheres comuns que, sem suspeitarem, contribuíram para a construção de uma sociedade mais igualitária.

Direção: Paola Cortellesi



"Ghost: Rite Here Rite Now"

Gravado durante os dois shows esgotados do Ghost no consagrado Kia Forum de Los Angeles, "Rite Here Rite Now" é muito mais do que uma gravação do show. O primeiro filme de longa metragem do Ghost combina cativantes performances ao vivo com uma história narrativa que retoma o roteiro da websérie de longa duração da banda.

Direção: Alex Ross Perry e Tobias Forge



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque







