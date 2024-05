Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (23/05 a 29/05)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e Região Metropolitana, desta quinta-feira (23) até 29 de maio, há as estreias de "Furiosa - Uma Saga Mad Max", spin-off da franquia , e de "Fúria Primitiva", estreia do ator Dev Patel na direção, além da pré-estreia de "Meu Sangue Ferve por Você", cinebiografia de Sidney Magal.



PRÉ-ESTREIA



"Meu Sangue Ferve por Você"

Em 1979, Magal (Filipe Bragança), um dos artistas mais populares e celebrados do país, segue a rotina de shows e compromissos em Salvador. Durante um programa de TV, conhece a deslumbrante Magali (e é acometido por uma paixão inédita e avassaladora. Para conquistá-la, precisará vencer a resistência de Jean Pierre, seu empresário passional, além da desconfiança da família, amigos e da própria Magali. Embalado por grandes sucessos, o filme "Meu Sangue Ferve por Você" (Giovana Cordeiro) narra os encontros e desencontros dessa explosão de amor que mudará para sempre a vida do casal Magal e Magali.

Direção: Paulo Machline







ESTREIA



"Furiosa - Uma Saga Mad Max"

Quando o mundo entra em colapso, a jovem Furiosa (Anya Taylor-Joy) é sequestrada do Green Place das Muitas Mães e cai nas mãos da horda de motoqueiros liderada pelo Senhor da Guerra Dementus (Chris Hemsworth). Vagando pela terra desolada, eles encontram a Cidadela controlada por Immortan Joe (Tom Burke). Enquanto os dois tiranos lutam por poder e controle, Furiosa terá que sobreviver a muitos desafios para encontrar e trilhar o caminho de volta para casa.

Direção: George Miller







"Fúria Primitiva"

Estrelado e dirigido por Dev Patel, "Fúria Primitiva" acompanha a jornada violenta de um homem em busca de vingança. Patel é Kid, um jovem que ganha a vida em um clube de luta clandestino, onde, usando uma máscara de gorila, é brutalmente espancado todas as noites por lutadores mais populares. Após anos de raiva contida e uma vida muito dura, Kid encontra uma maneira de se infiltrar na elite da cidade. À medida que seu trauma de infância ressurge, ele não mede esforços para acertar as contas com os homens da alta sociedade que tiraram o pouco que ele tinha.

Direção: Dev Patel







"Morando com o Crush"

Luana (Giulia Benite) compartilha com seu pai uma curiosa semelhança familiar: eles não têm sorte no amor. Desde que sua esposa faleceu, Fábio (Marcos Pasquim) nunca mais conseguiu namorar sério, e Luana só tem coragem de observar o seu crush, Hugo (Vitor Figueiredo), de longe. A sorte dos dois muda quando Fábio se apaixona perdidamente por uma colega de trabalho e planeja morar com ela. Ao mesmo tempo, Luana é convidada para um date com Hugo. Mas a nova namorada de Fábio na verdade é... a mãe de Hugo! Agora, Luana e Hugo terão que dividir o mesmo teto enquanto lidam com o crush que têm um no outro.

Direção: Hsu Chien







"De Repente, Miss"

Mônica (Fabiana Karla) abandonou uma promissora carreira publicitária para criar os filhos, e agora, prestes a completar 40 anos, está em crise. Sua filha adolescente, Luíza (Giulia Benite), uma influenciadora digital em ascensão, não sente mais admiração por ela. O marido, Marcus (João Baldasserini), decide presentear a esposa com uma viagem em família no famoso Praia Star Resort. Esta pode ser a oportunidade que Mônica tanto precisa para se reconectar com a filha, mesmo que para isso tenha que disputar um concurso de miss.

Direção: Hsu Chien







"Transe"

Luisa (Luisa Arraes) é uma jovem atriz que vive com seu namorado músico, Rave (Ravel Andrade). Ela conhece Johnny (Johnny Massaro), um espírito livre, e os três vivem um relacionamento baseado no amor livre, quando um perigo iminente ameaça colocar o futuro de todos em risco.

Direção: Carolina Jabor e Anne Pinheiro Guimarães



"Às Vezes Quero Sumir"

Às Vezes Quero Sumir vai mostrar Fran (Daisy Ridley), uma mulher que gosta de pensar em morrer. Em um momento cômico no trabalho, Fran faz o novato dar risada e o ato acaba em um namoro. Agora, a única coisa que está no caminho dos dois para que a relação prospere, é a própria Fran.

