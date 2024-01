Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (25/01 a 31/01)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e Região Metropolitana, desta quinta (25) até 31 de janeiro, há estreias de temáticas variadas: "Vidas Passadas", um romance de Celine Song, que disputa a estatueta do Oscar em duas categorias; e o roteiro espírita "Nosso Lar 2: Os Mensageiros", com direção de Wagner de Assis, entre outras. O sucesso de bilheteria de 2023, "Barbie", que concorre a nada menos que seis Oscar, também volta aos cinemas.

ESTREIAS



"Barbie"

Depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.

Direção: Greta Gerwig

"Vidas Passadas"

Nora e Hae Sung, dois amigos de infância profundamente conectados, se separam depois de uma mudança. Duas décadas depois, elas se reencontram na cidade de Nova York para uma semana fatídica enquanto confrontam noções de destino, amor e escolhas.

Direção: Celine Song



"Nosso Lar 2: Os Mensageiros"

Cinco espíritos de Nosso Lar vêm à Terra em missão de resgate de projetos de vidas que correm perigo. Médico cuja história foi base do primeiro filme, André Luiz junta-se ao grupo liderado pelo mentor Aniceto.

Direção: Wagner de Assis







"Turma da Mônica Jovem: reflexos do medo"

No primeiro dia de aula do ensino médio, Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena não demoram muito para perceber que as coisas no colégio andam estranhas. Quando descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado, decidem se unir em uma missão para tentar salvá-lo.

Direção: Mauricio Eça, Christiano Metri









"Mergulho Noturno"

Baseado no aclamado curta-metragem de 2014, de Rod Blackhurst e Bryce McGuire, o filme é estrelado por Wyatt Russell (Falcão e o Soldado Invernal) como Ray Waller, ex-jogador da liga principal de beisebol forçado a se aposentar precocemente em função de uma doença degenerativa. Ele muda para uma nova casa com sua preocupada esposa Eve (Kerry Condon, de Os Banshees de Inisherin, indicada ao Oscar), a filha adolescente Izzy (Amélie Hoeferle, Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes) e o filho Elliot (Gavin Warren, série Fear the Walking Dead).

Ray, que no fundo ainda espera, contra todas as probabilidades, voltar à liga profissional, convence Eve de que a cintilante piscina do quintal da nova casa pode ser uma diversão para as crianças e uma ótima alternativa para as sessões de fisioterapia dele. Mas um segredo sombrio do passado da casa vai desencadear uma força malévola que levará a família ao terror mais profundo e inevitável.

Direção: Rod Blackhurst e Bryce McGuire







"Sobreviventes - Depois do Terremoto"

Com direção de Tae-hwa Eom, que também assina o roteiro ao lado de Lee Shin-ji, a produção destaca um mundo reduzido a escombros depois de um grande terremoto, sem causa aparente. Depois da tragédia, no coração de Seul, há apenas um prédio em pé, o Hwang Gung Apartments – que é o centro da história. Com o passar do tempo, pessoas de fora começam a entrar nos apartamentos com a intenção de se protegerem do frio extremo e, em pouco tempo, os moradores são incapazes de lidar com o número crescente de pessoas abrigadas no prédio. A partir daí, decretam uma medida especial.

Direção: Tae-hwa Eom











“Beekeeper – Rede de Vingança”

O filme acompanha a trajetória de Adam Clay, um homem que esconde um grande segredo: ele é ex-agente de uma poderosa organização clandestina chamada Beekeepers (Apicultores). Em uma perigosa conspiração, Clay tem seu passado exposto para o mundo e, entre outros efeitos colaterais, acaba perdendo uma pessoa muito querida. Tomado pela fúria, ele parte em uma busca frenética por vingança.

Direção: David Ayer







“Wish: O Poder dos Desejos”

No reino mágico de Rosas, Asha faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica: uma pequena esfera de energia ilimitada chamada Star. Juntas, Asha e Star enfrentam um inimigo formidável: o governante de Rosas, Rei Magnifico. Elas fazem de tudo pra salvar a comunidade e provar que muitas coisas maravilhosas podem acontecer.

Direção: Fawn Veerasunthorn e Chris Buck









"Patos"

A família Mallard está um pouco refém da rotina. Enquanto Mack, o pai, se contenta em manter sua família segura nos arredores de um lago da Nova Inglaterra para sempre, Pam, a mãe, está ansiosa para agitar as coisas e mostrar a seus filhos – o adolescente Dax e a patinha Gwen – o mundo inteiro. Quando uma família de patos migratórios aterrissa em seu lago com histórias emocionantes de lugares distantes, Pam convence Mack a embarcar em uma viagem em família, via Nova York, para a Jamaica tropical. Mas ao seguir seu trajeto para experimentar o inverno no sul pela primeira vez, o detalhado plano de viagem dos Mallard começa a dar errado. Mesmo assim, a jornada irá inspirá-los a expandir seus horizontes, abrir-se para novos amigos e realizar mais do que jamais pensaram ser capazes, enquanto também aprendem mais uns sobre os outros – e sobre si mesmos – do que jamais imaginaram.

Direção: Benjamin Renner









"Mamonas Assassinas: O Filme"

Estamos em Guarulhos na década de 90. Dinho, Sérgio, Samuel, Julio e Bento são garotos típicos da época com pouco dinheiro e muitos sonhos. Eles nem imaginam que o humor debochado e inteligente, tão característico do grupo de amigos, irá mudar suas vidas para sempre. De algumas tentativas fracassadas ao sucesso absoluto, em pouco tempo, eles se tornaram o maior fenômeno musical brasileiro da década: os Mamonas Assassinas.

Direção: Edson Spinello









"Aquaman 2 - O Reino Perdido"

Assim que um antigo poder é libertado, Aquaman (Jason Momoa) deve forjar um perigoso acordo com um aliado improvável para proteger Atlântida e o mundo de uma devastação irreversível.

Direção: James Wan











"Wonka"

Baseado no extraordinário personagem principal de "A Fantástica Fábrica de Chocolate", o mais celebrado livro infantil de Roald Dahl e um dos livros para crianças mais vendidos de todos os tempos, "Wonka" conta a maravilhosa história de como o maior inventor, mágico e fabricante de chocolate do mundo se tornou o amado Willy Wonka (Timothée Chalamet) que todos conhecemos hoje.

Direção: Paul King











