Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (01/02 a 07/02)

Na programação dos cinemas do Recife e Região Metropolitana, desta quinta (1) até 7 de janeiro, há estreias de temáticas variadas: "Pobres Criaturas", uma ficção científica de Yorgos Lanthimos, protagonizado por Emma Stone, que disputa a estatueta do Oscar em 11 categorias; e o filme de terror "O Mal Que Nos Habita", com direção de Demián Rugna. O filme de Christopher Nolan "Oppenheimer", que concorre a nada menos que 13 Oscar, segue nos cinemas.

ESTREIAS



''Pobres Criaturas''

A fantástica evolução de Bella Baxter, uma jovem que é trazida de volta à vida pelo brilhante e pouco ortodoxo cientista Dr. Godwin Baxter. Sob a proteção de Baxter, Bella está ansiosa para aprender. Desejando conhecer mais sobre o mundo, Bella foge com Duncan Wedderburn, um advogado astuto e debochado, para uma aventura por vários continentes.

Direção: Yorgos Lanthimos

''O Mal Que Nos Habita''

Dois irmãos encontram um cadáver mutilado perto de sua propriedade e se reúnem com os moradores locais para investigarem o incidente. Logo, eles descobrem que os acontecimentos estranhos na região estão sendo causados por um espírito que entrou em um homem que estava à espera dos procedimentos necessários para livrar seu corpo de um demônio purulento.

Direção: Demián Rugna

''Argylle – O Superespião''

Argylle - O Superespião é um filme de comédia e ação baseado na obra homônima de Elly Conway. No filme, Elly (interpretada por Bryce Dallas Howard) é uma renomada autora que ficou conhecida por uma série de romances de espionagem que acompanham o agente Argylle (Henry Cavill). Porém, inesperadamente, a trama de Elly deixa de ser apenas uma ficção e acaba se tornando realidade, colocando a escritora no centro de uma complexa e perigosa teia de trapaças e assassinatos.

Direção: Matthew Vaughn

''Gato Galáctico e o Feitiço do Tempo''

Uma nova aventura cheia de mistério com o Gato Galáctico! Roni ganha um relógio mágico e vai parar num vilarejo enfeitiçado, onde as crianças estão desaparecendo. Junto com seus amigos, ele tem que enfrentar o poderoso Perpétuo e salvar Cronópolis.

Direção: Rodrigo Zanforlin

''Os Colonos''

Chileno cavalga para o sul em uma expedição liderada por MacLenan, um ex-capitão inglês, e Bill, um mercenário norte-americano, para cercar as terras concedidas ao proprietário espanhol José Menéndez.

Direção: Felipe Gálvez Haberle

EM CARTAZ



"Vidas Passadas"

Nora e Hae Sung, dois amigos de infância profundamente conectados, se separam depois de uma mudança. Duas décadas depois, elas se reencontram na cidade de Nova York para uma semana fatídica enquanto confrontam noções de destino, amor e escolhas.

Direção: Celine Song





''Oppenheimer''

O físico J. Robert Oppenheimer trabalha com uma equipe de cientistas durante o Projeto Manhattan, levando ao desenvolvimento da bomba atômica.

Direção: Christopher Nolan





"Nosso Lar 2: Os Mensageiros"

Cinco espíritos de Nosso Lar vêm à Terra em missão de resgate de projetos de vidas que correm perigo. Médico cuja história foi base do primeiro filme, André Luiz junta-se ao grupo liderado pelo mentor Aniceto.

Direção: Wagner de Assis



''Anatomia de uma Queda''

Sandra, Samuel e seu filho deficiente visual, Daniel, moram em um local remoto nas montanhas há um ano. Quando Samuel é encontrado morto fora de casa, inicia-se uma investigação de morte em circunstâncias suspeitas.

Direção: Justine Triet





''As Bestas''

Um casal francês se muda para uma vila no interior da Galícia, buscando proximidade com a natureza. Eles levam uma vida sossegada, plantam vegetais e recuperam casas abandonadas, mas não têm uma boa relação com os outros habitantes.

Direção: Rodrigo Sorogoyen



"Turma da Mônica Jovem: reflexos do medo"

No primeiro dia de aula do ensino médio, Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena não demoram muito para perceber que as coisas no colégio andam estranhas. Quando descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado, decidem se unir em uma missão para tentar salvá-lo.

