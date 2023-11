Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (23/11 a 29/11)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife, desta quinta-feira (23) até 29 de novembro, tem as estreias do épico "Napoleão", protagonizado por Joaquin Phoenix, e "Ó Paí, Ó 2", continuação da comédia brasileira estrelada por Lázaro Ramos.



ESTREIA







"Napoleão"

Um épico de ação que detalha a ascensão e queda do icônico Imperador francês Napoleão Bonaparte, interpretado pelo ganhador do Oscar, Joaquin Phoenix. O filme captura a incansável jornada de Bonaparte pelo poder, a partir de sua relação viciante e volátil com seu verdadeiro amor, Josephine, mostrando suas táticas militares e políticas visionárias em algumas das mais dinâmicas sequências de batalhas já filmada. Direção: Ridley Scott



Leia a nossa crítica.







"Ó Paí, Ó 2"

Mais de 15 anos se passaram entre os dois filmes. Agora, Roque (Lázaro Ramos) está prestes a lançar sua primeira música e acredita que vai se tornar um artista de sucesso. Em tratamento psicológico desde o assassinato de seus filhos, Dona Joana (Luciana Souza) volta a aprontar no prédio, mas há quem ache que ela é quem está certa. Já Neuzão (Tânia Toko), perde seu bar para uma turma de caráter duvidoso, causando uma comoção geral. Enquanto isso, os jovens da segunda geração dominam a tecnologia e lutam pela causa negra com atitude regada à música e poesia. Direção: Viviane Ferreira







"Casamento Grego 3"

Os membros da família Portokalos se reúnem na Grécia para uma viagem hilária e emocionante, cheia de amor e reviravoltas. Direção: Nia Vardalos







"Não Tem Volta"

Henrique (Rafael Infante) não consegue superar a separação de Gabriela (Manu Gavassi) e, mesmo um ano depois, está tão devastado que não é capaz de se animar com mais nada, nem ninguém. Para acabar com o sofrimento, ele decide tirar a própria vida, mas como não tem coragem, contrata uma empresa de assassinos de aluguel que tem apenas uma única regra: após a assinatura e o pagamento, a decisão não tem volta. Porém, após assinar o contrato, Henrique e Gabriela se cruzam ao acaso e ela descobre que quer reatar a relação. Desesperado para descobrir quem será o seu carrasco, Henrique envolve-se em uma trajetória repleta de situações tensas e mirabolantes para se salvar e, finalmente, ficar com a mulher que ama. Direção: César Rodrigues







"Durval Discos"

Para ajudar sua mãe, o solteirão Durval (Ary França) contrata uma candidata que faz quitutes extraordinários. Mas, depois de dois dias, ela desaparece, deixando sua filha, a pequena Kiki (Isabela Guasco), que mudará a vida da pequena família. Direção: Anna Muylaert







"Nelson Pereira dos Santos - Uma Vida de Cinema"

Passeando pelas imagens de seus filmes dentre os quais obras-primas como Rio 40 Graus, Vidas Secas e Memórias do Cárcere - o documentário procura rememorar a trajetória pessoal de Nelson Pereira dos Santos, desde a década de 1950 até hoje, período de ampla atividade, em que a vida deste cineasta se entrelaça com a própria História do país e do Cinema Brasileiro. Direção: Ivelise Ferreira, Aída Marques







"Stand Up - Minha Vida é uma Piada"

Um pseudo comediante fracassado (Fábio Rabin) descobre que outro cara se consagra com sua piada inédita. Ele precisa recuperar o que é seu, mesmo que para isso tenha que matar seu algoz. Direção: Miguel Rodrigues







"A Força Da Amizade - Um caminho com Padre Pio"

Luca e Sebastiano, pré-adolescentes, e a irmã mais nova de um deles, Miranda, são os protagonistas de uma aventura para promover a figura do Padre Pio entre os jovens. Direção: Jean-Marie Benjamin



EM CARTAZ







"Cafi"

Na sua adolescência, Carlos Filho partiu da cidade do Recife para, com sua lente, olhar o mundo e seus desdobramentos. Movimentos culturais, contraculturais, maracatus rurais, povos originários personalidades marcantes, pessoas simples. Tudo era seu foco e ele clicou, com rara beleza, sem nunca esquecer do céu que consigo carregou de Pernambuco. "Cafi" é um road-movie documental sobre o olho, a câmera e o firmamento. Direção: Lírio Ferreira e Natara Ney







"Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes"