Direção: Rachel Lambert



EM CARTAZ



"A Hora da Estrela" (versão digitalizada)

Macabéa (Marcélia Cartaxo) é uma mulher nordestina que mal tem consciência de existir. Após perder uma velha tia, seu único elo com o mundo, ela viaja para São Paulo, onde aluga um quarto, se emprega como datilógrafa e gasta suas horas ouvindo a Rádio Relógio. Apaixona-se, então, por Olímpico de Jesus (José Dumont), um metalúrgico nordestino, que logo a trai com uma colega de trabalho. Desesperada, Macabéa consulta uma cartomante (Fernanda Montenegro) que lhe prevê um futuro luminoso, diferente do que a espera.

Direção: Suzana Amaral







"Amigos Imaginários"

A trama acompanha Bea (Cailey Fleming), uma garota que passa a ver os amigos imaginários de todas as pessoas após viver um evento traumático. Quando Cal (Ryan Reynolds) descobre seu poder, eles embarcam numa jornada para reconectar os amigos às suas crianças, especialmente os que foram abandonados após seus criadores se tornarem adultos.

Direção: John Krasinski







"Back to Black"

O longa-metragem conta a história nunca vista antes da ascensão precoce de Amy Winehouse (Marisa Abela) à fama e do lançamento de seu inovador álbum de estúdio, “Back to Black”. Contado a partir da perspectiva de Amy, o filme traz um olhar sem apologias da mulher por trás do fenômeno e do relacionamento que inspirou um dos álbuns mais lendários de todos os tempos.

Direção: Sam Taylor-Johnson







"Belo Desastre - O Casamento"

Travis Maddox (Dylan Sprouse) e Abby Abernathy (Virginia Gardner) acordam depois de uma noite louca em Las Vegas confusos, de ressaca e... casados! Então, eles fazem o que qualquer casal jovem recém-casado e que mal se conhece faria: viajam para o México para uma lua de mel com seus melhores amigos e família.

Direção: Roger Kumble







"O Tarô da Morte"

Quando um grupo de amigos irresponsavelmente viola a regra sagrada da leitura de tarô, a de nunca usar o deque de outra pessoa, eles libertam um mal inominável que estava preso nas cartas. Um por um, eles encaram seu destino e acabam em uma corrida contra a morte para escapar do futuro previsto para eles nas cartas.

Direção: Spenser Cohen e Anna Halberg







"Planeta dos Macacos: O Reinado"

"Planeta dos Macacos: O Reinado" realiza um salto no tempo após a conclusão da Guerra pelo Planeta dos Macacos. Muitas sociedades de macacos cresceram desde quando César levou seu povo a um oásis, enquanto os humanos foram reduzidos a sobreviver e se esconder nas sombras. Apesar de ser responsável pela segurança da nova geração de primatas evoluídos, muitos não conhecem os feitos de César. E é neste novo cenário que um líder macaco começa a escravizar outros grupos para encontrar tecnologia humana, enquanto um jovem macaco, que viu seu clã ser capturado, embarca em uma viagem para encontrar a liberdade, sendo uma jovem humana a chave para todos.

Direção: Wes Ball







"Vermelho Monet"

Johannes Van Almeida (Chico Diaz) é um pintor de mulheres sem aceitação no mercado; obsoleto. Com a visão deteriorada e à beira de um colapso nervoso, encontra em Florence Lizz (Samantha Müller) - uma famosa atriz em crise e insegura na preparação para o seu filme mais desafiador - a inspiração para realizar sua obra prima. Antoinette Lefèvre (Maria Fernanda Cândido) é uma influente marchand/connoisseur de arte que fareja o valor de obras de arte quando histórias de inspiração viram obsessão entre pintores e modelos.

Direção: Halder Gomes







"Here"

Imigrante romeno que trabalha na Bélgica, Stefan decide passar férias de verão em seu país natal. Sem saber se voltará, ele prepara uma grande panela de sopa com os legumes da sua geladeira e leva como um presente de despedida para amigos e familiares. Em um restaurante chinês, ele conhece uma jovem que estuda musgos para seu doutorado. A atenção que ela dedica a um mundo quase invisível o faz parar.

Direção: Bas Devos







"Garfield: Fora de Casa"

Garfield (dublado por Chris Pratt), o mundialmente famoso gato de estimação que odeia segundas-feiras e ama lasanha, está prestes a ter uma aventura selvagem ao ar livre! Após um reencontro inesperado com seu pai há muito perdido - o maltrapilho gato de rua Vic (dublado por Samuel L. Jackson) - Garfield e seu amigo canino Odie são forçados a sair de suas vidas perfeitamente mimadas para se juntarem a Vic em um hilariante e arriscado assalto.

