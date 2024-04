Confira a programação dos cinemas do Recife e RMR (25/04 a 01/05)

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e Região Metropolitana, desta quinta-feira (25) até 1º de maio, há as estreias de "Rivais", filme estrelado por Zendaya, da comédia brasileira "Aumenta que é Rock'n'Roll" e a pré-estreia de "O Dublê".



PRÉ-ESTREIAS



"Garfield: Fora de Casa"

Garfield (dublado por Chris Pratt), o mundialmente famoso gato de estimação que odeia segundas-feiras e ama lasanha, está prestes a ter uma aventura selvagem ao ar livre! Após um reencontro inesperado com seu pai há muito perdido - o maltrapilho gato de rua Vic (dublado por Samuel L. Jackson) - Garfield e seu amigo canino Odie são forçados a sair de suas vidas perfeitamente mimadas para se juntarem a Vic em um hilariante e arriscado assalto.

Direção: Mark Dindal







"O Dublê"

O dublê Colt Seavers (Ryan Gosling) volta à ação quando uma estrela de cinema desaparece de repente. À medida que o mistério se aprofunda, Colt se envolve em uma trama sinistra que o leva à beira de uma queda mais perigosa do que qualquer uma de suas acrobacias.

Direção: David Leitch







"Love Lies Bleeding: O Amor Sangra"

Uma história de amor ambientada nos anos 1980. Lou (Kristen Stewart) é uma tímida gerente de academia e Jackie (Katy O'Brian) uma ambiciosa fisiculturista. Mas, um ato de fúria impensado as coloca juntas numa rota de sangue e vingança.

Direção: Rose Glass







ESTREIAS



"Aumenta que é Rock’n’Roll"

Na década de 1980, Luiz Antônio (é um atrapalhado radialista que inesperadamente se vê no comando de uma estação de rádio falida e caindo aos pedaços.

Direção: Johnny Massaro







"Dorival Caymmi - Um Homem de Afetos"

Uma das maiores figuras da música brasileira, Dorival Caymmi, tem suas memórias e confidências relembradas através de uma inédita entrevista realizada em 1998.

Direção: Daniela Broitman







"Contra o Mundo"

"Contra o Mundo" acompanha "Garoto" (Bill Skarsgård), que jura vingança depois que sua família é assassinada por Hilda Van Der Koy (Famke Janssen), a matriarca de uma dinastia pós-apocalíptica que deixou o menino órfão, surdo e sem voz. Guiado por sua voz interior, que ele pegou emprestado de seu videogame favorito, Garoto treina com um misterioso xamã (Yayan Ruhian) para se tornar uma máquina de morte. Quando ele instaura um caos sangrento nas artes marciais, resultando em uma carneficina, ele se junta a um grupo de resistência para manter seu plano de pé.

Direção: Moritz Mohr







"La Chimera"

Uma gangue de ladrões se dedica a roubar objetos funerários e maravilhas arqueológicas. Para seus integrantes, a Quimera é o desejo de dinheiro fácil. Já para Arthur, a Quimera é uma mulher perdida nas brumas de seu passado.

Direção: Alice Rohrwacher







"Férias Trocadas"

José Eduardo (Edmilson Filho), o Zé, é dono de uma escolinha de futebol e ganha numa rifa uma viagem com a mulher e a filha blogueira para Cartagena. Já José Eduardo (Edmilson Filho), o Edu, é um empresário bem-sucedido que vai sair de férias com a esposa e o filho tiktoker. A confusão começa quando, por engano, Zé se hospeda no hotel de luxo de Edu, que, por sua vez, acaba na pousada simples de Zé. Essa troca proporciona experiências que as duas famílias não estavam acostumadas, mas que acaba as unindo ainda mais.

Direção: Bruno Barreto







"Spy x Family - Código: Branco"

Ele é um espião. Ela, uma assassina. Juntos, Loid e Yor mantém suas vidas duplas enquanto fingem serem a família perfeita. No entanto, sua filha adotiva, Anya, uma telepata, conhece seus empolgantes segredos, sem eles saberem. Usando o pretexto de levar sua família numa viagem de inverno no fim de semana, a tentativa de Loid de progredir em sua missão atual, a Operação Strix é frustrada quando Anya se envolve por engano e ativa eventos que ameaçam a paz mundial.

Direção: Takashi Katagiri







"Ursinho Pooh - Sangue e Mel 2"

Em uma cidade assombrada por um passado sangrento, Christopher Robin luta para superar os traumas deixados pelos terríveis assassinatos na floresta. Enquanto a cidade o culpa pelas mortes, Ursinho Pooh e seus aliados tramam uma vingança terrível, desencadeando uma nova onda de crimes brutais. Agora, para proteger sua família e salvar a cidade do caos, Christopher deve confrontar seus maiores medos antes que o terror se espalhe e os pesadelos do passado retornem com força total.

