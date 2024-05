Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (30/05 a 05/06)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e Região Metropolitana, desta quinta-feira (30) até 6 de junho, há as estreias de "Imaculada", estrelado por Sydney Sweeney , e de "Meu Sangue Ferve por Você", cinebiografia de Sidney Magal, além da reexibição de "Harry Potter e o Prisioneiro De Azkaban", terceiro filme da franquia.



PRÉ-ESTREIA



''Jardim dos Desejos''

Narvel Roth é o meticuloso horticultor dos Jardins Gracewood. Ele é tão dedicado em cuidar dos terrenos desta bela e histórica propriedade quanto em agradar sua empregadora, a rica viúva Sra. Haverhill. No entanto, o caos invade a existência espartana de Narvel quando a Sra. Haverhill exige que ele aceite sua problemática e conturbada sobrinha-neta Maya como nova aprendiz, desvendando segredos sombrios de um passado violento enterrado que ameaçam a todos eles.

Direção: Paul Schrader





ESTREIA



''Imaculada''

Cecilia (Sydney Sweeney), uma mulher profundamente religiosa, recebe uma oferta para um cargo em um convento ilustre no campo italiano. Seu novo lar, aparentemente perfeito, logo revela esconder segredos aterrorizantes

Direção: Michael Mohan





"Meu Sangue Ferve por Você"

Em 1979, Magal (Filipe Bragança), um dos artistas mais populares e celebrados do país, segue a rotina de shows e compromissos em Salvador. Durante um programa de TV, conhece a deslumbrante Magali (e é acometido por uma paixão inédita e avassaladora. Para conquistá-la, precisará vencer a resistência de Jean Pierre, seu empresário passional, além da desconfiança da família, amigos e da própria Magali. Embalado por grandes sucessos, o filme "Meu Sangue Ferve por Você" (Giovana Cordeiro) narra os encontros e desencontros dessa explosão de amor que mudará para sempre a vida do casal Magal e Magali.

Direção: Paulo Machline







''A Filha do Palhaço''

Joana, uma adolescente de 14 anos, aparece para passar uma semana com o pai, Renato, um humorista que apresenta seus shows em churrascarias, bares e casas noturnas de Fortaleza interpretando a personagem Silvanelly.

Direção: Pedro Diógenes





''HAIKYU! The Dumpster Battle''

Shoyo Hinata se junta ao clube de vôlei do Karasuno High para ser como seu ídolo, um ex-jogador do Karasuno conhecido como o “Pequeno Gigante”. Mas Hinata logo descobre que deve se juntar a seu inimigo do ensino médio, Tobio Kageyama. Seus estilos conflitantes se transformam em uma arma surpreendente, mas será que eles conseguirão derrotar seu rival Nekoma High na tão aguardada “Dumpster Battle”, o tão aguardado confronto final entre duas equipes adversárias?

Direção: Susumu Mitsunaka

''Os Estranhos: Capítulo 1''

A jovem Maya (Madelaine Petsch) viaja para o campo com seu namorado para começar uma nova vida. Quando seu carro quebra, o casal é forçado a passar a noite em um Airbnb isolado na floresta, onde o casal é aterrorizado até o amanhecer por três estranhos mascarados.

Direção: Renny Harlin

''A Festa de Léo''

Na Favela do Vidigal; Rita prepara uma festa para Léo; seu filho que fará 12 anos. No dia da comemoração; ela descobre que Dudu; pai do menino; roubou o dinheiro da festa e tem dívidas na comunidade que podem lhe custar a vida. Rita precisa arrumar o dinheiro para salvar Dudu e realizar o sonho de comemorar o aniversário do filho.

Direção: Luciana Bezerra e Gustavo Melo





''A Metade de Nós''

Francisca e Carlos lutam para se adaptar à nova realidade após o suicídio do único filho, Felipe. Mergulhados em fantasias, medos e melancolia, o casal vivencia experiências radicais. Carlos se muda para o antigo

apartamento de Felipe, alienando-se no mundo do filho morto. Já Francisca, assombrada pela culpa, dedica-se a desvendar o enigma do suicídio.

Direção: Flávio Botelho.



''Conto de Fadas''

Era uma vez dois vagabundos... Não, três... Não, quatro, na verdade... Mas havia outros, muitos diferentes... Eu os conhecia. Por muito tempo. Mas com eles eu me sentia desconfortável. Então algo aconteceu e eles

desapareceram. À noite eu ouvia vozes, fragmentos de perguntas complexas, gemidos, o uivo de milhões de vozes. Uma agitação inexplicável tomou conta de mim... Nesta noite, o abismo do céu se abriu... e lá vamos

nós...