Direção: Mark Dindal







"O Dublê"

O dublê Colt Seavers (Ryan Gosling) volta à ação quando uma estrela de cinema desaparece de repente. À medida que o mistério se aprofunda, Colt se envolve em uma trama sinistra que o leva à beira de uma queda mais perigosa do que qualquer uma de suas acrobacias.

Direção: David Leitch







"Love Lies Bleeding: O Amor Sangra"

Uma história de amor ambientada nos anos 1980. Lou (Kristen Stewart) é uma tímida gerente de academia e Jackie (Katy O'Brian) uma ambiciosa fisiculturista. Mas, um ato de fúria impensado as coloca juntas numa rota de sangue e vingança.

Direção: Rose Glass





"A Teia"

O ex-detetive de homicídios Roy Freeman (Russell Crowe) passa por um tratamento revolucionário para Alzheimer quando é chamado para reexaminar um brutal caso de seu passado. Intrigado e lutando para recuperar sua memória, Roy pede a ajuda de seu ex-parceiro (Tommy Flanagan) para retomar a investigação envolvendo um condenado no corredor da morte, que ele prendeu dez anos atrás e que alega inocência. À medida que novos elementos surgem, uma complexa teia de mentiras se revela, forçando Roy a enfrentar uma terrível realidade que muda o seu mundo para sempre.

Direção: Adam Cooper





''Conduzindo Madeleine''

Madeleine, 92 anos, chama um táxi para chegar à casa de repouso onde deverá morar a partir de agora. Ela pede a Charles, um motorista um tanto desiludido, que passe pelos lugares que importaram em sua vida, para vê-los uma última vez. Aos poucos, pelas ruas de Paris, Madeleine revela um passado extraordinário que perturba Charles. Há viagens de táxi que podem mudar uma vida.

Direção: Christian Carion

''Guadalupe - Mãe da humanidade''

Nunca nenhuma mãe se mostrou tão terna e tão poderosa ao mesmo tempo como aquela que apareceu há 500 anos ao índio Juan Diego. Hoje, a Virgem de Guadalupe mostra, mais do que nunca, a sua ternura e o seu poder em tantos lugares do mundo. Por que e como aconteceu o aparentemente impossível? Serão verdadeiras tantas histórias de milagres?

Direção: Andrés Garrigó







"Guerra Civil"

Em um futuro próximo, uma equipe de jornalistas viaja pelos Estados Unidos durante uma guerra civil em rápida escalada que envolveu toda a nação.

Direção: Alex Garland







''Sem Coração''

O filme se passa durante o verão de 1996, no litoral de Alagoas. Tamara (Maya de Vicq) está aproveitando suas últimas semanas na vila pesqueira onde mora antes de partir para estudar em Brasília. Um dia, ela ouve falar de uma adolescente apelidada de "Sem Coração" por causa de uma cicatriz que tem no peito. Ao longo do verão, Tamara sente uma atração crescente por essa menina misteriosa.

Direção: Nara Normande e Tião







ESPECIAL



Chama Curtas - Cinema da Fundação/Derby

A sessão gratuita exibe "Enraizada" (2019), de Tiago Delacio; "Terra Não Dita, Mar Não Visto" (2017), de Lia Letícia; "Entremarés" (2018), de Anna Andrade e "Nimbus" (2020), de Marcus Buccini



Mostra Audiovisual Ocupe Estelita+10 - Cinema da Fundação/Porto

Uma seleção de oito filmes que incorporam diferentes experimentações estético-políticas na luta pelo direito à cidade. Entre eles os curtas-metragens “[projetotorresgemeas]” (2011), “Brega protesto, sem destruição” (2019) e “Recife, cidade roubada” (2014).



Plano Conjunto - Laboratório de Cinema, Educação e Acessibilidade - Cinema da Fundação/Derby

Exibição gratuita da animação “Perlimps”, de Alê Abreu, com o recursos de acessibilidade comunicacional (AD, Libras e LSE).



"The Chosen - Os Escolhidos" (4ª temporada | Ep. 3 e 4)

Série de grande sucesso no mundo, com mais de 770 milhões de visualizações dos episódios, a 4ª temporada estreia nas salas de cinema de onde terminou a última temporada, com a emocionante caminhada sobre as águas. Jesus Cristo (Jonathan Roumie), Maria Madalena (Elizabeth Tabish) e Simão Pedro (Shara Isaac), entre outros personagens conhecidos, retornam nesta temporada que promete abordar temas importantes como a morte de João Batista, a traição de Judas Iscariotes e a aproximação da crucificação.

Direção: Dallas Jenkin





