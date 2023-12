Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (21/12 a 03/01)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife, desta quinta-feira (28) até 03 de janeiro, tem a estreias de "Priscilla", novo filme de Sofia Coppola; "Minha Irmã e Eu", comédia estrelada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck; e "Mamonas Assassinas: O Filme", cinebiografia da icônica banda.



PRÉ-ESTREIA







"Patos"

A família Mallard está um pouco refém da rotina. Enquanto Mack, o pai, se contenta em manter sua família segura nos arredores de um lago da Nova Inglaterra para sempre, Pam, a mãe, está ansiosa para agitar as coisas e mostrar a seus filhos – o adolescente Dax e a patinha Gwen – o mundo inteiro. Quando uma família de patos migratórios aterrissa em seu lago com histórias emocionantes de lugares distantes, Pam convence Mack a embarcar em uma viagem em família, via Nova York, para a Jamaica tropical. Mas ao seguir seu trajeto para experimentar o inverno no sul pela primeira vez, o detalhado plano de viagem dos Mallard começa a dar errado. Mesmo assim, a jornada irá inspirá-los a expandir seus horizontes, abrir-se para novos amigos e realizar mais do que jamais pensaram ser capazes, enquanto também aprendem mais uns sobre os outros – e sobre si mesmos – do que jamais imaginaram. Direção: Benjamin Renner



ESTREIA







"Mamonas Assassinas: O Filme"

Estamos em Guarulhos na década de 90. Dinho, Sérgio, Samuel, Julio e Bento são garotos típicos da época com pouco dinheiro e muitos sonhos. Eles nem imaginam que o humor debochado e inteligente, tão característico do grupo de amigos, irá mudar suas vidas para sempre. De algumas tentativas fracassadas ao sucesso absoluto, em pouco tempo, eles se tornaram o maior fenômeno musical brasileiro da década: os Mamonas Assassinas. Direção: Edson Spinello

Confira nossa matéria sobre o filme.







"Minha Irmã e Eu"

As irmãs Mirian (Ingrid Guimarães) e Mirelly (Tatá Werneck) nasceram no interior de Goiás, mas moram em cidades diferentes. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas. Direção: Susana Garcia







"Priscilla"

Quando a adolescente Priscilla Beaulieu conhece Elvis Presley em uma festa, o homem que já era um superstar do rock torna-se alguém completamente inesperado em momentos particulares: uma paixão emocionante, um aliado na solidão, um melhor amigo vulnerável. O filme conta o lado invisível de um grande mito norte-americano durante o longo namoro e casamento turbulento de Elvis e Priscilla, desde uma base militar alemã até à sua propriedade dos sonhos em Graceland. O filme é um retrato de amor, fantasia e fama profundo e arrebatadoramente detalhado. Direção: Sofia Coppola



Leia a nossa crítica.







"O Senhor do Caos"

Rebecca Holland (Tuppence Middleton) assume o comando da igreja de um pequeno vilarejo inglês e, durante um festejo local, sua filha desaparece. Enquanto os moradores e a polícia se unem para encontrar a menina, segredos sombrios do vilarejo emergem e Rebecca é obrigada a decidir o quanto está disposta a sacrificar para salvar a filha do mal. Direção: William Brent Bell







"A Menina Silenciosa"

Cáit (Catherine Clinch) é uma menina de nove anos que tem uma família enorme, pobre e disfuncional. Com a aproximação de mais um parto de sua mãe, ela é enviada para a casa de parentes distantes apenas com a roupa do corpo. Ao receber os cuidados deste casal de meia idade, Cáit desabrocha e descobre uma nova forma de viver, mas nesta casa onde o carinho cresce e onde não há segredos, a menina silenciosa faz uma dolorosa descoberta. Direção: Colm Bairéad



EM CARTAZ







"Aquaman 2 - O Reino Perdido"

Assim que um antigo poder é libertado, Aquaman (Jason Momoa) deve forjar um perigoso acordo com um aliado improvável para proteger Atlântida e o mundo de uma devastação irreversível. Direção: James Wan



Leia a nossa crítica do filme.







"Renaissance: Um Filme de Beyoncé"

A jornada da Renaissance World Tour, desde a sua criação, a noite de estreia em Estocolmo, Suécia, até a final em Kansas City, Missouri. É sobre a intenção de Beyoncé, trabalho duro e envolvimento em cada aspecto da produção, sua mente criativa e propósito de criar seu legado, e dominar sua arte. Recebida com uma aclamação extraordinária, Renaissance World Tour da Beyoncé criou um santuário para a liberdade e alegria compartilhada para mais de 2.7 milhões de fãs. Direção: Beyoncé







"Wonka"

Baseado no extraordinário personagem principal de "A Fantástica Fábrica de Chocolate", o mais celebrado livro infantil de Roald Dahl e um dos livros para crianças mais vendidos de todos os tempos, "Wonka" conta a maravilhosa história de como o maior inventor, mágico e fabricante de chocolate do mundo se tornou o amado Willy Wonka (Timothée Chalamet) que todos conhecemos hoje. Direção: Paul King



Leia a nossa crítica.







"O Sequestro do Voo 375"

Baseado em uma história real brasileira de 1988, o longa acompanha o trabalhador Nonato (Jorge Paz), que se rebela contra o presidente da época e as dificuldades de um país em crise e orquestra o sequestro de um voo comercial para um atentado ao Palácio do Planalto. Murilo (Danilo Grangheia), o piloto desse avião, se vê responsável pela vida de mais de 100 pessoas a bordo e mesmo com toda tensão criada pelo sequestrador dentro da aeronave, executa a manobra mais impressionante da sua carreira, impactando para sempre a aviação. Direção: Marcus Baldini



Leia matéria sobre o filme.







"Napoleão"

Um épico de ação que detalha a ascensão e queda do icônico Imperador francês Napoleão Bonaparte, interpretado pelo ganhador do Oscar, Joaquin Phoenix. O filme captura a incansável jornada de Bonaparte pelo poder, a partir de sua relação viciante e volátil com seu verdadeiro amor, Josephine, mostrando suas táticas militares e políticas visionárias em algumas das mais dinâmicas sequências de batalhas já filmada. Direção: Ridley Scott



Leia a nossa crítica.







"Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes"

Inspirada no livro homônimo lançado em 2020, a produção retrata uma história anterior ao primeiro filme, 64 anos antes de Katniss Everdeen se voluntariar aos jogos, com Presidente Snow (interpretado por Tom Blyth) ainda jovem. Direção: Francis Lawrence



Leia a nossa crítica



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:



UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Cinema da UFPE