Direção: Rhys Frake-Waterfield







"A Natureza do Amor"

Sophia, uma professora de 40 anos, mantém um relacionamento longo, estável e conformado com Xavier. A vida dela vira de cabeça para baixo ao conhecer Sylvain, que está reformando sua nova casa de campo. Ela vem de uma família rica, enquanto ele vem de uma família de trabalhadores braçais.

Direção: Monia Chokri







"Plano 75"

Em um Japão distópico, o programa governamental Plano 75 incentiva os idosos a serem voluntariamente sacrificados como solução para lidar com o envelhecimento da sociedade. Neste contexto, uma senhora idosa cujos meios de sobrevivência estão desaparecendo, um vendedor do Plano 75 pragmático e uma jovem trabalhadora filipina precisam enfrentar escolhas entre a vida e a morte.

Direção: Chie Hayakawa





"A Teia"

O ex-detetive de homicídios Roy Freeman (Russell Crowe) passa por um tratamento revolucionário para Alzheimer quando é chamado para reexaminar um brutal caso de seu passado. Intrigado e lutando para recuperar sua memória, Roy pede a ajuda de seu ex-parceiro (Tommy Flanagan) para retomar a investigação envolvendo um condenado no corredor da morte, que ele prendeu dez anos atrás e que alega inocência. À medida que novos elementos surgem, uma complexa teia de mentiras se revela, forçando Roy a enfrentar uma terrível realidade que muda o seu mundo para sempre.

Direção: Adam Cooper







EM CARTAZ



"Guerra Civil"

Em um futuro próximo, uma equipe de jornalistas viaja pelos Estados Unidos durante uma guerra civil em rápida escalada que envolveu toda a nação.

Direção: Alex Garland







"Jorge da Capadócia"

Após ter vencido mais uma batalha, Jorge (Alexandre Machafer) é condecorado como novo capitão do exército, e agora se vê diante de seu maior desafio, ser fiel à sua fé ou sucumbir aos desmandos do imperador Diocleciano.

Direção: Alexandre Machafer







"Vidente por Acidente"

"Vidente por Acidente" acompanha o arquiteto Ulisses (Otaviano Costa). Descrente de sua carreira e inseguro de seus talentos, ele visita uma "coach vocacional" que promete encontrar a verdadeira vocação das pessoas. Depois de tomar um chá suspeito oferecido pela "profissional" em seu ritual maluco, Ulisses apaga e tem os seus pertences roubados. Porém, nem tudo é tragédia. Misteriosamente, ele sai de lá com um poder estranho: descobrir, com apenas um toque, a verdadeira vocação das pessoas. Será que Ulisses encontrou seu verdadeiro talento ou este novo dom só vai trazer ainda mais confusão para sua vida?

Direção: Rodrigo Van Der Put







"Abigail"

Um grupo de supostos criminosos sequestra uma bailarina de doze anos, filha de um dos mais poderosos homens do submundo, e tudo o que eles precisam fazer para coletar um resgate de U$ 50 milhões é observar a garota durante a noite. Em uma mansão isolada, os raptores começam a sumir, um por um, e descobrem, tomados por um horror galopante, que estão trancados dentro de casa com uma garotinha nada normal.

Direção: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett







"E a Festa Continua"

No bairro operário da antiga Marselha, Rosa é a alma da comunidade e matriarca de uma grande família. Cercada pela inércia ao aproximar-se da aposentadoria, começa a perder o encanto pela vida, até que conhece Henri e percebe que nunca é tarde demais para realizar os seus sonhos pessoais e profissionais.

Direção: Robert Guédiguian







''20.000 Espécies de Abelhas''

Uma criança de oito anos luta com o fato de que as pessoas continuam se dirigindo a ela de maneiras confusas. Durante um verão no País Basco; entre as colmeias e as abelhas; ela explora sua feminilidade ao lado das mulheres de sua família; que ao mesmo tempo refletem sobre suas próprias vidas e desejos.

Direção: Estibaliz Urresola Solaguren







''Sem Coração''

O filme se passa durante o verão de 1996, no litoral de Alagoas. Tamara (Maya de Vicq) está aproveitando suas últimas semanas na vila pesqueira onde mora antes de partir para estudar em Brasília. Um dia, ela ouve falar de uma adolescente apelidada de "Sem Coração" por causa de uma cicatriz que tem no peito. Ao longo do verão, Tamara sente uma atração crescente por essa menina misteriosa.

Direção: Nara Normande e Tião







''Ghostbusters: Apocalipse de Gelo''

A família Spengler regressa ao local onde tudo começou o icónico quartel dos bombeiros de Nova Iorque para se juntar aos Caça-Fantasmas originais, que desenvolveram um laboratório de investigação ultra-secreto para levar a destruição de fantasmas a um novo nível. Mas quando a descoberta de um artefato antigo desencadeia uma força maligna, novos e antigos Caça-Fantasmas devem unir forças para proteger seu lar e salvar o mundo de uma segunda Era Glacial.

