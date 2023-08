Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (24/08 a 30/08)

A- A+

A programação dos cinemas de shoppings do Recife a partir desta quinta-feira (24) até 30 de agosto, tem a estreia dos filmes "Retratos Fantasmas", documentário do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho sobre os cinemas de rua do Recife, e "Gran Turismo", baseado na história real do piloto Jann Mardenborough, além da pré-estreia da animação .



PRÉ-ESTREIA







"Tartarugas Ninja: Caos Mutante"

Depois de anos sendo protegidos do mundo humano, os irmãos tartaruga decidiram conquistar os corações dos nova-iorquinos e serem aceitos como adolescentes normais por meio de atos heróicos. Sua nova amiga, April O’Neil, os ajuda a enfrentar um notório sindicato do crime, mas eles logo se envolvem quando um exército de mutantes é lançado sobre eles. Direção: Jeff Rowe, Kyler Spears



ESTREIA

"Gran Turismo: De Jogador a Corredor"

Baseado na história real de Jann Mardenborough, o filme é o conto definitivo sobre a realização de um sonho do adolescente jogador de Gran Turismo que conseguiu usar suas habilidades no jogo para vencer uma série de competições da Nissan e se tornar um piloto profissional de corridas de carro. Direção: Neill Blomkamp

"Retratos Fantasmas"

Como em tantas cidades do mundo ao longo do século XX, milhões de pessoas foram ao cinema no centro do Recife. Com a passagem do tempo, as ruínas dos grandes cinemas revelam algumas verdades sobre a vida em sociedade. Direção: Kleber Mendonça Filho.



Leia a crítica de "Retratos Fantasmas"







"Drácula - A Última Viagem de Deméter"

Baseado em um único capítulo arrepiante do romance clássico de Bram Stoker, "Drácula: A Última Viagem de Deméter" conta a terrível história do navio mercante Deméter, que foi fretado para transportar cargas particulares - cinquenta caixotes de madeira sem identificação - de Carpathia a Londres. Direção: André Øvredal







"A Chamada"

Remake do filme espanhol de 2015 “El Desconocido”, o longa retrata um dia na vida de um executivo de banco que recebe uma ameaça de bomba enquanto leva seus filhos para a escola. Seu carro explodirá se eles pararem ou saírem do veículo. Direção: Nimród Antal







"Muti: Crime e Poder"

O filme segue o detetive Boyd, que, incapaz de lidar com a morte de sua filha, embarca em uma caça a um serial killer que mata de acordo com um ritual tribal brutal chamado Muti. A única pessoa que pode ajudar Boyd é o Professor Mackles, um antropólogo que esconde um segredo terrível. A linha entre a sanidade e a loucura diminui à medida que Boyd se aprofunda no mundo do assassino e entende a cultura por trás do ritual. Direção: George Gallo



EM CARTAZ







"Besouro Azul"

Recém-formado, Jaime Reyes volta para casa cheio de expectativas para o futuro, mas logo descobre que seu lar não é mais o mesmo. Enquanto tenta encontrar seu propósito no mundo, o destino intervém e faz chegar às mãos de Jaime uma antiga relíquia da biotecnologia alienígena - o Escaravelho. Quando o Escaravelho escolhe Jaime como seu hospedeiro simbiótico, sua vida muda para sempre. Ele ganha uma incrível armadura que lhe dá poderes extraordinários e se torna o super-herói Besouro Azul. Direção: Soto



Leia a crítica do filme







"Fale Comigo"

O longa australiano traz a história de Mia (Sophie Wilde), que perdeu sua mãe recentemente e está em busca de alternativas para lidar com o luto. Junto com seus amigos, a menina faz um ritual de invocação de espíritos e tem a sensação de conseguir falar com a mãe. À medida que o tempo vai passando e os jovens vão invocando mais vezes os espíritos, a situação se torna irreversível e eles terão que lidar com as consequências. Direção: Michael e Danny Philippou







"Vai ter Troco"

Há meses sem receber salários e vendo os patrões, que alegam estarem falidos, esbanjando dinheiro em festas e jantares para a alta sociedade, Tonha (Evelyn Castro) e Zildete (Nany People) decidem cobrar o pagamento atrasado, criando um clima tenso, com situações inusitadas e hilárias que expõem, de forma bem-humorada a relação entre eles. Direação: Maurício Eça







"Passagens"

Situado em Paris, o filme conta a história de Tomas (Rogowski) e Martin (Whishaw), um casal gay que tem o relacionamento abalado quando Tomas começa um caso apaixonado com Agathe (Exarchopoulos), uma mulher mais nova que ele conhece após terminar seu último filme. Direção: Ira SachsPRÉ-ESTREIA







"Asteroid City"

Asteroid City é ambientado numa cidade ficcional do deserto americano por volta do ano de 1955. Nela, o roteiro de uma convenção dos Astrônomos Júnior/Cadetes do Espaço, organizada para reunir estudantes de todo o país, e suas famílias, para uma competição escolar de bolsas de estudos é espetacularmente interrompido por eventos que podem impactar e transformar o mundo. Direção: Wes Anderson.



Leia a crítica de "Asteroid City"







"Gatos no Museu"

Em uma de suas aventuras, o gato Vincent acaba indo parar em um museu do outro lado do mundo. Acompanhado de seu fiel amigo, o ratinho Maurice, ele conhece um esquadrão de gatos dedicados a proteger as valiosas obras de arte do museu contra roedores e outras ameaças. Agora, Vincent precisará mostrar toda a sua coragem e enfrentar desafios emocionantes para proteger seu amigo Maurice e também um tesouro de valor inestimável: a Mona Lisa. Direção: Vasiliy Rovenskiy









"Megatubarão 2"

O filme conta a história de pesquisadores submarinos, que agora enfrentam outro inimigo: saqueadores ambientais. Em uma corrida contra o tempo, os protagonistas devem ser rápidos, mais inteligentes e superar mega tubarões implacáveis. Direção: Ben Wheatley.







"Barbie"

Live-action da boneca mais famosa do mundo, com dia a dia em Barbieland - o mundo mágico das Barbies, em que todas as versões da Barbie vivem em completa harmonia e suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir intermináveis festas. Contudo, uma das bonecas (interpretada por Margot Robbie) começa a perceber que talvez sua vida não seja tão perfeita assim, questionando-se sobre o sentido de sua existência e alarmando suas companheiras. Logo, sua vida no mundo cor-de-rosa começa a mudar e, eventualmente, ela sai de Barbieland. Forçada a viver no mundo real, Barbie precisa lutar com as dificuldades de não ser mais apenas uma boneca. Direção: Greta Gerwing



CRÍTICA "BARBIE"





"Oppenheimer"

Um filme histórico de drama, baseado no livro biográfico vencedor do Prêmio Pulitzer, Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan - que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. Direção: Christopher Nolan

CRÍTICA "OPPENHEIMER"







"Elementos"

(Livre/Aventura/85min)

O filme acompanha uma dupla improvável, Ember e Wade, em uma cidade onde moradores do fogo, da água, da terra e do ar vivem juntos. A jovem fogosa e o cara que segue o fluxo estão prestes a descobrir algo elementar: o quanto eles realmente têm em comum. Direção: Peter Sohn.