Direção: Alexandre Sokourov



EM CARTAZ



"Furiosa - Uma Saga Mad Max"

Quando o mundo entra em colapso, a jovem Furiosa (Anya Taylor-Joy) é sequestrada do Green Place das Muitas Mães e cai nas mãos da horda de motoqueiros liderada pelo Senhor da Guerra Dementus (Chris Hemsworth). Vagando pela terra desolada, eles encontram a Cidadela controlada por Immortan Joe (Tom Burke). Enquanto os dois tiranos lutam por poder e controle, Furiosa terá que sobreviver a muitos desafios para encontrar e trilhar o caminho de volta para casa.

Direção: George Miller







"Fúria Primitiva"

Estrelado e dirigido por Dev Patel, "Fúria Primitiva" acompanha a jornada violenta de um homem em busca de vingança. Patel é Kid, um jovem que ganha a vida em um clube de luta clandestino, onde, usando uma máscara de gorila, é brutalmente espancado todas as noites por lutadores mais populares. Após anos de raiva contida e uma vida muito dura, Kid encontra uma maneira de se infiltrar na elite da cidade. À medida que seu trauma de infância ressurge, ele não mede esforços para acertar as contas com os homens da alta sociedade que tiraram o pouco que ele tinha.

Direção: Dev Patel







"Morando com o Crush"

Luana (Giulia Benite) compartilha com seu pai uma curiosa semelhança familiar: eles não têm sorte no amor. Desde que sua esposa faleceu, Fábio (Marcos Pasquim) nunca mais conseguiu namorar sério, e Luana só tem coragem de observar o seu crush, Hugo (Vitor Figueiredo), de longe. A sorte dos dois muda quando Fábio se apaixona perdidamente por uma colega de trabalho e planeja morar com ela. Ao mesmo tempo, Luana é convidada para um date com Hugo. Mas a nova namorada de Fábio na verdade é... a mãe de Hugo! Agora, Luana e Hugo terão que dividir o mesmo teto enquanto lidam com o crush que têm um no outro.

Direção: Hsu Chien







"De Repente, Miss"

Mônica (Fabiana Karla) abandonou uma promissora carreira publicitária para criar os filhos, e agora, prestes a completar 40 anos, está em crise. Sua filha adolescente, Luíza (Giulia Benite), uma influenciadora digital em ascensão, não sente mais admiração por ela. O marido, Marcus (João Baldasserini), decide presentear a esposa com uma viagem em família no famoso Praia Star Resort. Esta pode ser a oportunidade que Mônica tanto precisa para se reconectar com a filha, mesmo que para isso tenha que disputar um concurso de miss.

Direção: Hsu Chien







"Transe"

Luisa (Luisa Arraes) é uma jovem atriz que vive com seu namorado músico, Rave (Ravel Andrade). Ela conhece Johnny (Johnny Massaro), um espírito livre, e os três vivem um relacionamento baseado no amor livre, quando um perigo iminente ameaça colocar o futuro de todos em risco.

Direção: Carolina Jabor e Anne Pinheiro Guimarães



"Às Vezes Quero Sumir"

Às Vezes Quero Sumir vai mostrar Fran (Daisy Ridley), uma mulher que gosta de pensar em morrer. Em um momento cômico no trabalho, Fran faz o novato dar risada e o ato acaba em um namoro. Agora, a única coisa que está no caminho dos dois para que a relação prospere, é a própria Fran.

Direção: Rachel Lambert





"A Hora da Estrela" (versão digitalizada)

Macabéa (Marcélia Cartaxo) é uma mulher nordestina que mal tem consciência de existir. Após perder uma velha tia, seu único elo com o mundo, ela viaja para São Paulo, onde aluga um quarto, se emprega como datilógrafa e gasta suas horas ouvindo a Rádio Relógio. Apaixona-se, então, por Olímpico de Jesus (José Dumont), um metalúrgico nordestino, que logo a trai com uma colega de trabalho. Desesperada, Macabéa consulta uma cartomante (Fernanda Montenegro) que lhe prevê um futuro luminoso, diferente do que a espera.

Direção: Suzana Amaral







"Amigos Imaginários"

A trama acompanha Bea (Cailey Fleming), uma garota que passa a ver os amigos imaginários de todas as pessoas após viver um evento traumático. Quando Cal (Ryan Reynolds) descobre seu poder, eles embarcam numa jornada para reconectar os amigos às suas crianças, especialmente os que foram abandonados após seus criadores se tornarem adultos.

Direção: John Krasinski







"Back to Black"

O longa-metragem conta a história nunca vista antes da ascensão precoce de Amy Winehouse (Marisa Abela) à fama e do lançamento de seu inovador álbum de estúdio, “Back to Black”. Contado a partir da perspectiva de Amy, o filme traz um olhar sem apologias da mulher por trás do fenômeno e do relacionamento que inspirou um dos álbuns mais lendários de todos os tempos.

