Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (21/09 a 26/09)

Na programação dos cinemas do Recife, a partir desta quinta-feira (21) até 26 de setembro, tem a estreia do filme nacional "Nosso Sonho", cinebiografia da dupla Claudinho e Buchecha, e "Os Mercenários 4", nova sequência da franquia de ação estrelada por Sylvester Stallone.



"Nosso Sonho"

Cinebiografia de Claudinho e Buchecha, dupla de maior sucesso do funk melody nacional de todos os tempos e ícone máximo do gênero na música brasileira. A história de uma amizade que se transforma em força de superação e conquista. Um filme que mostra como o ritmo e a poesia da periferia conquistaram o Brasil. Uma história real repleta de fantasia. Um musical, emocionante e divertido, feito de drama e tragédias, mas também de humor, surpresas e redenção. Direção: Eduardo Albergaria



"Os Mercenários 4"

O lendário grupo de mercenários liderado por Barney Ross (Sylvester Stallone) tem uma nova missão explosiva: impedir o início da Terceira Guerra Mundial. Quando as coisas saem do controle, Christmas (Jason Statham) e os novos membros da equipe (Megan Fox, 50 Cent e Tony Jaa) são recrutados para impedir que o pior aconteça. Direção: Scott Waugh







"Som da Liberdade"

Protagonizado por Jim Caviezel, de “A Paixão de Cristo”, o suspense – que é líder em todos os países da América Latina e acumula mais de 182 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos - é baseado em uma história real e acompanha o ex-agente especial do Governo Americano Tim Ballard (Jim Caviezel), que embarca em uma missão arriscada para resgatar crianças vítimas de tráfico infantil. Na Colômbia, Ballard decide deixar seu cargo no Governo para seguir em busca da quadrilha em sua jornada que, agora, se torna pessoal. Direção: Alejandro Gómez Monteverde







"Elis & Tom: Só Tinha de Ser com Você"

Uma experiência cinematográfica imersiva que transporta o espectador para os bastidores de um dos mais icônicos álbuns da música popular brasileira – que foi marcado por dramas e tensões a ponto de o projeto quase ser interrompido. Direção: Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay







"Os Peludos - Guardiões do Lar"

Nem todo mundo sabe, mas a maioria das casas é protegida por criaturas arredondadas, peludas e invisíveis. O objetivo deles é manter a paz e a harmonia. Só que um deles, meio rebelde, prefere morar sozinho, porque não aguenta mais cuidar da casa das pessoas. Quando descobre que seu lar vazio está sendo invadido por uma nova família, ele coloca em prática seus truques. Ele só não contava que uma nova moradora conseguiria vê-lo e, juntos, iriam viver uma louca e divertida aventura. Direção: Denis Chernov







“Adeus, Capitão”

O “Capitão” Krohokrenhum, líder do povo indígena Gavião, conta para suas netas a sua história. Das guerras de “índio bravo” ao contato com o “homem branco”, da hecatombe do contágio ao fim do mundo Gavião, Krohokrenhum conduz um movimento de reconstrução da memória de seu povo – acompanhado pela câmera de Vincent Carelli desde as primeiras VHS. Finalizado após a partida do Capitão, o filme é a devolução póstuma destes registros. Krohokrenhum deixa sua sombra e conduz, em canto solo, as novas gerações. Direção: Vincent Carelli e Tita



"Estranha Forma de Vida"

Depois de 25 anos separados, o rancheiro Silva (Pascal) cavalga pelo deserto para visitar seu velho amigo Jake (Hawke), o xerife de Bitter Creek. O que vem a seguir é uma tarde de intimidade compartilhada, reconciliação e lembranças. No entanto, no dia seguinte, a revelação da conexão dos dois homens com um crime local sugere que há mais no encontro deles do que apenas uma viagem pela estrada da memória. Direção: Pedro Almodóvar



"A Noite das Bruxas"

Baseado no romance de Agatha Christie, "A Noite das Bruxas" é mbientado na sinistra Veneza pós-Segunda Guerra Mundial. Aposentado e vivendo em um exílio autoimposto na cidade mais glamurosa do mundo, Hercule Poirot (Kenneth Branagh) relutantemente participa de uma sessão espírita em um decadente palácio assombrado. Quando um dos convidados é assassinado, o detetive se vê imerso em um mundo sinistro de sombras e segredos. Direção: Kenneth Branagh







"Oldboy"

Oh Dae-Su (Choi Min-sik), um bêbado que foi preso e depois libertado por um amigo, acaba sequestrado em uma noite chuvosa, e acorda em um estranho quarto de hotel sem janelas. Mantido em cativeiro por uma razão desconhecida, seus captores invisíveis o alimentam e o mantêm sistematicamente sedado para evitar o suicídio, fornecendo apenas uma TV colorida para lhe fazer companhia. Depois de 15 longos anos, ele ganha a liberdade. Agora, seus sequestradores impiedosos o encorajam a rastrear o responsável pelo misterioso sequestro e, finalmente, se vingar do algoz desconhecido. No entanto, quem odiaria tanto Oh Dae-Su a ponto de negar-lhe uma morte rápida e limpa? Direção: Park Chan-wook