Inspirada no livro homônimo lançado em 2020, a produção retrata uma história anterior ao primeiro filme, 64 anos antes de Katniss Everdeen se voluntariar aos jogos, com Presidente Snow (interpretado por Tom Blyth) ainda jovem. Direção: Francis Lawrence



Leia a nossa crítica







"As Marvels"

Em "As Marvels", Carol Denvers, também conhecida como Capitã Marvel, recuperou sua identidade dos tirânicos Kree e se vingou da Inteligência Suprema, mas as consequências não imaginadas fazem Carol carregar o fardo de um universo desestabilizado. Quando suas obrigações a enviam para um buraco de minhoca anômalo conectado a um revolucionário Kree, seus poderem ficam entrelaçados com os da sua superfã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel, e com os de sua distante sobrinha, e agora astronauta da S.A.B.E.R., Capitã Monica Rambeau. Juntas, elas formam um trio improvável que deve se unir e aprender a trabalhar em equipe para salvar o Universo. Direção: Nia DaCosta







"Nina: A Heroína dos Sete Mares"

Nina é uma ratinha aventureira que sonha em se tornar uma grande heroína. Ao lado de seu fiel companheiro, o gato Sam, ela decide ajudar o velho herói Jasão e seus soldados a salvar a cidade de Yolcos da fúria de Poseidon. Mesmo que todos ao seu redor duvidem dela, Nina está decidida a provar que tem coragem de sobra para embarcar nesta missão pelos 7 mares e proteger a sua cidade. Direção: David Alaux, Eric Tosti e Jean-François Tosti







"Tia Virgínia"

Uma família se reencontra para comemorar o primeiro Natal depois da morte de seu patriarca. Nessa situação, conhecemos Virgínia (Vera Holtz), mulher de 70 que nunca se casou ou teve filhos, convencida pelas irmãs a cuidar da mãe idosa. Direção: Fabio Meira







"Taylor Swift - The Eras Tour"

Um filme-concerto americano que documenta a "The Eras Tour", turnê de 2023 e 2024 da cantora e compositora estadunidense Taylor Swift. Direção: Sam Wrench







"Afire"

Uma pequena casa de férias junto ao mar Báltico. Os dias estão quentes e não chove há semanas. Quatro jovens se reúnem, velhos e novos amigos. À medida que as florestas secas ao redor deles começam a pegar fogo, o mesmo acontece com suas emoções. Felicidade, luxúria e amor; mas também ciúmes, ressentimentos e tensões. Direção: Christian Petzold.







"Five Nights at Freddy's - Pesadelo sem Fim"

O filme acompanha um guarda de segurança problemático que começa a trabalhar na Pizzaria Freddy Fazbear. Já no primeiro dia, ele percebe que o turno da noite no Freddy's não será tão fácil assim. Direção: Emma Tammi







"Trolls 3 Juntos Novamente"

Branch e Poppy embarcam em uma jornada angustiante e emocionante para salvar um irmão que foi sequestrado por um par de vilões pop-star. Direção: Walt Dohrn



ESPECIAL



In-Edit Brasil 2023 - Festival Internacional do Documentário Musical

De 22 a 30 de novembro, com entradas gratuitas, a mostra promoverá sessões no Cinema da Fundação do Derby e na sala do Teatro Fernando Santa Cruz. Na programação, estão filmes como "Manguebit", "Sua Majestade, o Passinho" e "Reggae Resistência".



8º Festival VerOuvindo

Entre 20 de novembro a 02 de dezembro, no Cinema do Museu (Fundaj - Casa Forte) e no Cinema da Universidade Federal de Pernambuco. A programação apresenta uma seleção de filmes de curta e de longa-metragem, todos apresentados com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência: audiodescrição (AD), Tradução Audiovisual em Língua de Sinais (Tals) e Legendas para Surdos e Ensurdecidos (LSE).



Sessão Chama Curtas (Cinema da Fundação)

A Sessão Chama Curtas deste mês traz um especial com três filmes recentes do coletivo pernambucano Surto & Deslumbramento. Neste sábado (25), a partir das 16h30, o Cinema da Fundação/Porto exibe, ainda inéditos em salas de cinema do Recife, os filmes "Vênus de Nyke" (2021), "O Nascimento de Helena" (2021) e "Sonhos" (2022).



Maremoto Urbano: Um Ensaio Sobre a Periferia

Primeiro festival periférico da Universidade Federal de Pernambuco, de 21 a 24 de novembro, com sessões gratuitas, no Cinema UFPE. A programação traz filmes como "Rainha Diaba" (1974), "Faça a Coisa Certa" (1989) e "Cabeça de Nego" (2021).