Direção: Sam Taylor-Johnson







"O Tarô da Morte"

Quando um grupo de amigos irresponsavelmente viola a regra sagrada da leitura de tarô, a de nunca usar o deque de outra pessoa, eles libertam um mal inominável que estava preso nas cartas. Um por um, eles encaram seu destino e acabam em uma corrida contra a morte para escapar do futuro previsto para eles nas cartas.

Direção: Spenser Cohen e Anna Halberg







"Planeta dos Macacos: O Reinado"

"Planeta dos Macacos: O Reinado" realiza um salto no tempo após a conclusão da Guerra pelo Planeta dos Macacos. Muitas sociedades de macacos cresceram desde quando César levou seu povo a um oásis, enquanto os humanos foram reduzidos a sobreviver e se esconder nas sombras. Apesar de ser responsável pela segurança da nova geração de primatas evoluídos, muitos não conhecem os feitos de César. E é neste novo cenário que um líder macaco começa a escravizar outros grupos para encontrar tecnologia humana, enquanto um jovem macaco, que viu seu clã ser capturado, embarca em uma viagem para encontrar a liberdade, sendo uma jovem humana a chave para todos.

Direção: Wes Ball







"Vermelho Monet"

Johannes Van Almeida (Chico Diaz) é um pintor de mulheres sem aceitação no mercado; obsoleto. Com a visão deteriorada e à beira de um colapso nervoso, encontra em Florence Lizz (Samantha Müller) - uma famosa atriz em crise e insegura na preparação para o seu filme mais desafiador - a inspiração para realizar sua obra prima. Antoinette Lefèvre (Maria Fernanda Cândido) é uma influente marchand/connoisseur de arte que fareja o valor de obras de arte quando histórias de inspiração viram obsessão entre pintores e modelos.

Direção: Halder Gomes







"Here"

Imigrante romeno que trabalha na Bélgica, Stefan decide passar férias de verão em seu país natal. Sem saber se voltará, ele prepara uma grande panela de sopa com os legumes da sua geladeira e leva como um presente de despedida para amigos e familiares. Em um restaurante chinês, ele conhece uma jovem que estuda musgos para seu doutorado. A atenção que ela dedica a um mundo quase invisível o faz parar.

Direção: Bas Devos







"Garfield: Fora de Casa"

Garfield (dublado por Chris Pratt), o mundialmente famoso gato de estimação que odeia segundas-feiras e ama lasanha, está prestes a ter uma aventura selvagem ao ar livre! Após um reencontro inesperado com seu pai há muito perdido - o maltrapilho gato de rua Vic (dublado por Samuel L. Jackson) - Garfield e seu amigo canino Odie são forçados a sair de suas vidas perfeitamente mimadas para se juntarem a Vic em um hilariante e arriscado assalto.

Direção: Mark Dindal









ESPECIAL



Final Uefa Champions League 2024

Transmissão ao vivo da Final da Liga dos Campeões da UEFA de 2023–24, no dia 1° de junho, entre Borussia Dortmund e Real Madrid



À Meia-Noite Te Levarei ao Cinema - Cinema da Fundação/Derby

No dia 1º de junho, às 23h59, acontece a exibição do filme japonês ''Ichi, o Assassino'' (2001), de Takashi Miike.



Reexibição de ''Harry Potter E O Prisioneiro De Azkaban'' - 4 de junho

Harry Potter, Ron e Hermione entram na adolescência e voltam a Hogwarts para o terceiro ano letivo na escola de bruxaria. Lá, eles passam a investigar o mistério de um prisioneiro que foge da prisão de bruxos de Azkaban e representa uma ameaça ao jovem bruxo.

Direção: Alfonso Cuarón



Mostra de Cinema Europeu - Cinema da Fundação/Porto

A sessão gratuita exibe ''Ibrahim'' (França, 2020), de Samir Guesmi, ''Primadonna'' (Itália, 2022), de Marta Savina, ''Entre Irmãs'' (Espanha, 2022), de Marta Díaz de Lope Díaz.



"The Chosen - Os Escolhidos" (4ª temporada | Ep. 7 e 8)

Série de grande sucesso no mundo, com mais de 770 milhões de visualizações dos episódios, a 4ª temporada estreia nas salas de cinema de onde terminou a última temporada, com a emocionante caminhada sobre as águas. Jesus Cristo (Jonathan Roumie), Maria Madalena (Elizabeth Tabish) e Simão Pedro (Shara Isaac), entre outros personagens conhecidos, retornam nesta temporada que promete abordar temas importantes como a morte de João Batista, a traição de Judas Iscariotes e a aproximação da crucificação.

Direção: Dallas Jenkin