"After - Para Sempre"

Hardin não para de pensar na sua relação conturbada com Tessa. Vítima de um bloqueio criativo, o jovem escritor resolve fazer as malas e partir para Lisboa, capital portuguesa, onde espera reencontrar a sua inspiração. Direção: Castille Landon







"Tire 5 Cartas"

Fátima é uma mulher de 60 anos que saiu de São Luís para o Rio de Janeiro para realizar o sonho de ser cantora. Com o passar dos anos seu sonho ficou cada vez mais distante e ela se viu obrigada a trocar os palcos pelas cartas do tarô. Com a ajuda de seu marido Lindoval, ela enrola seus clientes obtendo informações sobre eles nas redes sociais. Quando um anel de turmalina paraíba aparece em sua casa, Fátima e seu marido fogem de bandidos para o Maranhão, embarcando numa aventura para lá de engraçada e emocionante. Direção: Diego Freitas







"Sem Ar"

Duas irmãs decidem fazer mergulho em um lugar lindo e remoto, mas durante o passeio uma das duas fica presa em uma rocha, a 28 metros abaixo d’agua. Sem poder se mover, ela ficará totalmente dependente de sua irmã que terá que lutar por sua vida enquanto ela lida com um nível perigosamente baixo de oxigênio e baixa temperatura. Direção: Maximilian Erlenwein







"A Freira 2"

É o ano de 1956, na França. Um padre é assassinado. Um mal está se espalhando. A sequência do grande sucesso mundial acompanha a Irmã Irene quando ela mais uma vez fica cara a cara com Valak, a freira demoníaca. Direção: Taissa Farmiga







"A Fada do Dente"

Violetta (Jella Haase) é uma fada do dente curiosa e extrovertida que, por não dominar muito bem a arte de lançar feitiços, acaba indo parar acidentalmente no mundo dos humanos. Perdida no lugar desconhecido, a fadinha encontra uma luz no fim do túnel quando conhece Maxie (Lucy Carolan), uma garota de doze anos. As duas fazem um trato para conseguirem levar Violetta de volta para o mundo das fadas - mas não esperavam que, durante a jornada, a fada descobriria muitas coisas novas sobre si mesma e sua verdadeira vocação no mundo. Direção: Caroline Origer







"Tartarugas Ninja: Caos Mutante"

Depois de anos sendo protegidos do mundo humano, os irmãos tartaruga decidiram conquistar os corações dos nova-iorquinos e serem aceitos como adolescentes normais por meio de atos heróicos. Sua nova amiga, April O’Neil, os ajuda a enfrentar um notório sindicato do crime, mas eles logo se envolvem quando um exército de mutantes é lançado sobre eles. Direção: Jeff Rowe, Kyler Spears







"Golda - A Mulher de Uma Nação"

Concentra-se nas responsabilidades e decisões que Golda Meir, também conhecida como a Dama de Ferro de Israel, enfrentou durante a Guerra do Yom Kippur. Direção: Guy Nattiv

"Gran Turismo: De Jogador a Corredor"

Baseado na história real de Jann Mardenborough, o filme é o conto definitivo sobre a realização de um sonho do adolescente jogador de Gran Turismo que conseguiu usar suas habilidades no jogo para vencer uma série de competições da Nissan e se tornar um piloto profissional de corridas de carro. Direção: Neill Blomkamp

"Retratos Fantasmas"

Como em tantas cidades do mundo ao longo do século XX, milhões de pessoas foram ao cinema no centro do Recife. Com a passagem do tempo, as ruínas dos grandes cinemas revelam algumas verdades sobre a vida em sociedade. Direção: Kleber Mendonça Filho.



"Besouro Azul"

Recém-formado, Jaime Reyes volta para casa cheio de expectativas para o futuro, mas logo descobre que seu lar não é mais o mesmo. Enquanto tenta encontrar seu propósito no mundo, o destino intervém e faz chegar às mãos de Jaime uma antiga relíquia da biotecnologia alienígena - o Escaravelho. Quando o Escaravelho escolhe Jaime como seu hospedeiro simbiótico, sua vida muda para sempre. Ele ganha uma incrível armadura que lhe dá poderes extraordinários e se torna o super-herói Besouro Azul. Direção: Soto



"Oppenheimer"

Um filme histórico de drama, baseado no livro biográfico vencedor do Prêmio Pulitzer, Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan - que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. Direção: Christopher Nolan



"Mirante"

Moradores de Porto Alegre tentam levar suas vidas, enquanto o Brasil passa por uma virada histórica - o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Nas janelas de um apartamento no centro da cidade, o lado de fora e o de dentro se sobrepõem. Direção: Rodrigo John



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:



UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)