Direção: Gil Kenan

''Evidências do Amor''

Após ser abandonado no altar por Laura, Marco Antonio, que sempre achou que era um noivo perfeito, começa a viajar no tempo sempre que ouve a música favorita do casal, "Evidências". Mais especificamente: ele revisita os momentos em que ele aparentemente não foi tão perfeito assim.

Direção: Pedro Antonio Paes

''A Paixão Segundo G.H.''

Rio de Janeiro, 1964. Após o fim de uma paixão, G.H., escultora da elite de Copacabana, decide arrumar seu apartamento, começando pelo quarto de serviço. No dia anterior, a empregada pediu demissão. No quarto, G.H. se depara com uma enorme barata que revela seu próprio horror diante do mundo, reflexo de uma sociedade repleta de preconceitos contra os seres que elege como subalternos. Baseado no romance de Clarice Lispector.

Direção: Luiz Fernando Carvalho

"O Sabor da Vida"

A relação entre Eugenie, uma conceituada cozinheira, e Dodin, para quem trabalha há 20 anos. Cada vez mais apaixonados um pelo outro, seu vínculo se transforma em um romance e dá origem a pratos deliciosos que impressionam até mesmo os chefs mais conceituados. Quando Dodin se depara com a relutância de Eugenie em se comprometer com ele, ele decide começar a cozinhar para ela.

Direção: Tran Anh Hung



"Um Gato de Sorte''

Beckett é um gato mimado e egoísta que dá como certa a sorte que recebeu. Tudo isso está prestes a mudar quando ele perde descuidadamente sua nona vida. Sem mais vidas e diante do inevitável, Beckett implora para que as coisas voltem a ser como eram. A princípio, seu pedido é recusado, mas em um momento de empatia, o 'Gatekeeper' muda de ideia e permite que ele retorne à Terra com novas vidas. Ele entra em uma jornada para encontrar a melhor versão de si mesmo.

Direção: Chris Jenkins

"A Primeira Profecia"

Margaret (Nell Tiger Free) é uma jovem americana encaminhada para Roma para iniciar sua vida a serviço da igreja. Em um orfanato, ela assume os cuidados de uma menina com sérios problemas e se depara com um lado obscuro que a fará questionar a própria fé. Agora, no lugar considerado o coração da religião católica, ela suspeita de uma conspiração assustadora para viabilizar a chegada do anticristo.

Direção: Arkasha Stevenson







"Godzilla e Kong - O Novo Império"

Uma aventura cinematográfica que coloca o todo-poderoso Kong e o temível Godzilla lado a lado contra uma colossal ameaça desconhecida, escondida em nosso mundo, capaz de colocar em risco a própria existência deles - e a nossa. Godzilla e Kong: O Novo Império mergulha ainda mais fundo na história dos dois Titãs, em suas origens e nos mistérios da Ilha da Caveira, e desvenda a batalha mítica que ajudou a forjar esses seres extraordinários, ligando-os à humanidade e seu destino para sempre.

Direção: Adam Wingard







"Kung Fu Panda 4"

Po é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. A escolha é problemática por várias razões óbvias. Primeiro, ele sabe tanto sobre liderança espiritual quanto sobre a dieta paleo(lítica). Além disso, Po precisa encontrar e treinar o mais rápido possível um novo Dragão Guerreiro antes de assumir sua nova posição.

Direção: Mike Mitchell







"Ervas Secas"

Samet, um jovem professor de arte, está terminando seu quarto ano de serviço obrigatório em um vilarejo remoto na Anatólia. Ao ser acusado de contato inadequado por duas alunas, suas esperanças de ser transferido para Istambul e fugir dessa vida sombria desaparecem.

Direção: Nuri Bilge Ceylan.







"Os Farofeiros 2"

É a continuação da comédia que esteve no topo das bilheterias em 2018. Desta vez, os colegas de trabalho Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo), acompanhados novamente das suas famílias, vão encarar uma nova roubada: eles foram presenteados pela empresa com uma viagem para a Bahia. Os problemas e imprevistos colocam essa galera em situações hilárias, que vão levar por água abaixo a viagem dos sonhos no Nordeste.

Direção: Roberto Santucci





ESPECIAL



Semifinal da Champions League 2023-2024

Transmissão ao vivo da Semifinal da Liga dos Campeões da UEFA de 2023–24. Real Madrid x Bayern de Munique, no dia 30 de abril, em salas de cinema.



Mostra Viagem no Tempo - Cinema da UFPE

Para celebrar o retorno da sua programação, o Cinema da UFPE exibe, de 24 a 26 de abril, uma seleção de filmes clássicos. Serão exibidos filmes como "O Mágico de Oz", "Nosferatu" e "Travessia".



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)