Direção: Mauricio Eça, Christiano Metri





''Bizarros Peixes das Fossas Abissais''

Uma mulher com esdrúxulos superpoderes; uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica em uma insólita jornada até as profundezas do oceano.

Direção: Marcelo Fabri Marão





''Príncipe Lu e a Lenda do Dragão''

O herdeiro de um reino encantado precisa combater um dragão para proteger todo mundo, mas ele prefere pregar peças na família e nos amigos. O Príncipe Lu deve assumir o trono no Reino de Lucebra quando fizer 18 anos. Segundo a lenda, ele precisa combater o Dragão da Maldade e salvar o povo da Terra Média.

Direção: Leandro Neri





''Todos Menos Você''

Bea e Ben, dois antigos colegas de faculdade, são forçados a conviver quando recebem o convite do casamento de um amigo em comum. Porém, quando descobrem que seus respectivos ex-namorados também vão à cerimônia, os dois decidem fingir ser um casal.

Direção: Will Gluck



"Mergulho Noturno"

Baseado no aclamado curta-metragem de 2014, de Rod Blackhurst e Bryce McGuire, o filme é estrelado por Wyatt Russell (Falcão e o Soldado Invernal) como Ray Waller, ex-jogador da liga principal de beisebol forçado a se aposentar precocemente em função de uma doença degenerativa. Ele muda para uma nova casa com sua preocupada esposa Eve (Kerry Condon, de Os Banshees de Inisherin, indicada ao Oscar), a filha adolescente Izzy (Amélie Hoeferle, Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes) e o filho Elliot (Gavin Warren, série Fear the Walking Dead).

Direção: Rod Blackhurst e Bryce McGuire



''Beekeeper – Rede de Vingança''

O filme acompanha a trajetória de Adam Clay, um homem que esconde um grande segredo: ele é ex-agente de uma poderosa organização clandestina chamada Beekeepers (Apicultores). Em uma perigosa conspiração, Clay tem seu passado exposto para o mundo e, entre outros efeitos colaterais, acaba perdendo uma pessoa muito querida. Tomado pela fúria, ele parte em uma busca frenética por vingança.

Direção: David Ayer



''Wish: O Poder dos Desejos''

No reino mágico de Rosas, Asha faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica: uma pequena esfera de energia ilimitada chamada Star. Juntas, Asha e Star enfrentam um inimigo formidável: o governante de Rosas, Rei Magnifico. Elas fazem de tudo pra salvar a comunidade e provar que muitas coisas maravilhosas podem acontecer.

Direção: Fawn Veerasunthorn e Chris Buck





"Patos"

A família Mallard está um pouco refém da rotina. Enquanto Mack, o pai, se contenta em manter sua família segura nos arredores de um lago da Nova Inglaterra para sempre, Pam, a mãe, está ansiosa para agitar as coisas e mostrar a seus filhos – o adolescente Dax e a patinha Gwen – o mundo inteiro. Quando uma família de patos migratórios aterrissa em seu lago com histórias emocionantes de lugares distantes, Pam convence Mack a embarcar em uma viagem em família, via Nova York, para a Jamaica tropical.

Direção: Benjamin Renner





"Minha irmã e eu"

As irmãs Mirian e Mirelly nasceram em Rio Verde, no interior de Goiás. Elas não realizaram o sonho da mãe, Dona Márcia, de se tornarem uma dupla sertaneja. Além das irmãs terem seguido caminhos opostos, elas vivem às turras. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la em uma viagem que pode mudar suas vidas.

Direção: Susana Garcia





"Meninas Malvadas"

Uma nova aluna do ensino médio enfrenta a ira de uma garota popular e de seus amigos.

Direção: Samantha Jayne, Arturo Perez Jr.

"Segredos de um Escândalo"

Vinte anos após seu romance midiático virar assunto da nação, um casal é colocado sob pressão quando uma atriz viaja até seu lar para se preparar para um filme sobre o passado deles.

Direção: Todd Haynes





"Os Rejeitados"

Um instrutor rabugento desenvolve um vínculo com um encrenqueiro da escola e o cozinheiro-chefe.

Direção: Alexander Payne





"Aquaman 2 - O Reino Perdido"

Assim que um antigo poder é libertado, Aquaman (Jason Momoa) deve forjar um perigoso acordo com um aliado improvável para proteger Atlântida e o mundo de uma devastação irreversível.

Direção: James Wan

CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)







